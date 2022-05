15 tekens van psychologische spelletjes in een relatie

Ben je ooit in de war geraakt door het gedrag van je partner of date? Voelt het alsof je partner gemengde signalen afgeeft? Vandaag lijkt hij enthousiast over jullie date, maar wordt koud als je elkaar uiteindelijk ontmoet. Of is het zover gekomen dat je door zijn onvoorspelbaarheid steeds verschillende scenario’s speelt over hoe de avond zal verlopen? Dit zijn tekenen van psychologische spelletjes in een relatie. Psychologische spelletjes zijn acties die onzekere mensen gebruiken om de alfa te zijn in een relatie of op een date.

Wat zijn psychologische spelletjes in een relatie?

Psychologische spelletjes zijn psychologische tactieken die door iemand worden gebruikt om een ​​andere persoon te manipuleren of te intimideren. Mensen doen dit omdat ze zich daardoor krachtig en in controle voelen. Het stelt mensen ook in staat om te voorkomen dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en gevoelens. Enkele voorbeelden zijn hard to get spelen, gemeen zijn zonder reden, iemand om de tuin leiden of controlerende houdingen. Als deze signalen je bekend voorkomen en je wilt weten hoe je kunt zien of iemand psychologische spelletjes met je speelt, lees dan dit artikel verder.

Hier zijn enkele duidelijke tekenen dat je partner psychologische spelletjes speelt of je manipuleert.

1. Hij verwart je

Verwarring is een van de meest voorkomende tekenen. Mensen die in een relatie psychologische spelletjes spelen, laten je twijfelen aan de relatie en hun gevoelens. Je weet niet zeker hoe hij zich voelt en waar je met hem aan toe bent. Hij kan bijvoorbeeld vandaag vrolijk tegen je zijn, maar de volgende dag plotseling gemeen worden. Hij kan erg heet en koud zijn of soms plotseling zonder duidelijke reden naar je komen. Als je de hele tijd je positie en gevoelens in een relatie in twijfel trekt, is dit een teken dat je partner psychologische spelletjes speelt.

2. Je twijfelt aan jezelf om hem heen

Een van de tekenen van psychologische spelletjes in een relatie is wanneer je twijfelt en jezelf in twijfel trekt wanneer je bij je partner bent. Mensen die in een relatie psychologische spelletjes spelen, doen je twijfelen aan je vermogen om bepaalde beslissingen te nemen. Dat komt omdat je niet weet hoe hij zal reageren. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om hem te vertellen over iets dat je dagen eerder hebt gedaan, omdat je niet zeker weet of hij het zal veroordelen of aanmoedigen.

3. Hij geeft je de hele tijd de schuld

Een andere tactiek is je beschuldigen. Hij geeft je bij elke gelegenheid de schuld, ook als het niet jouw schuld is. Het kan bijvoorbeeld je bedoeling zijn om je partner voor de lol over een incident te vertellen. Hij zal je echter nog steeds de schuld geven dat je op een bepaalde manier handelt. Perfect en deskundig zijn is een cruciale eigenschap van mensen die tekenen van psychologische spelletjes in een relatie vertonen.

4. Hij haalt je naar beneden

Een ander teken is wanneer je partner je naar beneden haalt om je een slecht gevoel te geven. Dat gebeurt uit afgunst voor wat je hebt of omdat je ergens beter in bent dan hij. Dus in plaats van je aan te moedigen in een situatie, haalt hij je naar beneden zodat hij zich beter voelt. Je huidige vreselijke gevoel is een overwinning voor hem. Hij kan ook vervelende opmerkingen maken over jou of je kleding in het bijzijn van anderen.

5. Hij kwetst je opzettelijk

Hoe vreemd het ook mag klinken, sommige mensen vinden het heerlijk om anderen een slecht gevoel over zichzelf te geven. Hij kan tegen je schreeuwen omdat je hem hebt geholpen, zelfs als hij er niet om heeft gevraagd. Hij kan ook onbeleefde opmerkingen over jou en je vriendinnen te maken. Deze tekenen zorgen ervoor dat je je slecht voelt over jezelf.

6. Hij gebruikt anderen tegen jou

Na verschillende mislukte pogingen om je een slecht gevoel te geven, keren ze anderen tegen je. Hij doet dit door gesprekken aan te gaan waarvan hij weet dat je een hekel hebt. Hij maakt ook onbeleefde en vervelende opmerkingen over jou in het bijzijn van anderen. Hij wil ervoor zorgen dat iedereen je in de steek laat, zodat hij kan verschijnen als de enige die blijft.

7. Hij vertelt mensen dat je een leugenaar bent

In zulke relaties kan hij je een leugenaar noemen. Hij begint met je valselijk te beschuldigen dat je dingen verzint of overdrijft als je praat. Dan kan hij andere mensen gaan vertellen dat je een leugenaar bent of dat je niet aardig bent. Zo’n situatie kan je dwingen jezelf eindeloos te verdedigen en uit te leggen wat er met hem aan de hand is.

8. Hij is jaloers op je

Als je wilt weten hoe je kunt zien of iemand psychologische spelletjes met je speelt, bestudeer dan zijn reactie wanneer je iets nieuws bezit. Vaak kunnen ze hun emoties niet verbergen. Diep van binnen willen deze mensen dingen die je hebt, waaronder een hoge opleiding, een stabiele carrière, een gezin en materiële spullen. Hij zorgt ervoor dat je je rot voelt of wordt hij agressief ​​​​wanneer je iets nieuws koopt.

9. Hij vergelijkt je met anderen

Een andere manier om psychologische spelletjes in een relatie te spelen, is door ongegronde vergelijkingen te maken. Vergelijking is een fundamenteel gebod van mensen die tekenen van psychologische controle vertonen in een relatie. Je partner kan je vertellen dat je vrienden mooier zijn dan jij. Hij vindt ook altijd een manier om je te vergelijken met zijn exen in een gesprek of een ruzie.

10. Hij zet zichzelf in het middelpunt van de belangstelling

Ben je ooit naar een gelegenheid geweest waar je je partner uitnodigt, en hij maakt zichzelf de focus? Hij grijpt bijvoorbeeld je kans door zichzelf voor te stellen wanneer jij het zou moeten zijn. Zelfs als je hem laat om van het feest te genieten, moeten hij je glorie pakken als hij met je vrienden praat.

11. Hij bepaalt jouw beslissingen

Een belangrijk teken is het beheersen van hun besluitvorming. Ze willen de enige competente persoon zijn die alle dingen weet. Daarom weerhouden hij je ervan je lef te volgen en vervangt je ideeën door die van hem. Hij zegt zelfs hoe de situatie mis kan gaan als je zijn advies niet opvolgt. Als zijn suggestie mislukt, zegt hij dat het jouw schuld is.

12. Jij moet naar hem toe komen

Het spelen van psychologische spelletjes in een relatie houdt in dat je anderen dwingt om naar je toe te komen zonder enige moeite te doen. Als je partner dit doet, zal hij je nooit eerst bellen of sms’en. Hij zal geen dates regelen. In plaats daarvan ben jij degene die sms’t en smeekt om de relatie te laten werken.

13. Hij praat nooit over zichzelf

Mensen die tekenen van psychologische spelletjes vertonen in een relatie zijn op hun hoede in een gesprek. Terwijl je praat over je kwetsbaarheden en zwakke punten, luisteren ze aandachtig maar onthullen nooit iets over zichzelf. Als je partner niet over zichzelf praat zoals jij, zul je je afvragen of hij de relatie waardeert zoals jij doet.

14. Hij sluit je buiten

Als je het gevoel hebt dat je partner je elke keer buiten sluit, is dit een van de tekenen van psychologische spelletjes. Als iemand je bijvoorbeeld regelmatig blokkeert van zijn speciale evenementen, wil hij je in verwarring brengen en je laten raden wat er aan de hand is. Soms doen mensen dit om te weten hoeveel je om hem geeft. Hij wil zien hoe ver je gaat om zijn aandacht te trekken. De achtervolging vindt hij leuk.

15. Je wordt er jaloers van

Een ander teken is de noodzaak om anderen jaloers te maken. Mensen die psychologische spelletjes, houden van aandacht, dus ze improviseren om je jaloers te maken als je ze niet geeft. Anderen jaloers maken is een klassieke manipulatieve handeling die veel mensen gebruiken. Het komt in verschillende vormen, waaronder je partner die foto’s van anderen op sociale media plaatst of flirt met andere mensen of zijn ex. Dit gedrag zal ervoor zorgen dat je hun intentie tegenover jou in twijfel trekt.

Hoe om te gaan met een partner die psychologische spelletjes speelt

Het kan verwarrend en overweldigend zijn om met iemand om te gaan die psychologische spelletjes speelt. Als je echter nog steeds waarde hecht aan je relatie met hem, kun je strategieën gebruiken om hem een beter mens te maken. Druk jezelf duidelijk en precies uit en leg uit hoe zijn acties je laten voelen. Denk eraan om je zaak te onderbouwen met relevante voorbeelden. Zorg ervoor dat hij zich verontschuldigt en beloof een nieuw blad om te draaien. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat hij verandert, maar het is het wachten waard als hij wat moeite doet.

Als je partner weigert de verantwoordelijkheid voor zijn daden te aanvaarden, is het misschien tijd om te beslissen. Bij hem blijven en hopen dat hij zal veranderen, kan betekenen dat het tijd kost. Evenzo, als je ervoor kiest om verder te gaan met je leven, praat dan met vrienden en familie om een ​​robuust ondersteuningssysteem om je heen te bieden. Je kunt ook met een coach of therapeut praten om je door het moment heen te helpen.