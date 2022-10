14e editie van Fashionclash Festival

De 14e editie van het internationale en interdisciplinaire Fashionclash Festival vindt plaats van 25 – 27 november 2022 in Maastricht. Tijdens dit driedaagse hybride (on- & offline programma) festival krijgt een nieuwe generatie ontwerpers en (podium)kunstenaars uit binnen en buitenland de kans om hun werk te tonen aan een breed (inter)nationaal publiek. Het programma met tentoonstellingen, performances, talks en fashion films en awards toont projecten die de hedendaagse modecultuur onderzoeken, contextualiseren en vieren.

Fashionclash Festival staat in het teken van het ontdekken, stimuleren en mede vormgeven van de huidige ontwikkelingen in de mode en de samenleving en het ontsluiten van deze ontwikkelingen voor een breed publiek. Het festival bestaat uit een multidisciplinair en meerstemmig programma gebaseerd op een selectie vanuit de ingediende voorstellen via de open oproep en de door Fashionclash zelf geïnitieerde projecten die in coproductie met andere organisaties worden ontwikkeld zoals Glamcult, Kunstbende, Bureau Europa en Via Zuid.

Programma van de 14e editie bestaat uit:

The Clash House

The Clash House is een showcase en ontwikkelprogramma voor ontwerpers die zich richten op cross- overs tussen mode en andere kunstdisciplines, met name podiumkunsten. Deelnemers van The Clash House wordt een coaching traject aangeboden waarbij ze ondersteund worden door theatermakers.

Open Mic Night powered by Meester Koetsier Foundation

Het doel van Open Mic Night programmaonderdeel is om inspirerende ontmoetingen te creëren tussen ontwerpers en publiek, door vragen te stellen en verhalen te delen tijdens een op comedy club geïnspireerde event. Het is een eclectische clash van visies, werkwijzen en stijlen van een uitgesproken nieuwe generatie ontwerpers die recent zijn afgestudeerd in Nederland.

New Fashion Narratives #1 @ Bureau Europa i.s.m. Glamcult

New Fashion Narratives expositie bij Bureau Europa is een internationale selectie van ontwerpers gecureerd door Glamcult en Fashionclash. New Fashion Narratives staat voor de huidige generatie ontwerpers die mode opvatten als missie. Ze onderzoeken de grenzen van hun discipline, bevragen maatschappelijke systemen en specifiek de mode-industrie. Met hun werken begeven ze zich tussen de interdisciplinaire domeinen mode, sociaal design, beeldende kunst en onderzoeken de relatie met de gebruiker/consument.

New Fashion Narratives #2 @ Marres

New Fashion Narratives expositie bij Marres bestaat uit een multidisciplinaire selectie van zowel jong als gevestigd talent met een link met Nederland. Fashionclash signals a growing need among Dutch designers to contribute to a healthier fashion sector and a better world. This critical, research-minded and hybrid generation of fashion makers engage themselves in the transformative role of fashion in relation to social issues and propose alternative fashion practices and narratives.

Fashion Film & Video

Fashion Film en Video (FFV) programma biedt een podium aan opkomende ontwerpers, kunstenaars en filmmakers die experimenteren met het genre modefilm/video, animatie en andere gerelateerde audiovisuele en digitale media. Een jurypanel zal een vanuit de selectie vijf finalisten kiezen en een winnaar aanwijzen voor de Fashion Film & Video award powered by Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg. Daarnaast zal Kaltblut magazine een winnaar kiezen uit de gehele selectie van FFV.

Fashion Makes Sense

Fashion Makes Sense is het doorlopende participatieprogramma van Fashionclash van waaruit projecten worden ontwikkeld gericht op social design, inclusie, educatie en in samenwerking tussen professionals en semi-professionals/amateurs, met name betrekken van jongeren. Tijdens het festival worden de resultaten van projecten ‘MOVING PORTRAITS’, ‘THE HOOOOOOODIE PROJECT’ en ‘YPIE FEST’ gepresenteerd. Vanuit Fashion Makes Sense programma wordt tot slot Who cares what you wear? gepresenteerd, een interactieve theatervoorstelling voor jongeren over mode en duurzaamheid, ontwikkeld i.s.m. theatermaker Mayke Roels, en actrices Ilse Geilen en Lindsay Zwaan.

Fashionclash Festival Afterparty @ The Student Hotel

Zaterdagavond 26 november vindt de Fashionclash Festival Afterparty plaats, geoirganiseerd i.s.m. The Student Hotel. Dit wordt een niet-te-missen avond met muziek, mode en performances.

Fashionclash Festival Online – 27 november

Kun je niet naar Maastricht afreizen? Op zondagavond 27 november kun je een groot deel van het fysieke programma online bewonderen.



Talentlab

Samenwerking met Via Zuid en Toneelgroep Maastricht

Van 24 oktober t/m 26 november 2022 vindt de zesde editie van Talentlab plaats, het talentontwikkelingsproject van Toneelgroep Maastricht en VIA ZUID – Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg. Ook voor deze editie is Talentlab weer onderdeel van Fashionclash Ferstival. In Talentlab werken jonge veelbelovende professionele talenten uit de podiumkunsten vijf weken intensief samen om hun kunstenaarschap verder te ontwikkelen. Onder leiding van Paul Slangen (dramaturg Toneelgroep Maastricht) en Joost Segers (artistiek ontwikkelaar VIA ZUID) gaan ze experimenteren en zich laten inspireren door elkaar en door mode. Samen werken zij toe naar een eindresultaat dat te zien zal zijn tijdens Fashionclash Festival. Namens Fashionclash zal de ontwerpster Julina Bezold deelnemen in deze editie van Talentlab.



Fashionclash Festival is voor iedereen toegankelijk via kaartverkoop en/of gratis.

Beeld fotograaf: Laura Knipsael