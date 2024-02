10 tips voor het organiseren van je koelkast

Het maakt niet uit of je zo’n mini koelkast hebt of een grote koelkast voor een gezin met zes, er is altijd een moment na het winkelen waarop je koelkast barst van het eten. Je moet de ketchupfles aan de kant schuiven, al het etensresten verwijderen en met al je kracht de koelkastdeur dichtrammen. En raad eens, de volgende dag of twee ontdek je al zwartgevlekte wortelen, fruit met schimmel, of papperige aardbeien die uitbloeden op de planken van je koelkast. Laten we eerlijk zijn. Onjuiste voedselopslag is niet alleen een vermijdbare verspilling van geld, het is een vermijdbare verspilling van ecologische hulpbronnen. Er zijn genoeg dingen die je kunt doen om te voorkomen dat je een groot deel van je boodschappen ruim voor de houdbaarheidsdatum in de prullenbak gooit. Eén daarvan is het op de juiste manier organiseren van je koelkast. En er zijn een paar eenvoudige tips om dit snel en efficiënt te doen.

Lees ook: Zet jij de etenswaren op de juiste manier in de koelkast?

1. Het bovenste koelkastrek is ideaal voor voedsel dat je het snelst eet

De bovenste plank van de koelkast is ook de warmste, dus het is een goede plek om voedsel op te slaan dat je in de nabije toekomst wilt consumeren. Plaats restjes in doorzichtige bakjes, kant-en-klare gerechten en taarten die hier gekoeld moeten worden.

2. Het middelste koelkastschap is voor alles

De middelste plank is een geweldige plek voor een groot aantal items. Hier moet je je eieren, harde kazen, zure room, watermeloenen en gesneden fruit en groenten, zoals paprika en wortel, plaatsen die je op het punt staat te eten.

3. Het onderste koelkastschap is voor dingen die extra kou nodig hebben

Het onderste gedeelte van je koelkast heeft de neiging behoorlijk koud te zijn, dus het is een goede plek voor het bewaren van melk, yoghurt en rauwe ingrediënten die je wilt bereiden, zoals vlees. Het is een goed idee om je vlees in een bak te bewaren om lekkage te voorkomen waardoor voedselproducten in de buurt sneller bederven. De onderste plank is ook de perfecte plek voor verse kruiden, zoals basilicum en peterselie. Idealiter bewaar je de kruiden in een glazen pot gevuld met een klein beetje water.

4. De koelkastdeur is voor dingen die minder kou nodig hebben

De deur is het warmste deel van de koelkast. Hier kun je onder meer boter, zachte kazen, sap, plantaardige melk, kruiden, sauzen, augurkpotten en jam plaatsen. Ook de enige soorten olie die je in de koelkast moet bewaren, namelijk sesam- en walnotenolie, kun je hier bewaren.

5. Scheid je groenten en fruit in de koelkastladen

Verenigd is misschien beter dan verdeeld, maar niet als het gaat om het vers houden van groenten en fruit. Sterker nog, je moet actief weerstand bieden aan elke drang om die gigantische krop sla naar je legere fruitlade te verplaatsen. Dit komt omdat fruit ethyleen afgeeft, wat het bederf van groenten versnelt. En je groentelade moet op een hoge luchtvochtigheid worden ingesteld, omdat spinazie en andere groenten langzamer verwelken als er vocht in de omgeving is. Fruit, zoals nectarines, perziken, appels, abrikozen en kersen rotten langzamer bij een lagere luchtvochtigheid.

6. Aardbeien zijn de uitzondering die de regel maakt

Aardbeien zijn berucht om hun snelle bederf. Aardbeien zullen je proberen te misleiden, omdat ze, net als groenten, van vocht houden en geen ethyleen verdragen. Daarom is het een goed idee om ze in je groentevak te bewaren. Maar overdrijf het niet met het vocht, was de aardbeien bijvoorbeeld niet voordat je ze opbergt.

7. Niet alle groenten en fruit horen in de koelkast

Je komt misschien in de verleiding om al je producten in de koelkast te bewaren om de levensduur ervan te verlengen, maar dit is niet de beste locatie voor al je groenten en fruit. Uien, aardappelen, winterpompoenen, zoete aardappelen en kaki bewaar je bijvoorbeeld beter op het aanrecht. En geloof het of niet, tomaten krijgen een funky textuur en verliezen smaak als ze in de koelkast worden bewaard in plaats van op kamertemperatuur.

8. Maar sommige groenten en fruit horen zeker in de koelkast

Er zijn veel soorten fruit die baat hebben bij een koele omgeving. Appels, sinaasappels en bessen zijn vruchten die je in de koelkast moet bewaren. Als je per ongeluk wat groener fruit hebt gekocht, kun je perziken, abrikozen, nectarines en andere vruchten op het aanrecht laten rijpen en vervolgens in de koelkast bewaren. Ook groenten als bloemkool, kool, broccoli, sla, paprika, bieten, radijsjes en wortelen zijn in de koelkast langer houdbaar. Vergeet niet om het groen van je wortels of bieten te snijden, omdat deze vocht uit de groenten zuigen.

9. Bewaar de verpakking van de in de koelkast bewaarde groenten en fruit

Het wordt aanbevolen om vers fruit, inclusief appels en bessen, in de originele verpakking te bewaren. Plastic zakken met kleine ventilatieopeningen of gaten helpen fruit, zoals kersen en aardbeien, langer vers te houden door vocht uit de omgeving af te voeren. Interessant is dat fruit dat je op het aanrecht bewaart, uit de plastic verpakking moet worden gehaald, omdat ze luchtcirculatie nodig hebben om voortijdig bederf te voorkomen.

Lees ook: Natuurlijke koelkast: zo kun je eten buiten bewaren

10. Categoriseer je koelkast en maak deze minstens elk kwartaal schoon

Sorteer de artikelen in de koelkast op categorie. Naast het scheiden van groenten en fruit, groepeer je ook boter, kaas, vlees, spreads en kruiden bij elkaar, zodat je beter in de gaten kunt houden wat je hebt. Je moet nog steeds elke drie tot vier maanden grondig schoonmaken om te voorkomen dat yoghurtcontainers overwoekerd worden door alle schimmelsoorten die de mensheid kent. En misschien ook wel een paar nieuwe.

En zo kun je, door deze tips voor het organiseren van de koelkast te volgen, eindelijk afscheid nemen van die beschimmelde wortels en je boodschappen opbergen, in plaats van weggooien.