10x zomerse dranken gebaseerd op de trends van nu

De zomer komt eraan en daar horen verfrissende dorstlessers bij. Of je nu op een zonnig terras zit, in de tuin ontspant of een aperitiefje op je rooftop neemt, deze zomer draait om smaak, stijl en bewuste keuzes. Volgens drankenexpert Albert van Mister Cocktail zijn er duidelijke bewegingen te zien in de zomerse dranken van nu.



“Zo verlangen we naar meer beleving in ons glas, maar ook naar meer balans. Kwaliteit boven kwantiteit en dat mag visueel er best uitspringen. Alcoholvrije opties zijn niet langer een alternatief, maar een volwaardig onderdeel van de ervaring. Tegelijkertijd zien we verfijning in de cocktailwereld, met minimalistische presentaties en eeuwenoude technieken die een comeback maken. Dranken met karakter, maar zonder poespas.”



Van hardlemonades tot eigenzinnige mixen, en van 100% agave spirits tot bruisende soda’s en wijnen uit bijzondere streken maar ook thee zonder alcohol of suiker, deze trends bepalen wat we in 2025 drinken.Met veel plezier en dorstig als we zijn, lichten we er in deze Special een aantal uit. Maar ook staan we stil bij het type glas, want ook de presentatie bepaalt wat we deze zomer drinken.

Rooster & Wolf: Fine Rum

‘Life’s a journey’ is het motto van Rooster & Wolf. Het leven zit vol uitdagingen, maar is vooral gevuld met avonturen. Tien jaar na de lancering van hun Fine Brandy, lanceert het eigenzinnige Nederlandse spirits-merk Rooster & Wolf nu een unieke Fine Rum. Een krachtige, maar verfijnde rum, gedistilleerd in Venezuela, waarin je fruit, vanille, chocolade, toffee en subtiele houttonen proeft. ”In goede rum proef je ook de rijkdom van de Caraïben, de geuren, smaken en kruiden die de eilanden zo levendig en feestelijk maken, aldus oprichter Rick van der Wolf. De Fine Rum is een rijke, complexe rum, waarin de invloed van de ex-whiskyvaten van Amerikaans eiken met een lichte roomsmaak een extra dimensie geeft aan de smaakbeleving. Een unieke rum in zijn segment. Rooster & Wolf Fine Rum drink je puur, in een mooie cocktail of in de mix. Rooster & Wolf gaat mee in de trend; ze hebben een eigen proeflokaal geopend in Ouderkerk aan den IJssel. Daar ervaar je tijdens een proeverij zelf de veelzijdigheid van deze gouden-medaille-winnende Fine Rum.



Scheldebrouwerij: Schol, Krab, Zeezuiper & Strandgaper

Met haar oorsprong in het Nederlandse Bergen op Zoom en sinds 2008 gevestigd in het Belgische Meer, brouwt Scheldebrouwerij al sinds de jaren ’90 bieren met karakter. De naam verwijst naar de rivier de Schelde die beide landen verbindt, net als hun smaakvolle bieren. Bij Scheldebrouwerij worden nooit de extremen opgezocht. Zij staan bekend om de balans tussen traditie en innovatie, en dat proef je in elk glas. Klassieke smaken met een vleugje modern, en met een breed pallet van negen vaste bieren wordt een breed publiek bierliefhebbers bereikt. Voor ieder seizoen en iedere dorst een passend bier. In 2023 werd hun Zeezuiper uitgeroepen tot beste Belgische tripel en in 2022 de Strandgaper al tot beste golden ale/ fris blond.

Vier bieren, vier verhalen.

Schol (Non Alc. Blond 0,4%)

Schol is een alcoholvrije, meergranen dorstlesser. Volledig natuurlijk gebrouwen zonder proces van dealcoholisatie met een fris tropisch aroma en een volmondig smaakprofiel. Platweg zalig!

Krab (IPA 5,5%)

Krab is een donderse dorstlesser die maar niet vervelen wil. Een recalcitrante citrusbom die bij voorkeur zijwaarts door het leven gaat. Een klassieke IPA voor een breed publiek.

Zeezuiper (Belgische Tripel 8%)

Zeezuiper is een frisdroge gigant die veraderlijk goed wegdrinkt. Deze tripel is al 30 jaar onze rots in de branding en schoolvoorbeeld van ons ‘bier in balans’, van niks te veel en van niks te weinig.

Strandgaper (Fris Blond 6,2%)

Strandgaper is de bierificatie van een dagje strand. Fruitig, zonnig en zwoel met een strakke afdronk en een subtiele bitterheid. Een doordrinkbare dorstlesser met een uitgesproken karakter.



Wijnen uit de Andes: Kaiken en Montes

Kaiken Wines: De spirit van de Andes in elk glas

Kaiken Wines brengt de kracht en elegantie van de Andes tot leven in een bijzondere collectie Argentijnse wijnen. Het wijnhuis, opgericht door de Chileense pionier Aurelio Montes, verbindt het beste van Chili en Argentinië en laat zich inspireren door de ‘caiquén’ – de wilde gans die moeiteloos de Andes oversteekt. Avontuur, vrijheid en het samenbrengen van twee werelden vormen de kern van Kaiken. Sinds 2002 creëert Kaiken in Mendoza en Salta wijnen die uitblinken in karakter, finesse en respect voor het unieke terroir.



De wijngaarden liggen op hoogtes tussen 950 en 1.260 meter en worden deels biodynamisch bewerkt. Hier groeien oude stokken Malbec en Cabernet Sauvignon, die zorgen voor krachtige, verfijnde wijnen met een uitgesproken Argentijns karakter.



Kaiken staat bekend om zijn elegante, Europese stijl, waarbij kwaliteit en duurzaamheid centraal staan. Het paradepaardje, de Kaiken MAI Malbec, is afkomstig van meer dan honderd jaar oude wijnstokken. Daarnaast verrast Kaiken met frisse witte wijnen, rosés en mousserende varianten – stuk voor stuk wijnen die het karakter van de Andes weerspiegelen.



Met een moderne visie, een historische wijnkelder uit 1920 en een bekroond restaurant onder leiding van chef Francis Mallmann, is Kaiken dé bestemming voor wijnliefhebbers die op zoek zijn naar authenticiteit, innovatie en de ware smaak van de Andes.



Montes Wines: Chileense wijninnovatie van wereldklasse

Montes Wines uit Chili staat wereldwijd bekend om zijn compromisloze kwaliteit en innovatieve aanpak. Het is evenals Kaiken een Andes wijn. Sinds de oprichting heeft Montes een belangrijke rol gespeeld in het op de kaart zetten van de Chileense wijnbouw, met wijnen die niet alleen uitblinken in smaak, maar ook in duurzaamheid en toekomstvisie. Vanuit de Colchagua Valley exporteert Montes zijn volledige assortiment naar vijf continenten, gedreven door drie kernwaarden: nieuwsgierigheid, respect en consistentie. Nieuwsgierigheid stimuleert voortdurend innovatie en een pioniersgeest die leidt tot nieuwe wijntechnieken en verrassende blends. Respect komt tot uiting in de zorg voor het milieu, de medewerkers en de lokale gemeenschap, met oog voor toekomstige generaties. Consistentie betekent dat Montes niet alleen wijnen maakt voor het heden, maar bouwt aan een blijvende erfenis van kwaliteit en betrouwbaarheid. Het resultaat is een breed scala aan wijnen die de diversiteit en kracht van Chili perfect weerspiegelen, van elegante rode wijnen tot frisse witte en sprankelende varianten. Montes Wines blijft grenzen verleggen met een lange termijnvisie en een passie voor het creëren van wijnen die wereldwijd worden gewaardeerd.



Ultimate Provence: Het icoon van de Provence

Ultimate Provence belichaamt de essentie van de Franse Provence in een elegant glas rosé. Beschermd door het Massif des Maures groeien de druiven onder ideale omstandigheden, wat resulteert in een rosé met een verfijnde, fruitige smaak en een karakteristieke bleke kleur. De wijn, geproduceerd onder leiding van meestervinoloog Alexis Cornu, onderscheidt zich door zijn perfecte balans en een tijdloze flesontwerp dat gezien mag worden. Met de introductie van Eau de Provence, geïnspireerd door de parfumindustrie, breidt het aanbod zich uit met nog een premium rosé die de zintuigen verleidt. Deze exclusieve wijnen, geïmporteerd door Delta Wines, zijn niet alleen favoriet in de internationale horeca van Marbella tot Sydney, maar vinden ook hun weg naar Nederlandse tafels waar stijl en kwaliteit gewaardeerd worden.



Established: Alles behalve alcohol

Een verfrissende alcoholvrije drank voor elk feestelijk moment (zonder de kater)



Established (Est.) werd in 2023 in Amsterdam opgericht door een groep vrienden – een mix van sommeliers, muzikanten en creatievelingen – die een passie delen voor onvergetelijke nachten en ochtenden zonder kater. Al jarenlang waren zij op zoek naar een verfijnd, smaakvol en gezond alternatief voor alcoholische dranken. Vaak teleurgesteld. omdat culinaire ervaringen werden ge-paired (en soms zelfs verpest) door imitatiewijn en zoete frisdranken. Bij gebrek aan een mooi alternatief besloten zij om zelf hun eigen drankje te gaan ‘brouwen’ , een drank die alles heeft, behalve alcohol. Na een jaar lang experimenteren met verschillende samenstellingen en recepten lanceerde Established in 2023 de eerste smaak: Magnolia. De productie is ambachtelijk en lokaal. Alles wordt met de hand in Amsterdam gemaakt, in kleine batches van 2.000 flessen. De twee groene theesoorten worden met de hand gewassen en koud gebrouwen. Geen extracten, geen E- nummers, enkel pure thee. De Sparkling tea bevat Sencha uit Japan en de Chinese theesoort Gunpowder uit China, met toevoegingen van magnolia, jeneverbessen en verveine. Dit zorgt voor een complexe, diepe en droge smaak. En het bevat nauwelijks suiker. Bij alcoholvrij verwacht men vaak iets zoets, Established zoekt juist naar die elegantie en complexiteit die je ook in goede wijnen vindt. En kenmerkt zich door veelzijdigheid in pairings-mogelijkheden met de Aziatische keuken, vissoorten en desserts.



Established heeft voor de komende vijf jaar nog twee smaken in petto. De tweede smaak Honeybush komt waarschijnlijk deze zomer op de markt. Een mooie combinatie van rooibos, lavendel en specerijen. Eucalyptus is naar verwachting de derde smaak. Deze zal verrassend genoeg koffie als ingrediënt gaan hebben. Daarnaast zijn er plannen om Established als vintage fles aan te bieden. Want net zoals wijn evolueert thee, alleen zonder de alcoholvorming. Het topsegment van de horeca reageert goed om de smaak, uitstraling van de fles en algehele beleving. Established, everything but alcohol.



Puklavec

Puklavec & Friends’ Sauvignon Blanc & Pinot Grigio is een frisse, expressieve witte wijn afkomstig uit Slovenië.



Deze blend combineert de levendige zuren en citrusaroma’s van Sauvignon Blanc met de zachte, licht kruidige tonen van Pinot Grigio. In het glas valt de wijn op door een heldere, lichtgele kleur met groene tinten. Het aroma is uitgesproken, met geuren van grapefruit, limoen en perzik, aangevuld met florale en subtiele kruidige accenten. De smaak is verkwikkend en sappig, met een goede balans tussen frisheid en een zachte textuur, wat zorgt voor een toegankelijke en plezierige drinkervaring. Deze wijn is veelzijdig inzetbaar en past goed bij uiteenlopende gerechten, zoals lichte salades, vis, schaal- en schelpdieren en milde kazen. Ook als aperitief komt de wijn goed tot zijn recht. Puklavec & Friends’ Sauvignon Blanc & Pinot Grigio weerspiegelt de moderne stijl van het wijnhuis: fris, fruitig en toegankelijk, met respect voor traditie en het unieke karakter van de regio Podravje. Puklavec Family Wines staat bekend om hun duurzame werkwijze en aandacht voor kwaliteit, waarbij ze streven naar evenwichtige en gezonde wijngaarden.



GiG Drinks, de zomer in een blikje!

GiG Drinks is een Nederlands merk dat zich richt op verfrissende, licht-alcoholische dranken zoals Hard Seltzers, Hard Lemonades en Hard Iced Teas. De dranken zijn laag in suiker en calorieën, licht bruisend en bevatten natuurlijke fruitaroma’s. GiG biedt verschillende smaken aan, waaronder Berry Beat, Passionfruit Funk, Grapefruit Melody en Cherry Symphony. Daarnaast zijn er varianten als Hard Lemonade en Hard Iced Tea Green, elk met hun eigen karakteristieke smaak. Alle producten zijn verpakt in blik, waardoor ze gemakkelijk mee te nemen en te serveren zijn op uiteenlopende gelegenheden, zoals stranddagen, barbecues, feesten of festivals.



GiG richt zich op consumenten die op zoek zijn naar een licht, verfrissend alternatief voor traditionele alcoholische dranken. Het assortiment sluit aan bij de groeiende vraag naar dranken met minder suiker en calorieën, zonder concessies te doen aan smaak of gebruiksgemak. De dranken zijn geschikt om te drinken tijdens warme zomerdagen, op het terras, bij de barbecue of tijdens een feestje. GiG Drinks biedt zo een toegankelijke keuze voor wie wil genieten van een frisse, lichte drank op elk gewenst moment.



Tuttavia Spritz

Tuttavia Spritz is een eigentijds drankconcept dat zich richt op verfrissende, licht-alcoholische wijnen in blik, geïnspireerd door de Italiaanse aperitiefcultuur. De dranken zijn gemaakt van authentieke Italiaanse wijn, met een lichtere en natuurlijk zoete twist. Tuttavia biedt diverse smaken, waaronder Peach Moscato, Blueberry Moscato en Orange Spritz – elk met hun eigen karakter en vibe. De dranken combineren moeiteloze stijl met een toegankelijke smaakbeleving en zijn perfect voor uiteenlopende momenten zoals stranddagen, zonsondergangen of spontane borrels. Dankzij het handige blikformaat zijn ze ideaal om mee te nemen naar feestjes, picknicks of festivals. Tuttavia wordt geproduceerd in samenwerking met de gerenommeerde Piemontese coöperatie Araldica Vini en gebruikt dezelfde hoogwaardige technieken als bij Moscato d’Asti en Brachetto d’Acqui. Zo ontstaat een vernieuwende wijnervaring die laag in alcohol is, maar rijk aan beleving – ideaal voor een nieuwe generatie wijnliefhebbers.



E.V.I Bier

E.V.I. bier is ontwikkeld door Scheldebrouwerij in samenwerking met MissPublicity. Ter ere van de 18e verjaardag van ons PR-bureau in 2021 lieten we ons ‘eigen’ bier brouwen. En speelde we gelijk in op de trend van gepersonaliseerde dranken. E.V.I. is een fris Belgisch witbier met een tikje citrus en een kruidige geur. Inmiddels zijn er twee batches gebrouwen van het gepersonaliseerde speciaalbier. Het herkenbare roze etiket is ontworpen door graffiti-artiest Marcel Labrie. Vanwege het succes gaat het bier elk voorjaar opnieuw in productie en blijft ze het goed doen op het terras en op onze eigen feestje, waar we nog altijd graag proosten met E.V.I.



ONIS Bloom

Een bijzonder drankje hoort natuurlijk in een mooi glas! De Bloom glazen van ONIS, geproduceerd in Nederland, combineren stijl en functionaliteit en zijn ontworpen voor liefhebbers van elegante eenvoud. Elk glas uit de Bloom-serie heeft zachte, vloeiende lijnen van boven tot onder, waardoor iedere drank – van een klassieke cocktail tot een verfrissend glas water of iced tea – een bijzonder moment wordt. Dankzij de kenmerkende tulpvorm liggen de glazen prettig in de hand en zorgen ze voor optimaal drinkcomfort. Met hun tijdloze uitstraling en veelzijdigheid vormen de Bloom glazen een stijlvolle aanvulling op elke tafelsetting, waarbij ze zowel visueel als praktisch bijdragen aan een eigentijdse drinkbeleving.



