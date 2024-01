Laatst geüpdatet op januari 26, 2024 by Redactie

Schone lucht, mooie natuur, warm mineraalwater en sprookjesachtige kastelen waar je kunt slapen. Het is de perfecte combinatie voor een romantisch wellness verblijf voor twee. En waarom niet in Tsjechië? Op ongeveer 9 uur rijden of anderhalf uur vliegen bevind je je in heel ander land met andere taal, munteenheid en landschap. Ontsnap aan de zorgen van alledag en dompel jezelf onder in heilzaam water, bier of geniet van een verfrissende wandeling door de Tsjechische natuur. Hier zijn 10 Tips voor een romantische getaway in Tsjechië.

Lees ook: De zeven mooiste uitzichten van Tsjechië

Wellness op koninklijke wijze

Tsjechië kan bogen op ontelbare kastelen. Velen daarvan worden als accommodatie gebruikt en bieden wellness faciliteiten aan. Hun romantische decor gecombineerd met diensten van topkwaliteit maken ze tot een gewilde plek voor iedereen die lichaam en geest wil ontspannen. In deze vijf kastelen treed je in de voetsporen van ridders en koningen.

1. Kasteel Loučeň; luxe wellness en unieke doolhoven

Op een uur rijden van Praag bevindt zich kasteel Loučeň. Het kasteel in Centraal-Bohemen stamt uit de 17de eeuw en is favoriet bij koppels. Je kunt er genieten van uitzonderlijke luxe. Er zijn drie kasteelappartementen beschikbaar die in barokke en classicistische stijl zijn ingericht. De appartementen zijn vernoemd naar de vorige eigenaren; de familie Valdštejn, Fürstenberk en Thurn-Taxis. Het is ook mogelijk om te overnachten in het romantische Prins Alexander huis in het kasteelpark. Uiteraard is er een hotelzwembad met sauna en kun je kiezen uit verschillende soorten massages. Maak daarna een romantische wandeling door het Engelse kasteelpark met zijn labyrinten. In de restaurants Ferdinand of Maximilian kun je een buffet nemen of á la carte eten.

2. Kasteel Liblice; terug naar het heden

Kasteel Liblice, gelegen ten noorden van Praag, is een van de meest complete monumenten van de Tsjechische hoogbarok van de Italiaanse architect Giovanni Battista Alliprandi. Na jaren in het bezit te zijn geweest van de adelijke familie Valdštejn en Thun-Hohenstein, kunnen bezoekers nu voor een dag (of langer) als adel leven. In het kasteel bevinden zich 20 kamers, uitgerust met antiek meubilair en elk met zijn eigen unieke historische stijl. In het restaurant vergaap je je aan het prachtig beschilderde plafond met sierlijk stucwerk. De Tsjechische gerechten worden bereid met lokale ingrediënten. Forellen van Byšice en bier van de unieke stoommachinebrouwerij in Lobeč. In het wellnesscentrum van kasteel Liblice kun je kiezen uit verschillende bijzondere wellnessprocedures. En als je zin hebt in een fietstocht om het kasteelpark en de omgeving te verkennen kun je er ook fietsen huren.

3. Kasteel Valeč; welkom in de wereld van de sauna!

Dit barokke kasteel met hotel ligt in het schilderachtige landschap van de Boheems-Moravische Hoogvlakte, vlakbij de stad Třebíč. In het kasteelhotel Valeč kun je logeren in zowel historische als moderne hotelkamers. Onderdeel van het hotel is het wellnesscentrum van topniveau. Er zijn het hele jaar door verwarmde buiten- en binnenzwembaden, whirlpools en Kneipp-paden en er is zelfs een ijsgrot. Meerdere soorten sauna’s zorgen ervoor dat de echte sauna-ervaring voor iedereen toegankelijk is.

4. Kasteel Lužec: Verwennerij in het Ertsgebergte

Op de fundamenten van het oorspronkelijke jachtslot uit 1919 bevindt zich spahotel Lužec. Het kleine kasteel ligt midden in de bossen van het Ertsgebergte. Het hotel is ingericht in de vorm van een jachthuis. Enorme deuren met oud ijzerwerk, antieke lampen, ridderharnassen, wapenschilden van koninklijke families en jachttrofeeën. Elk detail van het interieur is doordacht, zodat je omringd wordt door het tijdperk van ridders en koningen. De sfeer wordt voortgezet in het restaurantinterieur, waar de beroemde geschiedenis van het tijdperk van de Tsjechische heersers Karel IV, Wenceslas II en Rudolf II te zien is. Lužec biedt vier verschillende soorten accommodaties aan allen met een historisch karakter. Het wellnessgedeelte omslaat 800 vierkante meter. Er is een zwembad, fitnessruimte en er zijn sauna’s. Je kunt daarnaast uit ruim tien massages kiezen uitgevoerd door ervaren masseurs. Wat dacht je van een bad met dennenolie, havermout of magnesium zout? Wie van actief bewegen houdt, kan kiezen uit tientallen wandelpaden. De ongerepte natuur, frisse berglucht, bronwater en stilte zullen de therapeutische werking op je gezondheid versterken.

5. Kasteel Petrovice: in een Caribische storm naar de zevende hemel

In Silezië staat vlakbij de grens met Polen het kasteeltje van Petrovice, een van de best beoordeelde kasteelhotels met wellness van heel Tsjechië. Ooit behoorde het kasteeltje toe aan het nichtje van de Oostenrijkse keizerin Sisi; nu kan het voor een tijdje helemaal van jou zijn! In het wellnesscentrum vind je onder andere een Finse sauna, een Kneipp-bad en een whirlpool die toepasselijk Caribische storm wordt genoemd. Echt uniek is de procedure genaamd ‘De zevende hemel’, een holistisch spaconcept waarbij gebruik gemaakt wordt van licht en geluid. Voor volledige privacy is heeft Petrovice een aparte VIP SPA met eigen jacuzzi, waterbed, douche en ontspanningsruimte.

Lees ook: Wijnparadijs Zuid-Moravië in Tsjechië

Ontspannen in de natuur tussen bergen en bier

Een wellnesscentrum van topkwaliteit is niet alleen toebedeeld aan kastelen en statige landhuizen. Jezelf laten verwennen is gewoon fijn, of je nu een actieve avonturier bent, die graag berg- of skischoenen aantrekt, of de voorkeur geeft aan de stad. In deze vijf wellness hotels kun je de ontspanning zowel binnen als buiten opzoeken.

1. Berghut Bouda Máma

Geniet van een aangenaam verblijf in wellnesshotel Bouda Máma in het Reuzengebergte in Noord-Bohemen. De omgeving is ideaal voor het maken van bergwandelingen, waar je plekjes met fantastische uitzichten zult ontdekken. In de winter biedt de omgeving van Pec pod Sněžkou optimale omstandigheden voor langlaufen en skiën. Na een actieve dag kun je ontspannen in een whirlpool met bubbelmassage of opwarmen in de privé jacuzzi met rustgevende lichtstralen. Rust daarna uit op een verwarmd waterbed met zachte muziek. In de wellnesszone is er een Kneipp-spa, Finse sauna, een kruidenaromasauna en zijn er massagedouches. Voor de ultieme spa-ervaring dompel jezelf daarna onder in de ijsput.

2. Bier- en muziekkuuroord Oderberg

Het bier- en muziekkuuroord Oderberg bevindt zich in de historische kelders van een art nouveauhuis in Starý Bohumín, ten noorden van de stad Ostrava. Tijdens de door muziek begeleide, twee uur durende procedure warm je op in de infraroodsauna en geniet je van een bad in een larikshouten kuip gevuld met een origineel biermengsel. Je sluit af op speciale strobedden met kruiden uit Nationaal Park Podyjí uit Zuid-Moravië. Onderdeel van de kuurprocedure is natuurlijk ook het drinken ongepasteuriseerde en ongefilterde bier Oderberg 12°.

3. Wellnesshotel Vista Dolní Morava

Wellnesshotel Vista ligt in de populaire wintersportplaats Dolní Morava en biedt een breed scala aan ontspannende en herstelende procedures. Het wellnesscentrum omvat een zwembad, whirlpool, saunaparadijs en een uitgebreid aanbod van massages en schoonheidsprocedures voor kinderen en volwassenen. In de buurt van het hotel liggen de Sky Walk en de Sky Bridge, de langste hangbrug ter wereld. Dolní Morava is een populair skigebied en biedt in de zomer perfecte omstandigheden voor wandelaars en mountainbikers.

4. Boerenhof Svachův dvůr

Het complex Svachův dvůr ligt op slechts een paar minuten rijden van Český Krumlov in Zuid-Bohemen. Het beschikt niet alleen over een hotel, restaurant en wellnesscentrum, maar ook over een chocolademakerij en brouwerij. Je kunt er genieten van een whirlpool, zwembad, meerdere sauna’s, een stoombad, een afkoelzone en een ontspannende rustruimte met uitzicht op het landschap. Het is ook mogelijk om hier een Glokner-bierbad te nemen of kies uit een van de massages of wraps.

5. Hotel Wellness Pivovar Monopol in Teplice

In het centrum van het kuuroord Teplice bevindt zich een hotel, wellnesscentrum en restaurantbrouwerij ineen. Hotel Monopol heeft smaakvol ingerichte art nouveau kamers, waar je teruggaat naar de tijd van de Eerste Republiek. In de luxe wellnessruimte vind je een bierspa, een zoutrustruimte en verschillende soorten sauna’s. Het hotel ligt op een steenworp afstand van het Šanovský kuurpark en de kasteeltuin, waar je eekhoorns en zwanen kunt voeren of gewoon een boottochtje kunt maken op de kasteelvijver.

Beeld credit: Zamek Lucez Spa & Wellness Resort