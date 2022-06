10x sushi restaurants om sushi te bestellen tijdens International Sushi Day

Ieder weekend is het op zaterdag raak voor sushi liefhebbers in Nederland. Want dan bestellen we volgens data van Thuisbezorgd.nl het vaakst deze heerlijke Japanse specialiteit. Het kan dus haast geen toeval zijn dat het juist op zaterdag 18 juni International Sushi Day is. Geen beter excuus om jezelf dit weekend te trakteren! Wist je trouwens dat wij Nederlanders het vaakst sushi met zalm, komkommer en avocado bestellen? Simpel, maar altijd lekker!

Om het je makkelijk te maken hebben wij tien fantastische sushirestaurants op een rijtje gezet. Dus, houd je eetstokjes in de aanslag en trakteer jezelf op International Sushi Day!

📍 Amsterdam

🍣 1. Vegan Sushi Bar

De meest verantwoorde sushi? Vegan sushi! En de allerlekkerste kun je krijgen bij de Vegan Sushi Bar. Met een ruim aanbod van plantaardige sushi, serveren zij hun originele en overheerlijke gerechten met een positieve impact op het milieu. Het beste nog van dit restaurant; elk jaar gaat een deel van de winst naar verschillende milieuorganisaties. Zo werken ze mee aan hun missie om de oceanen schoon te maken. Hier sushi bestellen is dus een win-win; lekker eten én je steentje bijdragen aan het milieu. Tip: probeer de No chicken teriyaki met avocado, komkommer, radijs en vegan kip. Een echte aanrader als je ‘t ons vraagt.

🍣 2. Mo Jo Sushi

Kunnen jij en je huisgenoot maar niet overeenkomen welke sushi te bestellen? Neem dan eens een kijkje op de menukaart van Mo Jo Sushi, want hier vind je letterlijk alles. Van de bekende maki roll tot rijk gevulde sushiboxen met maar liefst 88 stuks. Als je hier bestelt, ben je zeker van superverse sushi. Last van keuzestress? We helpen je graag op weg met een eerste suggestie; met de inside out maki salmon roll zit je altijd goed.

📍 Utrecht

🍣 3. Miyagi & Jones

Voor de beste sushi in Utrecht kun je terecht bij Miyagi and Jones, een van de leukste en hipste restaurants van de stad. Bij deze Asian Fusion Gastro serveren ze allerlei streetfood met (natuurlijk) een ruim aanbod aan sushi. Hier worden werkelijk waar de mooiste kunstwerkjes in elkaar gerold. Ga bijvoorbeeld voor de California Pink, een california roll met zalm en gemarineerd in rode bieten, waardoor deze roll eruit ziet als een snoepje. Liever geen vlees of vis? Ga dan voor een van de vegan rolls. Daarnaast kan je sushi ook nog afwisselen met overheerlijke bowls of dim sum.

🍣 4. Itoshii

Het is verleidelijk om meteen het sushi gedeelte van de menukaart van Itoshii in te duiken, want dit Aziatische sushi- en streetfood restaurant in het centrum van Utrecht kan er wat van. Spot je de premium rolls zoals de Itoshii-roll of de sashimidonut, dan ben je gegarandeerd verkocht. Als je zin hebt in vlees is er de premium Beef Pepper roll met krab, avocado en mayo binnenin en gevlamd rundvlees en teriyakisaus erbovenop. Een roll om van te smullen!

📍 Groningen

🍣 5. Imono

Ben jij nou echt een sushi-fan en wil je de allerbeste? Dan ben je bij Imono aan het juiste adres. Dit Japanese restaurant is namelijk al 7 jaar het beste sushirestaurant van Groningen. Met verse groente, vlees en vis wordt hier de beste sushi voor jou in elkaar gerold. Je vindt er zorgvuldig samengestelde boxen voor één of meerdere personen of gewoon voor de hele familie. De Butterfly Ebi roll gevuld met mango, fried ebi, en komkommer is echt een aanrader. Smaakt het naar meer? Kijk dan ook eens naar de heerlijke bijgerechten of stel je eigen poké bowl samen.

🍣 6. Mr Sushi

De echte sushi kenner heeft ongetwijfeld weleens sushi besteld bij de welbekende keten Mr Sushi. Met 61 vestigingen verspreid over het land, kan vrijwel iedereen genieten van hun overheerlijke sushi. Zo ook in Groningen! Mr Sushi staat bekend om kwaliteit en snelle bezorging van overheerlijke sushi. Onze tip: de Futo Cheese met gerookte zalm, komkommer, sla en roomkaas. Maar geloof ons als we zeggen dat je geen foute keuze kunt maken. Neem vooral een kijkje op het menu en laat jouw favorieten tot aan de voordeur bezorgen.

📍 Rotterdam

🍣 7. SushiKo

Sushi met groente, vis, vlees, crispy of geflambeerd, roept u maar! Bij SushiKo hebben ze het allemaal. Hun menu staat vol met kleurrijke en overheerlijke sushi. We begrijpen dat het moeilijk kiezen is, dus we maken het je graag gemakkelijk: met een van de deluxe rolls heb je altijd prijs. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Osasi tuna roll met tonijn, komkommer, avocado, mayonaise, tonijntartaar, pikante saus en peterselie? Wil je het iets origineler, bestel dan een sushi burrito! Best of both worlds. Ook de vegetariërs onder ons vinden hier trouwens een antwoord op elke trek.

🍣 8. Happy Sushi

Bij Happy Sushi maken ze je graag happy en dat zullen ze je laten proeven ook. Ze maken gebruik van de beste ingrediënten om ervoor te zorgen dat je zult genieten van de beste maki rolls, sushi bowls en smakelijke bijgerechten. Probeer je graag eens wat anders, sla dan zeker de Happy special rolls niet over. Unagi special met asperges, iemand? Of probeer de nieuwe ebi guacamole roll met tomaat en nacho’s. Met de sushi van Happy Sushi ben je in no time, jawel, happy!

📍 Den Haag

🍣 9. Iro Sushi & Teppanyaki

Bij Iro Sushi & Teppanyaki vind je de lekkerste, goed gevulde boxen, maar ook à la carte bestellen is hier zeker de moeite waard. Naast sushi kun je hier namelijk ook heerlijke teppanyaki gerechten bestellen. Zo is hier voor de Japanse foodlover altijd iets te vinden. Onze aanrader: de Surf & Turf roll met gefrituurde garnalen, avocado en geflambeerde rundercarpaccio. Hier zul je absoluut geen spijt van krijgen.

🍣 10. Babaque

Babaque is eigendom van een Japanse familie, dus sushi rolls en Japanse gerechten bereiden kunnen ze als de beste. Neem hier zeker een kijkje op het menu, want waar vind je nou een sushirestaurant dat niet alleen sushi maakt, maar ook nog eens geurige curry, smaakvolle noedels én Japanse soep? En voor wie echt de hele beleving wil, zijn er Japanse biertjes te vinden op de menukaart om je maaltijd compleet mee te maken.