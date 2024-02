1e editie FASHIONCLASH Tilburg

Laatst geüpdatet op februari 21, 2024 by Redactie

FASHIONCLASH Tilburg is de eerste editie van een eendaags mode-evenement in Tilburg. Op het programma staan een selectie van mode performances, een selectie fashion film, een fashion talk, workshops en de theatervoorstelling Who cares what you wear? over mode en duurzaamheid. Speciaal voor FASHIONCLASH Tilburg zijn 20 ontwerpers en kunstenaars er via een open call de exposiVe en pop-up sales programma. In het programma is er in het bijzonder aandacht voor ontwerpers die een link hebben met de stad Tilburg zoals André Konings, Esra Westerburgen, Sophie Fabre Design, &ERSAND, Anne Exoo en Aïsha Fashion Design.

PROGRAMMA

The CLASH House

Het CLASH House is een showcase- en ontwikkelingsprogramma voor ontwerpers die zich richten op cross-overs tussen mode en andere kunstdisciplines – met name podiumkunsten. Deze ontwerpers onderzoeken alternatieve manieren om mode te maken en te presenteren. Deelnemers van The CLASH House krijgen een coaching traject waarin ze worden ondersteund door theatermaker Giovanni Brand en danser en choreograaf Laisvie Andrea Ochoa Gaevska. Het doel van het traject is om de ontwerpers te stimuleren om te experimenteren met presentatievormen en zo bij te dragen aan de vernieuwing van het vakgebied en een unieke ervaring voor het publiek te creëren.

Bij de Tilburgse editie van The CLASH House kun je de performances to-be-to-exist van Esra Copur en ‘Super Femboyant’ van Ruben Jurriën. Daarnaast is er een verrassingsperformance van Fynnandmathis.

Who cares what you wear?

Beeld: Laura Knipsael

Who cares what you wear? is een interactieve & educatieve theatervoorstelling voor jongeren (10+) met als doel vraagstukken op het gebied van mode en duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Influencers Rose & Rosie gaan tijdens de voorstelling op een interactieve manier op zoek naar wat jongeren al weten over mode en duurzaamheid en wat ze daar van vinden. Dit doen ze door te vloggen over actuele thema’s op het gebied van mode, klimaatverandering, consumptie en duurzaamheid.

’Who cares what you wear?’ is een productie van FASHIONCLASH i.s.m. theatermaker Mayke Roels en in co-creatie met jongeren en een wisselende cast van actrices.

ExhibiVon & Pop-up Sales

Speciaal voor FASHIONCLASH Tilburg zijn 20 ontwerpers en kunstenaars er via een open call de exposiVe en pop-up sales programma. In en rondom de café van De Nieuwe Vorst kun je verschillende werk bewonderen en kopen van verschillende ontwerpers en labels en in de Leesstudio en de Kraakkluis wordt er werk geëxposeerd van verschillende ontwerpers en kunstenaars. MulVmediale exposiVe bestaat uit kleding, texVel, video en fotografie.

Deelnemers Pop-up Sales: Anne Exoo, André Konings, &ERSAND, C.Pouki, De/Wi, IZZI Label, Lili Jullian, MUSA intimates, POViS, usnea.

Deelnemers Exhibition: Anne Jansen, Aïsha Fashion Design, DFC Upcycling, Esra Westerburgen, Lara Warson, Kutsal Taylanci, Paulo Assunção, prActiZe, Sophie Fabre Design, Studio Rik Versteeg, Esra Copur, Ruben Jurriën.

Beeld: Sophie Fabre

Fashion Talk: Social (Fashion) Design by means

Tijdens deze talk delen verschillende sprekers hun visie op mode en ervaring met participatie en cultuureducatie projecten voor van jongvolwassenen en tieners. Moderator Haiko Huvenaars gaat in gesprek met Helen Milne van New Order of Fashion LAB, Kiara Almeida Duarte van STORE Rotterdam en Hassiba Lhajoui en Safaa Bouzambou uit Tilburg die zich via Noordvoerders platform inzetten voor jongeren uit Tilburg Noord.

Fashion Film Programma

Fashion film (korte modefilm) is een inmiddels niet weg te denken format geworden waarin ontwerpers en merken hun ethiek en esthetiek presenteren. In dit multimediale tijdperk is de fashion film groeiende manier geworden om een verhaal vast te leggen en een breed publiek te bereiken via online platforms en media. Het programma bestaat uit vijf films die geselecteerd zijn door een jury panel tijdens FASHIONCLASH Festival en een selectie van films van Nederlandse makers.

FASHIONCLASH Tilburg is voor iedereen gratis toegankelijk. Voor een aantal onderdelen is het aan te raden om online te registreren wegens beperkte capaciteit. Meer informatie over het programma en deelnemers: www.fashionclash.nl/fashionclash-tilburg

FASHIONCLASH Tilburg

2 maart 2024

Theater De Nieuwe Vorst 12.00 – 20.00

Toegang gratis