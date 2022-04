10x de beste Instagrambare plekken in Peru

In een land waar historische en natuurlijke wonderen elkaar bij elke stap opvolgen, is het moeilijk om te kiezen welke de meest schilderachtige hoekjes zijn om te fotograferen. Peru’s extreme verscheidenheid aan landschappen en zijn culturele rijkdom bieden lichten, glimlachen en magische uitzichten die het een echt paradijs maken voor fotografieliefhebbers en niet-fotografen. We hebben geprobeerd 10 van de meest instagrambare plekken van Peru te selecteren.

De verloren stad van de Inca’s: Machu Picchu

Het is geen verrassing dat de beroemdste archeologische vindplaats van Peru op de eerste plaats staat in onze ranglijst. Dit wonder van de moderne wereld is een van de mooiste plekken, niet alleen in Peru, maar op het hele Zuid-Amerikaanse continent. Bovenaan de bucketlist van talloze reizigers staat de legendarische Machu Picchu, een van de meest onvergetelijke meesterwerken ter wereld. Om bezoekers een nog uniekere ervaring te geven en de archeologische vindplaats te beschermen, heeft de Peruaanse regering besloten om de dagelijkse toegang te beperken. Als je van plan bent Machu Picchu te bezoeken, raden we je daarom aan om je tickets van tevoren te reserveren!

Lees ook: 5 dranken die alleen in Peru kunnen worden geproefd

De buurt van Barranco, Lima

De kleine wijk Barranco, bekend als de Boheemse wijk Lima, ligt tussen de toeristische en commerciële wijk Miraflores in het noorden en Chorrillos in het zuiden en is de thuisbasis van de grootste concentratie straatkunst in de hele stad. De kleurrijke muren van de huizen in deze buurt zijn een van de meest kleurrijke tonen in de stad, en de vrolijke en levendige sfeer die je inademt, maakt het een bijzonder stimulerende en levendige buurt.

Palccoyo: de regenboogbergen

Misschien weet niet iedereen dat een andere van de meest bekende plekken op Instagram in Peru is: Palccoyo, of de regenboogbergen. Gelegen ten zuiden van de keizerlijke stad, is dit juweel van de Peruaanse Andes samengesteld uit drie gekleurde bergen vergezeld van een spectaculair uitzicht op de Ausangate-berg: lang verborgen onder een dikke laag ijs, bieden ze vandaag een echt palet van kleuren die zich kronkelig mengen dankzij op de aanwezigheid van materialen zoals ijzer, dolomiet, zwavel, koper en hematiet. Het is mogelijk om ze in slechts 45 minuten te voet te bereiken.

Huacachina oase

De zandduinen van Huacachina zijn officieel een van de beste instagrambare plekken in Peru! Dit verborgen juweeltje, dat nu op de lijsten van veel backpackers staat, is de enige natuurlijke woestijnoase in heel Zuid-Amerika met zandduinen tot 2000 meter boven de zeespiegel.

Route van de Sillar van Arequipa

Er zijn maar weinig steden in de wereld die het voorrecht hebben een architectonisch landschap te bieden dat zo uniek en indrukwekkend is als Arequipa. De bouw van zijn paleizen, monumenten, tempels en, in het algemeen, de overgrote meerderheid van de gebouwen rond het historische centrum, hebben de sillar als hun hoofdrolspeler: een albinosteen van vulkanische oorsprong waarvan de bijzondere glans deze stad de onderscheiding geeft van ‘Witte Stad’. Het toeristische circuit genaamd de Sillar-route stelt je in staat om het hele proces van winning en uitsnijding van dit mineraal te zien en om prachtige natuurlijke landschappen te bezoeken.

De Saline di Maras

Wie weet of de Inca’s 2000 jaar geleden ooit hadden gedacht dat deze duizenden zoutpoelen die in de heuvels waren gebouwd, een van de meest fotogenieke plekken in dit land zouden worden? Net als vele andere wonderen in de Heilige Vallei, zijn de Salinas De Maras een van de belangrijkste toeristische attracties geworden van een reis naar Peru met hun adembenemende maanlandschap bestaande uit ongeveer 3.000 kleine tanks waar zout water van de berg “Qaqa wiñay wordt bewaard”.

Het fort van Kuelap, Amazonas

Niet alleen Inca’s: veel van de charme van Peru is gekoppeld aan veel oudere bevolkingsgroepen, dat zijn al die pre-Incain-beschavingen die dit land bevolkten en sporen van hun doortocht en vindingrijkheid achterlieten. Het fort Kuelap, gelegen in het departement Amazonas, is daar zeker een van: een citadel met muren van bijna 20 meter hoog van de Chachapoyas-cultuur die zich tussen 880 en 1470 na Christus had ontwikkeld tussen deze architecturale overblijfselen. De schoonheid van de plek wordt nog versterkt door een uniek natuurlijk landschap: het Amazone-regenwoud vormt het decor voor deze indrukwekkende historische constructie.

Nationaal reservaat Paracas

Ten zuiden van Lima leven zeeleeuwen, Humboldt-pinguïns, flamingo’s en andere beschermde diersoorten in harmonie. Dit is het Paracas National Reserve, een beschermd natuurgebied in de Ica-regio. Als je naar de Ballestas eilanden gaat, op wiens stranden duizenden zeeleeuwen leven, is het mogelijk om aan de ene kant van de zandduin op het vasteland duidelijk een enorme geoglief van onzekere oorsprong te zien, genaamd Il Candelabro, meer dan 180 meter hoog en daterend uit 200 voor Christus, wat vandaag de dag nog steeds een van de grote mysteries van Peru is.

Taquile eiland in Puno

Het bijna 4.000 meter hoge eiland Taquile is een juweeltje in het Titicacameer, samen met andere fascinerende drijvende eilanden, en wordt bewoond door iets meer dan 2.000 mensen. Stille erfgenamen van de Tiahuanaco-cultuur, de gemeenschappen van Colla en Inca, die op de eilanden en aan de oevers van het Titicacameer leven, vertegenwoordigen de culturele rijkdom van dit plateau. Een bezoek aan hen betekent een duik nemen in het verleden en luisteren naar buitengewone verhalen die voortkomen uit de grenzen van de tijd, deelnemen aan die oude gebruiken en tradities die van vader op zoon worden doorgegeven en die vandaag de dag nog steeds in leven worden gehouden.

Lees ook: 6 x lekkere Peruaanse recepten

El Parque del Amor in Miraflores, Lima

Miraflores is een moderne en charmante wijk, waar enkele van de beste hotels en restaurants van de Peruaanse hoofdstad zijn geconcentreerd. Het kijkt uit over de Stille Oceaan en biedt een prachtig en grenzeloos uitzicht vanaf het romantische Parque del Amor, gekenmerkt door uitgestrekte bloemen, harmonieuze vormen en kleurrijke mozaïeken. In het centrum kom je het kolossale standbeeld van El Beso tegen, de kus, door Victor Delfin, terwijl je aan de horizon de surfers kunt bewonderen die de golven trotseren en de meer gedurfde die zichzelf lanceren in deltavliegers of paragliders.