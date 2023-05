13 Mei Wereld Cocktail Dag – Vier het met de cocktails van De Kuyper

Laatst geüpdatet op mei 12, 2023 by Redactie

De zomer komt eraan en dat betekent dat het tijd is voor kleurrijke en verfrissende cocktails. Op Wereld Cocktail Dag, 13 mei, viert Koninklijke De Kuyper, ’s werelds grootste premium cocktaillikeurmerk, de zomer met een scala aan kleurrijke cocktails. Of je nu een feestje organiseert of gewoon thuis ontspant, De Kuyper heeft voor iedereen en elke gelegenheid de juiste cocktailoplossing.



Van de felrode Watermelon of Strawberry Fizz tot de sprankelend blauwe Blue Lagoon en de stralend oranje Margarita, de cocktails van De Kuyper brengen positive vibes en wekken direct zomervakantiegevoelens bij je op. Het beste van dit alles is dat de heerlijke cocktails gemakkelijk thuis te mixen zijn met de kwalitatieve likeuren van De Kuyper, ook als je geen professionele bartools of cocktailvaardigheden hebt. Wel zo easy!



“Met onze kleurrijke cocktails willen we mensen inspireren om te genieten van de zomer en van de heerlijke smaken van onze likeuren”, aldus Mark de Witte, CEO van Koninklijke De Kuyper. “Of je nu ontspant in je eigen tuin of een feestje organiseert, onze cocktails bieden de perfecte manier om in de zomerstemming te komen.”

Lees ook: Margarita Cocktail – eerbetoon aan ’s werelds favoriete cocktail

De Kuyper Blue Lagoon

Ingrediënten

40 ml De Kuyper Blue Curaçao likeur

20 ml vodka

20 ml verse limoensap

Aftoppen met limonade (bijvoorbeeld Sprite of 7-up)

Schijfje sinaasappel ter garnering

Bereidingswijze

1. Vul een longdrinkglas tot de rand met ijsblokjes 2. Schenk De Kuyper Blue Curaçao, vodka en het limoensap rechtstreeks in het glas. 3. Top af met Sprite of 7-up. 4. Even zachtjes roeren. 5. Garneer met een schijfje sinaasappel. Cheers!

De Kuyper Strawberry Fizz

Ingrediënten

40 ml De Kuyper Wild Strawberry likeur

20 ml vodka

20 ml verse limoensap

Aftoppen met limonade (bijvoorbeeld Sprite of 7-up)

Aardbei ter garnering

Bereidingswijze

1. Vul een longdrinkglas tot de rand met ijsblokjes. 2. Schenk De Kuyper Strawberry, vodka en het limoensap rechtstreeks in het glas. 3. Top af met Sprite of 7-up. 4. Even zachtjes roeren. 5. Garneer met een aardbei. Cheers!

De Kuyper Passionfruit Martini

Ook alcoholvrij verkrijgbaar

Ingrediënten

40 ml De Kuyper Passionfruit likeur

40 ml vanille vodka

20 ml verse limoensap

Pulp van één passievrucht

1 eiwit (optioneel)

Halve passievrucht ter garnering

Bereidingswijze

1. Schenk alle ingrediënten rechtstreeks in de shaker. 2. Vul de shaker voor 2/3 met ijsblokjes. 3. Stevig schudden voor +/- 15 seconden. 4. Schenk door een fijne zeef in het glas. 5. Garneer met een halve passievrucht. Cheers!

De Kuyper Margarita

Ook alcoholvrij verkrijgbaar

Ingrediënten

20 ml De Kuyper Triple Sec likeur

40 ml tequila

20 ml verse limoensap

1 barspoon suikersiroop

Partje limoen ter garnering

Bereidingswijze

1. Schenk alle ingrediënten rechtstreeks in de shaker. 2. Vul de shaker voor 2/3 met ijsblokjes. 3. Stevig schudden voor +/- 15 seconden. 4. Schenk door een fijne zeef in het glas. 5. Garneer met een partje limoen. Cheers!

De Kuyper Watermelon Fizz

Ingrediënten

40 ml De Kuyper Watermelon likeur

20 ml vodka

20 ml verse limoensap

Aftoppen met limonade (bijvoorbeeld Sprite of 7-up)

Schijf watermeloen ter garnering

Bereidingswijze

1. Vul een longdrinkglas tot de rand met ijsblokjes. 2. Schenk De Kuyper Watermelon, vodka en het limoensap rechtstreeks in het glas. 3. Top af met Sprite of 7-up. 4. Even zachtjes roeren. 5. Garneer met een schijf watermeloen. Cheers!

Om het nog gemakkelijker te maken om thuis perfecte cocktails te maken, heeft De Kuyper onlangs ook Ready to Serve Cocktails gelanceerd. De smaken De Kuyper Espresso Martini Cocktail, De Kuyper Passionfruit Martini Cocktail, De Kuyper Piña Colada Cocktail, De Kuyper Strawberry Daiquiri Cocktail, De Kuyper Cosmopolitan Cocktail en De Kuyper Clover Club Cocktail zijn verkrijgbaar in flessen van 500 ml en zijn per fles goed voor vier heerlijke cocktails. De Kuyper Ready to Serve Cocktails zijn de gemakkelijkste manier om van ’s werelds favoriete cocktails te genieten en zijn perfect voor cocktailliefhebbers die streven naar de beste kwaliteit en maximaal gemak.

Lees ook: 3 lekkere cocktails met Martini Fiero

“Met onze Ready to Serve Cocktails willen we cocktails democratiseren en iedereen de kans bieden om op elk moment en bij elke gelegenheid van zijn of haar favoriete cocktail te genieten”, aldus De Witte. “Onze nieuwe Ready to Serve Cocktails zijn de perfecte aanvulling op onze cocktailpropositie en visie ‘Own the Cocktail’ uit te dragen in alles wat we doen.”