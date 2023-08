12 x beste ontbijtjes die passen bij jouw mood

De lekkerste ontbijtjes bezorgd tot aan je deur, het perfecte begin van jouw dag ongeacht je mood. Dus wil jij de dag kickstarten met een lekker ontbijtje, wordt je per ongeluk toch een tikkeltje katerig wakker of heb je gewoon echt geen zin om de deur uit te gaan? Dan kun je vanaf nu terecht bij restaurants in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag waar je al vanaf 8 uur ’s ochtends kunt bestellen via Thuisbezorgd.nl.

Populair ontbijt

Ontbijt bestellen aan huis wordt steeds populairder, zo blijkt uit data van Thuisbezorgd.nl. In het afgelopen jaar is het aandeel ontbijtbestellingen gemiddeld met ruim 10 procent toegenomen in grote steden (Amsterdam +52%). Absolute koplopers in een lekker ontbijt aan huis zijn de Rotterdammers die 7,5 procent van alle ontbijtbestellingen in heel Nederland voor hun rekening nemen. Overigens is vrijdag veruit de populairste dag van de week voor een ontbijtje aan huis. Absoluut record is de dag na Koningsdag waarop Nederland massaal een (anti-kater) ontbijt bestelt via Thuisbezorgd.nl.



Hieronder vind je twaalf tips voor de perfecte start van de dag die passen bij jouw mood:

🥞 Vroege vogels

TIJM – Utrecht

De ontbijtspot van Utrecht. Vanaf 8 uur ’s ochtends bestel je hier banana pancakes, smoothie bowls of een oud-Hollandse hangop met pistache. Eentje om te onthouden!



SPAR – Amsterdam

Spontane brunch plannen maar niks in huis? Geen probleem, want bij Thuisbezorgd.nl kun je ook gewoon je boodschappen bestellen. Wist je trouwens dat de meest bestelde ontbijt boodschap in Nederland het croissantje is? In Den Haag wint het saucijzenbroodje en in Utrecht wint het liter pak volle melk. Bij de SPAR kun je vanaf 8 uur ’s ochtends terecht voor je boodschappen en dan kan je er bij een groot aantal SPAR vestigingen ook nog een tosti van The Tosti Club bij bestellen.



BROOD ROTTERDAM – Rotterdam

Met een lekker broodje in de ochtend zit je eigenlijk altijd goed. En bij Brood Rotterdam weten ze daar alles van. Ga voor een broodje gegrilde kip of een tosti mozzarella.

☕ Eerste bakkie

DOPPIO ESPRESSO – Den Haag

Even geen zin om zelf de barista uit te hangen, maar wel zin in goeie koffie? Dan is Doppio

je beste vriend. Een groot aanbod aan koffies, maar ook een overheerlijke patisserieafdeling met taartjes zoals citroen-meringue, worteltaart en cheesecake.



STARBUCKS- Rotterdam

Laat je verwennen door de eindeloze koffie opties van Starbucks. Kies uit een Iced Americano, Caramel Frappuccino of een Classic Hot Chocolate en veel meer.



JOE & THE JUICE – Den Haag

De naam zegt het eigenlijk al, maar voor de beste cup of joe en de lekkerste juices moet je hier zijn. Maar ook een van de sandwiches of gezonde baked goods mogen niet aan je bestelling ontbreken.

🍔 Anti-katervoer

MCDONALD’S – Amsterdam

Soms is ontbijten met McDonalds het enige wat helpt tegen de kater. En vooral als je daar je bed niet eens voor uit hoeft. Goed nieuws, want in Amsterdam staan de bezorgers al vanaf 8 uur ’s ochtends voor je klaar om je van de lekkerste cravings te voorzien. Een heerlijke Veggie Homestyle Crispy Chicken, een Double Cheeseburger of een Iced Fruit Smoothie Mango Ananas.



TOASTABLE – Utrecht

Op het menu van Toastable vind je de lekkerste drielaagse tosti, croissants, yoghurt en drankjes. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om de kater te kunnen bestrijden. Bestel bijvoorbeeld The Legend met kip en bacon of The Tuna Melt Tosti. En dan zijn ze ook nog binnen een half uur bij jou in huis!



EFFENDY – Amsterdam

Misschien heb je er juist de avond mee afgesloten, maar je kunt er de dag ook mee beginnen. Bij Effendy vind je de klassieke Lahmacun (Midden-Oosters flatbread) met een moderne twist. Je hebt de keuze uit de klassieker, eentje met kip, vegan of spinazie en feta.

🥐 Brunch

LOUA JUICEBAR – Utrecht

Bij Loua kun je terecht voor alles voor een gezonde zomerse brunch. Geniet van de Açaí Bowl, Pink Bowl met dragon fruit of de Tropical Bowl met avocado en ananas. Instagrammable en goed voor de vitamientjes.



TEDS – Rotterdam

Teds All Day Brunch, de naam zegt eigenlijk al genoeg. Met locaties door heel Nederland stellen de brunch gerechten van Teds nooit teleur. Verwen jezelf met Teds Original French Toast, de Philly Cheese Steak Sandwich of een klassieke Eggs Benedict.



CRUNCH CAFÉ – Den Haag

Voor een Full English Breakfast kan je bij Crunch Café al om 9 uur terecht. Liever iets zoets, dan kun je ook gaan voor een granola, mango smoothie of een heerlijke vegan lemon cake. De keuze is reuze!