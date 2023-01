11 Deense highlights om naar uit te kijken in 2023

Laatst geüpdatet op januari 10, 2023 by Redactie

2023 wordt het jaar van het Deense design- en architectuurerfgoed. Met de benoeming van Kopenhagen als UNESCO-UIA World Capital of Architecture, zullen er het hele jaar door feestelijke activiteiten en evenementen in de Deense hoofdstad plaatsvinden. De langverwachte opening van het ondergrondse bunkermuseum REGAN Vest is een feit en de nieuwe 660 kilometer lange ‘Herregårdsruten’ fietsroute toont fietsliefhebbers de vele kastelen en landgoederen die het eiland Funen rijk is.

Kopenhagen verkozen tot UNESCO-UIA World Capital of Architecture 2023

In 2023 is Kopenhagen de UNESCO-UIA World Capital of Architecture. Onder het thema ‘Copenhagen in Common’ wordt het een jaar met evenementen variërend van gemeenschappelijke picknicks, open huizen in gebouwen die normaal gesloten zijn voor het publiek, tot een reeks nieuwe paviljoens aan het havenfront. Het Deense Architectuurcentrum (DAC) dient in 2023 als het centrale punt voor alle activiteiten. Hier kunnen bezoekers van de stad via de nieuwe tentoonstelling ‘Made in Denmark’ de geschiedenis van de Deense architectuur vanaf de Vikingtijd tot vandaag de dag volgen. Als onderdeel van de WCA-titel zal Kopenhagen van 2-6 juli ook gastheer zijn van het UIA World Congress of Architects.

REGAN Vest: Ondergrondse Koude Oorlog Museum

Het ondergrondse Deense Koude Oorlogsmuseum REGAN Vest gaat op 13 februari 2023 eindelijk open voor het publiek. Het stond gepland voor eind 2022, maar omdat de ondergrondse tunnels in de bunker dienen als thuishaven voor overwinterende vleermuizen, is de opening uitgesteld tot na de winterslaap. Gebouwd in de jaren zestig om te dienen als schuilplaats voor de koningin en de regering in het geval van een nucleaire oorlog, zal dit de eerste keer zijn dat de schuilplaats publiek toegankelijk is. De indrukwekkende bunker van 5.500 vierkante meter wordt het middelpunt van het museum waar bezoekers het originele interieur kunnen ervaren, van de ministers- en dokterspraktijk tot de slaapzaal. Boven het oppervlak bevindt zich het bezoekers- en tentoonstellingsgebouw, gebouwd als vier zwarte dozen en ontworpen door AART Architects. Een virtuele presentatie laat bezoekers ervaren hoe de bunker en het omringende landschap eruit zouden zien na een nucleaire bom. Ook de villa, waar de opzichter en zijn gezin woonden, wordt in de jaren 80 stijl gerestaureerd en geeft bezoekers een kijkje in het dagelijkse leven van die tijd.

Noma viert 20-jarig jubileum

In november 2023 viert Noma haar 20-jarig jubileum. Het restaurant wordt beschouwd als een van ’s werelds meest invloedrijke restaurants met de New Nordic Food stroming en zijn erfenis is vooral zichtbaar in de eetcultuur van Kopenhagen. Nadat Noma in 2021 de eerste plaats in de World’s 50 Best had ingenomen, trok het restaurant zich in 2022 terug van de Best of the Best-lijst en kondigde een nieuw aankomend pop-up restaurant aan in Kyoto, Japan. Noma maakt zich bovendien op voor de viering van deze mijlpaal door een nieuw boek te lanceren, Noma 2.0: Vegetable, Forest, Ocean, welke op 8 november 2022 wereldwijd werd gepubliceerd.

Fietsroute langs kastelen in Funense Archipel

Denemarken is een fietsroute rijker: de Kastelenroute (‘Herregårdsruten’ in het Deens). De 660 kilometer lange fietsroute voert fietsliefhebbers langs de eilanden Funen, Langeland en Ærø. Volg kronkelige wegen door een landschap van authentieke dorpjes, charmante marktstadjes en vooral landhuizen en landgoederen. Met voornamelijk asfaltwegen en een verdeling in 14 etappes is de route geschikt voor zowel de lange afstandsfietser als voor het fietsen van een of meerdere specifieke etappes. Met 123 kastelen en landhuizen verdeeld over de eilanden zijn deze niet te missen, naast tal van andere bezienswaardigheden en attracties, boerderijwinkels, gastvrije B&B’s en adembenemende uitkijkpunten.

UNESCO Werelderfgoed Christiansfeld bestaat 250 jaar

Het stadje Christiansfeld in Zuid-Jutland was de eerste UNESCO Werelderfgoedlocatie van Denemarken (erkend in 2015). In 2023 viert het haar 250-jarig jubileum. De Moravische nederzetting werd voor het eerst gesticht in 1773 en is een voorbeeld van het protestantse stedelijke ideaal waarbij het kerkplein centraal staat. De architecturale stijl is eenvoudig, met gele bakstenen en rode pannendaken. Het is een voorbeeld van een zorgvuldig geplande Lutherse vrije congregatie-nederzetting. De oorspronkelijke gebouwen staan er nog steeds, waaronder het Brødremenighedens Hotel (1773). Tot op de dag van vandaag staat Christiansfeld in het hele land bekend om de hartvormige honingkoekjes die hier al eeuwenlang worden gebakken.

Ocean Race meert aan in Aarhus

Aarhus zal de eerste Deense stad zijn die gastheer is van het enorme zeilevenement Ocean Race wanneer de zeilers de stad en haar wateren van 29 mei – 8 juni 2023 overnemen. Ocean Race is ’s werelds langste offshore zeilrace en vindt plaats over zes maanden, in acht etappes over de hele wereld. De haven van Aarhus zal worden aangekleed voor het maritieme feest en een aangewezen Duurzaamheidseiland zal dienen als centrum voor innovatieve tentoonstellingen en voorbeelden voor duurzame oplossingen tonen.

Allosaurus in Knuthenborg Natural History Museum

De ultieme roofdinosaurus uit het Juratijdperk heeft zich gevestigd in Denemarken. Deze sensationele nieuwe dinosaurusontdekking is in 2022 aangekomen in Knuthenborg Safaripark. Het is het meest complete exemplaar van een Allosaurus – het dinosaurusgeslacht dat zich aan de top van het Jura-ecosysteem bevond. En zowel het skelet als de unieke huidafdruk zijn onderwerp van nieuw onderzoek. Het Natural History Museum in Knuthenborg is het grootste dinosaurussen museum in Scandinavië. De officiële opening van de expositie is op 1 april 2023.

Nieuw Observatorium opent nabij Aarhus

Net buiten de tweede stad van Denemarken, Aarhus, ondergaat het 110 jaar oude Ole Rømer Observatorium een ​​ingrijpende renovatie van zowel het interieur als het exterieur voordat het in de zomer van 2023 weer opengaat voor het publiek. De gebouwen worden teruggebracht in de oorspronkelijke stijl en het natuurgebied rondom het museum, Kongelunden, wordt omgetoverd tot een Science Park waar gasten overdag en ’s nachts kennis kunnen maken met sterrenkunde. Zo zullen onder andere schoolklassen in de nieuwe ‘wetenschapscabines’ kunnen overnachten.

Ontdek werken van Deense architect Jørn Utzon

De Deense architect Jørn Utzon staat internationaal bekend om het creëren van het Sydney Opera House. In 2023 viert het gebouw haar 50e verjaardag. Voor wie niet naar de andere kant van de wereld kan reizen, in zijn thuisland Denemarken heeft de architect een reeks unieke, modernistische gebouwen gecreëerd, waaronder de Bagsværd-kerk, de Paustian-meubelwinkel in Kopenhagen, Musikhuset Esbjerg (Music House) en het Utzon Center in Aalborg, waarvan de laatste drie in samenwerking met zijn zoon, Jan Utzon.

Nieuw strandhotel in voormalig stadhuis aan Deense Rivièra

Denemarken heeft een sterke traditie van hotels aan zee, in het Deens badehoteller genoemd: luxe toevluchtsoorden langs de kust met een focus op een rustig leven en lekker eten. Dit jaar opent een nieuw badhotel in Gilleleje in Noord-Seeland, ook wel de Deense Rivièra genoemd. Dit gebied doet dienst als The Hamptons voor Kopenhagen, en het nieuwe Gilleleje Sø- og Havbad (letterlijk zee- en oceaanbad) heeft het stadhuis uit 1939 omgetoverd tot een boetiek-spahotel met 40 kamers. Het hotel krijgt een buitenzwembad, restaurant en dakterras en de renovatie zal plaatsvinden met respect voor de oorspronkelijke architectuur.

Nieuwe veerboot maakt eiland Bornholm toegankelijker

De nieuwe Express 5-veerboot zal in maart 2023 de route tussen Rønne op het Deense eiland Bornholm en Ystad in Zuid-Zweden nemen. Dit is een populaire manier om het rotsachtige eiland te bereiken, mede door de gunstige treinverbindingen tussen Ystad en Kopenhagen. De Express 5 is met een capaciteit van 1610 passagiers en 451 auto’s ’s werelds grootste hogesnelheidsveerboot. De veerboot wordt aangedreven door een dual-fuel motor, waardoor hij klaar is voor alternatieve brandstof.



Credits beeld: World Capital of Architecture Copenhagen 2023