10 x boeken om nu te lezen

Laatst geüpdatet op januari 23, 2023 by Redactie

Het is winter en we zijn meer binnen! De perfecte tijd om met een goed boek op de bank te liggen. Vooral met een aantal van de releases die de komende weken in de schappen liggen. Hier zijn de nieuwste boeken die nu – of binnenkort – in de winkel liggen.

Ongelimiteerd leven: van ‘is dit alles?’ naar #lovemylife

Jouw droomleven creëren in vijf minuten per dag? Steffy Roos du Maine heeft een manier gevonden: de Ongelimiteerd Leven Formule. Deze formule is een mix van spirituele tools zoals dankbaarheid, manifesteren en affirmaties en inzichten uit de gedragswetenschap en de veranderpsychologie. In haar nieuwe boek loodst Steffy je met haar expertise en humor door het heldere stappenplan om te worden wie je echt wil zijn.

Hoe zou het zijn om het leven te leiden van die geweldige persoon die ergens diep in jou verstopt zit, bedekt onder lagen van boodschappenlijstjes, excuses, verantwoordelijkheden en onzekerheden? Goede voornemens zijn er, maar vaak zijn de doelen te groot en vallen we terug in oude gewoontes en zelfsaboterende gedachten.

Leven op je eigen voorwaarden, volgens je eigen kernwaarden en in je eigen flow. Jouw roeping en verlangens volgen en je niet druk maken om wat anderen daarvan zullen vinden: dát is ongelimiteerd leven.

Met de Ongelimiteerd Leven Formule creëer je jouw droomleven, op een simpele manier waardoor je het makkelijk kunt volhouden. De spirituele tools helpen je om groots te denken, en door nieuwe gewoontes aan te leren breng je het ook echt in de praktijk. Vijf minuten per dag is alles wat je nodig hebt voor jouw ongelimiteerde leven. Hiermee lukt het wél om jouw droomleven te creëren.

Ongelimiteerd Leven Formule

Stap 1: Voelen wie je écht wilt zijn

Stap 2: Verbinden met deze ongelimiteerde versie van jezelf

Stap 3: Loslaten om te transformeren

Stap 4: Focus op de magische gewoontes van jouw ongelimiteerde jij

Stap 5: Genieten om te groeien

Ongelimiteerd leven verschijnt 14 februari. Prijs: 21,99

De wolf en de 7 meisjes

Gebaseerd op waargebeurde van 7 vrouwen in een ongezonde relatie

‘Een partner met een dubbelleven, klemgereden worden op de snelweg als je naar huis wilt, letterlijk je strot dichtgeknepen als je iets zegt wat hem niet aanstaat, een schop in je buik tijdens je zwangerschap of verkracht worden door je eigen vriend.’ In deze unieke bundeling van openhartige en aangrijpende verhalen vertellen 7 vrouwen die verstrikt zijn geraakt in een gewelddadige, destructieve, narcistische of andere soort ongezonde relatie hoe het zover is gekomen en waarom het zo moeilijk was zichzelf te bevrijden.

‘Ik voelde me steeds meer beklemd raken en wist niet goed hoe ik daarmee om moest gaan. Het leek wel of hij me steeds meer ging kleineren en manipuleren om mij onder controle te houden.

Voor de buitenwereld was hij een nette, charmante en behulpzame man. Maar ’s avonds als de poort dichtging en niemand ons kon horen dan liet hij zijn ware gezicht zien. Dan kon hij tekeergaan, daar lustten de honden geen brood van. Uit voorzorg had ik regelmatig mijn telefoon in mijn onderbroek en de afstandsbediening van de poort in mijn beha om eventueel mezelf te kunnen redden of te vluchten als het nodig zou zijn.’

Fragment van Julia uit ‘De wolf en de 7 meisjes’

Het boek is bedoeld om meer bewustzijn te creëren en verandering in gang te zetten om vrouwen te helpen zich los te maken uit ongezonde relaties, die ten koste gaat van hun geestelijk welzijn en gezondheid. Het neemt je mee achter de schermen en achter de maskers van een ongezonde relatie. Het geeft een goed beeld van hoe het kan dat levenslustige, succesvolle, intelligente vrouwen terecht komen in een ongezonde relatie, waarom ze er zo lang in blijven hangen en waarom het zo moeilijk is ervan los te komen.

Intieme terreur

Dagelijks zien we op het nieuws de berichtgeving over de schending van vrouwenrechten in het buitenland, het grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij bekende televisieprogramma’s en de ongelijkheid en intimidatie van vrouwen op het werk, maar over het geweld tegen vrouwen achter de voordeur komt maar weinig naar buiten. Zeker bij een intieme liefdesrelatie is er vaak sprake van een grote loyaliteit ten opzichte van de partner waardoor het niet aan de grote klok wordt gehangen, laat staan dat er aangifte wordt gedaan.

‘Ik haalde mijn schouders op, terwijl ik dacht: ‘joh, zoek het uit met je grote bek.’ Maar toen ik weer opkeek, zag ik dat hij mijn kant op kwam. Ik moest een beetje lachen toen ik me bedacht hoe belachelijk hij zichzelf maakte, tot ik een hand om mijn nek voelde sluiten. Er schoot nog even door me heen dat het een grap was, en dat hij me zo een zoen zou geven om in lachen uit te barsten, maar dat was het niet. Ik voelde de hand om mijn nek verstrakken en ik werd omhoog getrokken uit mijn stoel. Dit was menens. Met een hand om mijn nek trok hij me omhoog en zag ik mezelf richting de deur vliegen. Het ging zo snel dat ik niks kon uitbrengen. In een fractie van een paar seconden zag ik mijn hoofd richting de glazen deur gaan. Het enige wat ik kon denken was: ‘kut, daar ga ik, dwars door die ruit…’

Fragment van Carlijn uit ‘De wolf en de 7 meisjes’

Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld die gekenmerkt wordt door een patroon van controle en dwang. Wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen fysiek en/of seksueel geweld ervaren door een intiem persoon of partner. In Nederland sterft er elke 8 dagen een vrouw door (intiem) geweld. en 1 op de 5 vrouwen in Nederland krijgt met partnergeweld te maken (Bronnen: Orangetheworld, unitednations).

Taboe op partnergeweld

Door het onderzoek dat de auteur voor het boek verrichtte, werd duidelijk dat vrouwen die hun verhaal wilden delen dit meestal niet onder hun eigen naam durven doen. ‘De enige reden dat de vrouwen hun verhaal wilden delen was omdat ze als geen ander weten wat de impact is van een ongezonde, gewelddadige relatie, en dat ze andere vrouwen hiervoor willen behoeden. Het is een groot maatschappelijk probleem dat nog steeds veel te vaak in de doofpot wordt gestopt. Er komen gelukkig steeds meer vrouwen die hun verhaal over (seksuele) intimidatie of geweld op het werk naar buiten brengen, al dat niet onder hun eigen naam, maar het partnergeweld is blijkbaar nog steeds een taboe.’

De wolf en de zeven meisjes Prijs: 22,50

Een Beetje Leuk Ouder Worden, wie wil dat nou niet?

Als iemand weet hoe je een beetje leuk ouder kunt worden dan is het wel Wies Verbeek. Als healthy aging-journalist interviewde ze meer dan 80 wetenschappers en gezondheidsexperts met vragen als: waarom slapen we minder goed als we ouder worden? En hoe kunnen we die slaap verbeteren? Hoe houd je je brein zo lang mogelijk gezond? Wat werkt écht om je lijf een beetje strak te houden? Welke oefening is het beste voor je botten? Kan hormoonsuppletie bijdragen aan een beter seksleven? Ze dompelde zich daarnaast onder in de vakliteratuur. De allerbeste tips die ze de afgelopen jaren opdeed, bracht ze bij elkaar in dit boek, veelal voorzien van haar eigen ervaringen.

Zo laat ze bijvoorbeeld zien hoe witlof kan bijdragen aan gezonde darmbacteriën, een hoortoestel dementie kan helpen voorkomen, dat er een verband bestaat tussen je loopsnelheid en je levensverwachting, en geeft ze de beste oefening voor de core: The McGill Big 3.

’n Beetje Leuk Ouder Worden is een toegankelijk boek vol praktische tips en tricks op het gebied van voeding, mind, hormonen, beweging, uiterlijk en meer. Alles vanuit het idee: kleine moeite, groot resultaat.

Een absolute mustread en een perfect cadeau voor iedereen die gezond, fit en gelukkig ouder wil worden.

Wies Verbeek (1964) is journalist voor titels als Nouveau, Radar+, Margriet, Libelle en gespecialiseerd in het onderwerp healthy aging. Ze is tevens oprichter van het platform BLOW (’n Beetje Leuk Ouder Worden) waarvoor ze blogt en vlogt over onderwerpen die te maken hebben met een lang, gelukkig, gezond en fit leven. Over dezelfde thema’s geeft ze workshops en presentaties, ook met Jaap Jongbloed, met wie ze de podcast Jong Bloed heeft gemaakt.

‘’n Beetje Leuk Ouder Worden is zo’n boek waarvan je niet wist dat je erop zat te wachten. Een indrukwekkende verzameling nuttige en zinvolle tips.’ – Anita Witzier

’n Beetje leuk ouder worden Prijs: 20,99

Hartverwarmend en romantisch: Een betoverende ontmoeting

Internationale bestsellerauteur Isabelle Broom komt met een nieuwe escapistische roman waarin ze je meeneemt naar het Comomeer, Italië. Dit hartverwarmende verhaal neemt je mee op een winterse vakantie met liefde in de hoofdrol. Vraag hier een drukproef en/of interview aan.

Om haar slechte break-up te verwerken, neemt Agatha voor een paar maanden een baan aan als reisleider aan het Comomeer in Italië. Ze heeft het superdruk – veel te druk voor de populaire Marco die haar steeds mee uitvraagt. Ze is trouwens ook helemaal niet op zoek naar liefde.

Lucy arriveert vlak voor de kerstdagen met haar nieuwe vriendje, het Comomeer is de meest romantische plek op aarde vindt ze – als hij zijn telefoon tenminste maar eens weg zou leggen…

Agatha en Lucy kennen elkaar nog niet, maar hebben veel gemeen. En terwijl het nieuwe jaar begint met vuurwerk, kunnen Agatha en Lucy niet vermoeden dat dit jaar alles anders zal lopen…



Isabelle Broom studeerde Media Arts in Londen en werkte twaalf jaar voor het tijdschrift Heat. Ze won de Best Contemporary Novel Award met haar escapistische romans.

Ticket naar de liefde: Een betoverende ontmoeting Prijs: € 20,99

Gemaakt voor de liefde

De zoektocht van een neurowetenschapper naar de essentie van verbinding door liefde en verlies

Op 37-jarige leeftijd was dr. Stephanie Cacioppo single en blij met haar werk als neurowetenschapper op het gebied van romantische liefde – over hoe onze hersenen veranderen als we verliefd worden. Toen ontmoette ze John, een neurowetenschapper op het gebied van eenzaamheid. Ze trouwden en deelden zelfs een kantoor op de University of Chicago. Na zeven jaar waarin ze zowel thuis als op werk onafscheidelijk waren, verloor Cacioppo haar man na een zware strijd tegen kanker. In dit boek deelt ze inzichten over hoe en waarom we verliefd worden, wat ervoor zorgt dat de liefde blijft bestaan en hoe we liefde die we kwijtraken verwerken – verweven met Cacioppo’s persoonlijke verhaal over liefhebben en rouw. Een boek voor iedereen die op zoek is naar verbinding.

Stephanie Cacioppo is een vooraanstaand neurowetenschapper op het gebied van sociale relaties. Haar werk over romantische liefde en eenzaamheid is gepubliceerd in academische tijdschriften en heeft onder meer aandacht gekregen in The New York Times, bij CNN en National Geographic.



Verschijningsdatum: 25 januari 2023

Gemaakt voor de liefde Prijs: € 21,99

Liefde en verraad in de onweerstaanbare historische familiesaga De Chocolade Dynastie

In januari verschijnt De vrouw van de uitvinder, een bruisende roman van Rebekka Eder vol rivaliteit, liefde en verraad. Apollonia wil uitvinder worden, maar er zijn plannen om haar uit te huwelijken aan de oudste zoon van de familie Stollwerck. In deze roman volg je Apollonia terwijl ze een onmisbare rol gaat spelen in De Chocolade Dynastie. Voor de lezers van Corina Bomann en Marie Lamballe. Vraag hier een drukproef en/of interview aan.

Keulen, 1862. Apollonia wil niets liever dan uitvinder worden, net zoals haar vader. Maar haar familie onderhoudt goede banden met de familie Stollwerck, en haar toekomst zal zeker zijn als ze onderdeel wordt van De Chocolade Dynastie. Als oudste dochter zal ze uitgehuwelijkt worden aan de oudste zoon: Nikolaus. Ze kan zich niets vreselijkers voorstellen, terwijl zijn stille maar slimme broer Heinrich haar hart wel sneller doet kloppen. Ook bij zijn moeder Anna Sophia voelt ze zich meteen thuis, maar vader Franz Stollwerck begint zich steeds vreemder te gedragen en er dreigt een breuk tussen hem en zijn zonen. Is Apollonia in staat de familie te redden en de chocoladefabriek draaiende te

houden? Ook als dat betekent dat haar talent

verborgen moet blijven?

De vrouw van de uitvinder is opnieuw een bruisende historische roman, vol verrassingen, rivaliteit, liefde en verraad, waarin Apollonia een onmisbare rol inneemt binnen De Chocolade Dynastie.



Rebekka Eder (Kassel, 1988), studeerde Duitse taal- en theaterwetenschappen. Ze werkte als tekstschrijver en journalist, maar concentreert zich nu volledig op het schrijven van romans.

De vrouw van de uitvinder

Oorspronkelijke titel: Das Geheimnis der Erfinderin

Vertaald door: Sylvia Wevers

Verschijnt in januari

Prijs: € 20,99

Het weeshuis

Het weeshuis is het eerste deel in de nieuwe serie van Lizzie Page. Een hartverwarmend verhaal waarin hoofdpersoon Clara de nieuwe huismoeder van een weeshuis wordt. Het weeshuis is een op waarheid gebaseerd verhaal over liefde en hoop na donkere tijden. Voor lezers van Anne Jacobs Het weesmeisje. Vraag hier een drukproef en/of interview aan.

Engeland, 1948. De jonge oorlogsweduwe Clara is de nieuwe huismoeder van het weeshuis in Shilling Grange geworden. Tot haar eigen verbazing, want in de oproep in de krant werd gevraagd naar iemand met ervaring. Zodra ze arriveert verlaat de laatste non – de voormalige leidster – het huis en staat ze er alleen voor. De kinderen zijn stil, bang om geslagen of aangeraakt te worden en Clara lijkt alles verkeerd te doen. De oudste, een tiener, wijst haar maar al te graag op haar tekortkomingen en de jongste blijft maar om haar moeder vragen.

Clara wil wel helpen, maar hoe te beginnen? Gelukkig hebben de kinderen steun aan Ivor, de buurman en oorlogsheld. Als voormalig bewoner van het weeshuis deelt hij met de kinderen de argwaan jegens Clara, want het lijkt erop dat ook zij snel zal vertrekken. Langzaam maar zeker begint Clara echter haar plek te veroveren. Maar vindt ze ook de kracht om te vechten voor de kinderen als niemand anders dat doet? En durft ze haar hart weer open te stellen om lief te hebben?



Lizzie Page studeerde politicologie en internationale betrekkingen, en

werkte als nanny in Parijs en als lerares Engels in Tokyo. Als ze niet bij haar gezin of hond is, doet ze onderzoek en schrijft ze historische romans.

Het weeshuis

Prijs: € 17,99

In de schaduw

In de schaduw van Shelley Burr is een beklemmende thriller voor de fans van Jane Harper, die zich afspeelt in de Australische outback.

Iedereen denkt Mina McCreery te kennen. En iedereen heeft een theorie over wat er met haar zus is gebeurd. Eindelijk wordt de waarheid onthuld… Negentien jaar geleden verdween haar zus Evelyn zonder een spoor achter te laten. Mina McCreery is nog steeds bezig met het verwerken van die ingrijpende gebeurtenis. Destijds was de publieke belangstelling voor de zaak enorm, maar die is helemaal weggeëbd, ook al staat er nog een geldbedrag van 1 miljoen dollar open voor de tip die tot de oplossing leidt. Mina leidt een teruggetrokken bestaan op de boerderij waar ze is opgegroeid, in een afgelegen dorp in Australië. Dan biedt privédetective Lane aan de zaak opnieuw te onderzoeken, maar Mina weigert omdat ze uit ervaring weet dat dat weer veel ongewenste aandacht met zich zal meebrengen en omdat ze er weinig vertrouwen in heeft. Toch weet Lane haar zover te krijgen toestemming te geven, al verzwijgt hij dat hij zijn eigen duistere redenen heeft om de zaak te heropenen…

In de schaduw van Shelley Burr won al voor verschijnen de CWA Debut Dagger Award, de meest prestigieuze thrillerprijs in de Angelsaksische wereld.

Shelley Burr won met In de schaduw de CWA Debut Dagger Award. Als ze niet schrijft, werkt ze op het ministerie van Landbouw, Water en Milieu. Ze woont in Canberra, Australië, en groeide op in Newcastle en Glenrowan. In de schaduw is haar debuutthriller.

Prijs: € 22,99

Schaamteloze seks

Leer hoe je je vrijer kunt voelen in jouw seksualiteit

Ben jij helemaal honderd procent vrij in je seksualiteit? Of zijn er dingen waar jij je voor schaamt? Een fantasie, een bepaalde voorkeur of misschien schaam je je voor je eigen lichaam of voor de geluiden die je maakt tijdens de seks…? In dit boek laat Nynke Nijman zien hoe schaamte rondom seks ontstaat en hoe we dit kunnen loslaten, en hoe divers seksualiteit eigenlijk is, zodat je weet dat je nooit de enige bent met jouw seksuele verlangens en behoeftes.



Nynke schreef eerder het lovend ontvangen boek De relatie-apk

Met voorbeelden uit de praktijk én wetenschappelijke onderbouwing



Mensen worden belemmerd in hun seksualiteit omdat ze het gevoel hebben dat hun seksuele verlangens, behoeften en fantasieën afwijken van de norm. En vanuit het gevoel afwijkend te zijn ontstaat schaamte. Maar hoe divers zal seksualiteit kleuren als we de schaamte loslaten? Hoeveel verschillende fantasieën, verlangens en behoeften bepalen dan de seksuele norm? In dit boek schrijft Nynke Nijman over schaamte, hoe het ons belemmert en hoe bevrijdend het kan zijn voor onze seksualiteit als we dit leren loslaten. Voorbeelden uit de praktijk, heldere uitleg en wetenschappelijke onderbouwing maken dit een belangrijk boek voor iedereen die zich seksueel vrijer

wil voelen.

Drs. Nynke Nijman (1989) is psycholoog, relatietherapeut en consulent seksuele gezondheid NVVS. Ze werkt als relatietherapeut en seksuoloog, en schreef De relatie-apk. Ze doceert, schrijft columns, en verschijnt wekelijks op radio en tv. Daarnaast maakt ze podcasts over seksualiteit en relaties.

Verschijningsdatum: 14 februari 2023

Prijs €22,99

De Italiaanse dochter

Zeven dochters, zeven geheimen, zeven liefdes. Een groots en meeslepend liefdesverhaal.



Deze sensationele roman werd internationaal direct opgepikt. Na het succes van De zeven zussen waarvan dit jaar het laatste deel verschijnt is er ruimte voor een nieuwe meeslepende liefdesgeschiedenis: De Italiaanse dochter maakt dit meer dan waar. Het eerste deel in de achtdelige serie De verloren dochters begint met zeven jonge vrouwen die ontdekken dat alles wat ze dachten te weten over hun verleden niet klopt, achter de schijnbaar gewone levens van hun grootmoeders liggen ongelofelijke verhalen van liefde en moed verborgen. De Italiaanse dochter neemt je mee op een reis door de tijd, met liefde in de hoofdrol. Vraag hier een drukproef en/of interview aan.

Lily, een jonge Engelse wijnmaker, reist naar een wijngaard aan het Comomeer om van de legendarische familie Martinelli meer te leren over het maken van wijn. Ze voelt zich er gelijk thuis, en dat ligt niet alleen aan de aantrekkingskracht die ze voelt voor de knappe oudste zoon Antonio. Lily heeft net ontdekt dat het onbekende verleden van haar oma terugvoert naar het beroemde theater La Scala in het vlakbij gelegen Milaan, en naar een bakkersfamilie uit Piëmont. Is het toeval dat Lily nu hier beland is?

Op zoek naar de waarheid over haar grootmoeder en overgrootmoeder, ontdekt Lily het meeslepende en hartverscheurende verhaal van twee jonge geliefden die moeten kiezen tussen familie en liefde: Estee, een prima ballerina, en Felix, de jonge erfgenaam van zijn families bakkerij-imperium. Hun liefde zal de familie uiteindelijk verscheuren.

De verloren dochters is een achtdelige serie met meeslepende liefdesgeschiedenissen over de hele wereld.



Soraya Lane droomde er haar hele leven van om te schrijven. Nu is ze fulltime auteur, en woont met haar man en twee zoontjes op een kleine boerderij in Nieuw-Zeeland, waar ze vanaf haar bureau uitkijkt over een weiland waar hun paarden staan te grazen.

De Italiaanse dochter

Verschijnt februari 2023

Prijs: € 17,99