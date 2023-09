2 Bento Box recepten

Het inpakken en klaarmaken van gezonde lunches hoeft geen hele klus te zijn. Je kunt dit schooljaar de gezondheid in een hogere versnelling zetten met nieuwe ideeën om creatieve, voedingsrijke maaltijden te maken. Overweeg om de typische sandwich en appel over te slaan. In plaats daarvan duurt het slechts een paar minuten om een creatieve benadering van de lunch te beginnen. Betrek de kinderen erbij door ze kleine koekjesvormers te laten gebruiken om vers fruit en groenten in leuke vormen te maken. Probeer de producten aan te vullen met wraps of soepen om extra spanning toe te voegen aan de typische lunchboxmaaltijden.



Ongeacht of je kind een kieskeurige eter is of aan de meer avontuurlijke kant is, kunnen Bento box lunches zoals Chinese Mandarijn Pastasalade Bento Box en Kalkoen Taco Salade Bento Box bevredigende, krachtige maaltijden blijken te zijn.

Lees ook: Lunchbox met regenboogwraps en komkommersushi

Chinese Mandarijn Pastasalade Bento Box

Bereidingstijd: 20 minuten

Porties: 1

Ingredienten

200 gram fussili pasta

6 mini-paprika’s, in plakjes gesneden

3 mandarijnen, geschild en in partjes

3 groene uien, in plakjes gesneden

2 kopjes babyspinazie, gehakt

1/2 kopje wortels

1/2 kop sesam-gemberdressing

1/4 kop chow mein noedels

1 kiwi, geschild en in plakjes gesneden

1/2 kop gestoomde edamame

Bereiding

Kook pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en spoel af met koud water.



Meng de pasta, paprika, sinaasappels, groene uien, spinazie, wortelen en dressing in een grote kom. Schud goed om te coaten. Werk af met chow mein noedels.



Plaats in de lunchbox met kiwi en edamame.

Lees ook: 5 tips om gezonde lunchboxen blikvangers te maken

Kalkoen Taco Salade Bento Box

Bereidingstijd: 10 minuten

Porties: 1

Ingredienten

1 kopje gehakte Romaine sla

1/4 kop gekookt kalkoenvlees, gekruid met tacokruiden

2 eetlepels geraspte kaas

4 cherry tomaatjes, in vieren

2 eetlepels guacamole

1 ons tortillachips

Bereiding

Stel de tacosalade samen met sla, tacovlees, kaas en tomaten.



Doe het in een lunchbox met guacamole en chips.