15 dingen die je moet opgeven om een gelukkige ouder te zijn

Laatst geüpdatet op januari 19, 2024 by Redactie

Je wilt een gelukkige ouder zijn, maar je talloze verantwoordelijkheden maken dit doel een uitdaging! Geef de hoop nog niet op. We hebben een lijst met 15 dingen die je ervan weerhouden gelukkig ouderschap te hebben. Lees ze door. Wees eerlijk tegen jezelf. Laat ze dan gaan. Sta jezelf toe een gelukkige ouder te zijn voor je kind – en jezelf! Hier is een lijst met 15 dingen die je zou moeten opgeven – en dan je geluk zien stijgen:

Lees ook: Zo beheers je je boosheid als ouder

1. Geef “zou moeten” op

We werden geconditioneerd door onze eigen vroege familie-ervaringen om te geloven dat ouderschap of kindertijd er op een bepaalde manier uit hoort te zien. Maar als je vasthoudt aan hoe de dingen zouden moeten zijn, mis je misschien het genieten van hoe ze werkelijk zijn. Wees bereid om je af te vragen waar je als ouder prioriteit aan geeft en waarom.

2. Geef het bijhouden van de score op

Wat houdt je mentale scorekaart bij: welke ouder doet meer? Wie is het meest consistent? Welke moeder draagt het meeste bij in de klas van je kind? Wie is het meest betrokken thuis? Scores bijhouden kost energie. Doe gewoon wat je inspireert en waar je in staat bent om te doen. Voel je niet verplicht door bijdragen van anderen. Verplicht ze niet om de jouwe waar te maken.

3. Geef verplichten op

Als ouder heb je de verantwoordelijkheid om grenzen te stellen. Maar als een kind zich consequent verzet tegen een bepaalde grens, dwing ze dan niet om eraan te voldoen. Vraag jezelf en je kind af: “Waarom?” Beschouw jezelf als de vertrouwde en effectieve gids van je kind, niet als hun dictator. Als ze jou als hun gids ervaren, zullen ze eerder luisteren, wat voor jullie beiden minder strijd en frustratie betekent.

4. Stop met schreeuwen

Als je geen schreeuwer bent, is deze niet voor jou. Maar als je de neiging hebt om te schreeuwen als je van streek bent, overweeg dan deze vraag: heeft schreeuwen je relatie met je kind versterkt – of niet? Schreeuwen gebeurt meestal in woede, en het maakt kinderen vaak bang en intimideert ze. Het vernietigt het vertrouwen en het gevoel van veiligheid van een kind. Besteed aandacht aan tijden en omstandigheden waarop je schreeuwt en verbind je vervolgens om die scenario’s in de toekomst te veranderen.

5. Geef je behoefte om er perfect uit te zien op

Er bestaat niet zoiets als een perfecte ouder. Omarm je imperfecties. Lach om jezelf. De beste ouders zijn bereid om altijd te leren, te veranderen en te verbeteren.

6. Geef de zorgen op

Dwangmatig piekeren maakt je kind er niet veiliger op. Daar word je niet vrolijker van. En het leert je kinderen om in angst te leven. Laat je zorgen los en cultiveer dankbaarheid voor de veiligheid van je kind in het huidige moment.

7. Geef one-size-fits-all regels op

Elk kind is uniek. Wat voor de een werkt, werkt niet altijd voor de ander. Over de hele linie gelden bepaalde standaardregels (iedereen moet bijvoorbeeld respectvol spreken). Maar denk eens aan de mogelijkheid dat een eerlijke ouder zijn niet betekent dat je voor elk kind precies hetzelfde op precies dezelfde manier moet doen.

Lees ook: Zo ga je om met de driftigheid van je kind

8. Geef het voedselgevecht op

Als je een bepaald aantal happen van je kinderen eist, bereid je jezelf voor op strijd aan tafel – en je maakt je kinderen klaar voor strijd met eten later in hun leven. Gezond eten begeleiden, sturen, stimuleren en bereiden. Laat je kind zijn voorkeuren uitspreken. Concentreer je op gezonde algemene patronen, in plaats van een bepaald regime bij een specifieke maaltijd te forceren.

9. Geef je rol als evenementen coördinator op

Als je het gevoel hebt dat ouderschap een tredmolen is die je niet bij kunt houden, neem je misschien te veel verantwoordelijkheid voor de tijd van je kinderen. Maak plannen die de ontwikkeling van je kinderen ondersteunen, maar plan niet elke minuut voor hen uit. Downtime is ondersteunend voor veel kinderen. Momenten van verveling stellen kinderen in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen tijd. Stel bronnen beschikbaar en laat je kinderen vervolgens de ervaring creëren die ze willen. Jullie zullen allemaal gelukkiger zijn.

10. Geef ongezonde zelfopoffering op

Als ouder geef je genereus liefde, tijd en aandacht. Maar je moet je kern zelf niet opgeven alleen omdat je een ouder bent. Als je je basisbehoeften negeert, leer je je kinderen dat als ze groot zijn, ze niet voor zichzelf moeten zorgen.

11. Geef schuld op

Ouders trappen soms in de valkuil van zelfopoffering omdat ze zich onnodig schuldig voelen. Schuldgevoel kan handig zijn als je het gebruikt om te herkennen waar je wijzigingen moet aanbrengen. Maar met een overweldigend, verlammend schuldgevoel waardoor je je als persoon of ouder waardeloos voelt, bereik je niets. Je bent genoeg, precies zoals je bent.

12. Geef eenzijdige beslissingen op

Als ouder heb je vaak het laatste woord. Maar jij en je kind zullen allebei gelukkiger zijn als het niet de enige stem is. Als het gepast is om dit te doen, betrek je kind dan bij beslissingen die hen aangaan. Door kinderen te betrekken bij het besluitvormingsproces, stel je hen in staat om in de toekomst hun eigen goede beslissingen te nemen.

13. Geef negatieve berichten op

Er worden zoveel boodschappen herhaald aan kinderen: je bent te luid, je bent te stil, je stelt te veel vragen, je bent vermoeiend, je bent veeleisend, je bent te spraakzaam, je zou meer vrienden moeten maken, stoppen met bewegen, spreken, tot rust komen, meer glimlachen. Probeer in plaats daarvan dit: becommentarieer exact hetzelfde gedrag op een positieve manier. Je kunt bijvoorbeeld de eigenschap ‘Je bent te spraakzaam’ zien als ‘Je maakt echt gemakkelijk vrienden’.

14. Geef je eigen kinderverhaal op

Wat heb je meegemaakt dat je het liefst wilt dat je kinderen vermijden? Gepest worden op school? Gebrek aan geld? Voel je je niet genoeg? Je angsten kunnen ervoor zorgen dat hetzelfde patroon opnieuw wordt gecreëerd. Zet je kinderen nu niet vast in je angsten voor het verleden. Laat het gaan. Creëer wat je wilt, niet wat je niet wilt.

Lees ook: Wat te doen als je kind gepest wordt

15. Geef op met opgeven

Veel ouders gehoord maken zich zorgen maken dat ze hun kind hebben beschadigd, of dat ze een fout hebben gemaakt die een leven lang meegaat. Het is nooit te laat om een betere, gelukkigere ouder te zijn. Of je kinderen nu 4 of 40 zijn, ze reageren op oprechte liefde van hun ouders. Het kan wat langer duren voordat de effecten van fouten worden overwonnen als je kind ouder is, maar het is nooit onmogelijk om te verschijnen als de gelukkige, ondersteunende ouder die je hoort te zijn. Geef niet op! Je hebt alles wat je nodig hebt om een goede ouder te zijn.



Oké, diep ademhalen. Het is tijd om los te laten wat je vasthoudt en het geluk binnen te laten!