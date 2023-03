10x organische interieur accessoires onder de 10 euro

Organische vormen zijn trending en niet meer weg te denken uit het hedendaags interieur. Donutvazen, golvende spiegels en gedraaide kaarsen; we want it all. Haal de trend naar je interieur met deze organische accessoires van Primark Home!

Organisch ornament

Met bloem erin of zonder, dit organisch vormgegeven ornament op houten standaard is al een kunstwaardig object op zich! Zet jij hem in de woonkamer of slaapkamer?



Dit ornament is te koop voor € 7,-

Curvy vaas

We love female curves! Maak een statement met deze zwarte vaas. Mag het voor jou wel wat kleurrijker? Naast zwart en wit is deze vaas ook verkrijgbaar in lichtroze.Deze vaas is te koop voor € 9,-



Deze vaas is te koop voor € 9,-

Keramische kaars

Weg met die saaie kaarsen en ga voor een bubbly variant! Deze kaars, gemaakt van keramiek, is zo stijlvol dat het bijna zonde is om het aan te steken…



Deze kaars is te koop voor € 5,-

Purple perfect

Als er een kleur trendy is geworden het afgelopen jaar, is het paars. Verwerk deze vrolijke kleur nu ook in je interieur met deze vrolijke vaas. Ook verkrijgbaar in het crème en zwart. Donut? Yes, please!



Deze vaas is te koop voor € 3,50

Diffuser

Ode aan de vrouw! Geef je huis een aangename geur met deze femaly body diffuser. Met de geur van rozen en amber kom jij helemaal tot rust. En is het flesje leeg? Zet er een paar pluimen in en gebruik het als vaas.



Deze diffuser is te koop voor € 8,-

Rond, ronder, rondst

Bovenop een stapel boeken, naast de tv of in de badkamer; decoratie heb je nooit genoeg. Waar zet jij dit abstracte beeldje neer?



Dit beeldje is te koop voor € 9,-

Vrouwelijk ornament

Of je dit keramisch ornament nou vult met pluimen, katoenbollen of zelfs met keukenspatels; het past in iedere ruimte in huis dankzij de neutrale kleur.



Deze vaas is te koop voor € 10,-

Wiggle and wave

Ook zonder hem aan te steken fleurt deze vrolijke kaarsencollectie je huis al op. Ga jij voor de lila, roze, groene of gele variant?



Deze kaars is te koop voor € 1,80

De kers op de taart

Bij een wavy kaars hoort natuurlijk ook een matchende kandelaar. Ga voor een color-blocking effect door deze roze kandelaar te combineren met paarse gedraaide kaarsen!



Deze kandelaar is te koop voor € 3,-

Groen moet je doen

Het leven is te kort om te kiezen voor saaie bloempotten. Geef je planten een stijlvolle pot om de dagen in door te brengen!



Deze vaas is te koop voor € 7,-