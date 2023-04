10x hier bestel je de lekkerste paasontbijtjes in Amsterdam en Rotterdam🐰🐣

Wie dol is op het jaarlijkse paasontbijt is bij deze restaurants aan het goede adres. Van een gepocheerd eitje tot een goedgevulde sandwich met een verse jus, er is voor ieder wat wils. Sinds kort bezorgt een groot aantal Thuisbezorgd.nl restaurants al vanaf 8 uur ‘s ochtends. De perfecte timing dus voor een zorgeloos paasontbijt. Het grootste voordeel? Je hoeft de deur er niet eens voor uit.

📍 Amsterdam

🐣 1. JOE & THE JUICE

Zin in een gezonde start deze pasen? Joe & The Juice is al jaren een fenomeen in Amsterdam op meerdere locaties. Maar niet alleen voor de lekkerste juices of een cup of joe moet je hier zijn. Ook voor de goedgevulde sandwiches, zoals de viral tunacado en gezonde ontbijtbowls.

🐣 2. 30ML

Bij 30ml bestel je de lekkerste koffie, chai latte of smoothies. Daarnaast beschikken ze over een heerlijk all day breakfast menu van american pancakes, gepocheerde (paas)eitjes en extra grote tosti’s. Daarna nog honger? Dan heeft 30ml ook nog een groot scala aan taart en gebak waar je uit kunt kiezen.

🐣 3. MADAM PANCAKE

Zin in een grote stapel pannenkoeken als ontbijt? Dan ben je hier aan het goede adres. Van een hartige hangover pannenkoek tot een ouderwetse stack met aardbeien. Bij Madam Pancakes heb je voor ieder wat wils!

🐣 4. STACH

Bij STACH doen ze er alles aan om jouw paasontbijt zo compleet mogelijk te maken. Verse croissantjes, kokosmakronen en een selectie aan vers belegde broodjes. En mocht je de dag nog beter willen beginnen, ga dan voor een van de cold pressed juices of een gingershot.

🐣 5. LOCALS COFFEE

Smacht je naar een flat white, americano of een matcha latte in deze Pasen? Dan ben je bij Locals Coffee aan het juiste adres. Maar ook voor een uitgebreide All Day Brunch kun je bij Locals terecht. Ga je voor de Acaïbowl of ga je toch voor de Truffle Scrambled Eggs? De keuze is reuze.

📍 Rotterdam

🐣 6. ANNE & MAX

Wil je helemaal uitpakken (het is immers Pasen)? Bestel dan een lekkere ontbijtbox van Anne & Max en proef je binnen een handomdraai de lekkerste croissants, broodjes en lekkernijen bij je thuis.

🐣 7. SAJOER

Sajoer is dé juicebar van Rotterdam. Bij Sajoer start je de dag met een cold pressed juice of smoothie en de keuze uit zes verschillende breakfastbowls. Ook ideaal voor een heerlijke paasdetox.

🐣 8. YOGHURT BARN

Bij Yoghurt Barn halen ze alles uit de kast voor een vegan Paasontbijt. De naam zegt het eigenlijk al, maar alles draait hier om yoghurt, maar dan wel vegan. De producten komen direct van de boer en daarmee ook nog eens honderd procent biologisch.

🐣 9. BAKER & MOORE

Bij Baker & Moore stel je met de meest bourgondische producten je eigen ontbijt samen. Van yoghurt en sandwiches tot salades. Ook kun je hier terecht voor een gezond sapje of een guilty pleasure van de Baker’s Dough afdeling.

🐣 10. SUE

Bij Sue vinden ze dat een gezonde levensstijl niet hoeft te betekenen dat er geen plek meer is voor zoete trek. Met de lekkernijen van Sue genieten je van heerlijke gebakjes maar zonder ongezonde toevoegingen. Ook al hun ontbijtgerechten passen binnen een gezonde levensstijl. Zo kun je kiezen uit de kokos-chiapudding, boekweitpannenkoeken of scrambled tofu.