Naarmate de dagen korter worden en het koeler weer begint, volgt vaak het verlangen naar stevige, geruststellende maaltijden. Traditionele herfstgerechten, inclusief geroosterd vlees en groenten, kunnen worden verbeterd met een heerlijk en compatibel herfstfruit: verse druiven. Druiven werken goed met een verscheidenheid aan ingrediënten om de maaltijden aangenamer te maken. Daarom hier 2 op druiven geïnspireerde recepten.



In Gerookte Paprika Lamskoteletten met Verse Druivensaus geven druiven een heerlijk zoetzuur accent aan het hartige vlees. Sappige druiven helpen ook om de pittige kick van Hot Honey Roasted Broccoli met Druiven en Amandelen in balans te brengen. Naast hun heerlijke smaak, frisse textuur en levendige kleuren, zijn druiven in alle kleuren – rood, groen en zwart – ook hart-gezond voedsel.

Lamskoteletten gerookte paprika met verse druivensaus

Porties: 4

Ingrediënten

1 theelepel gerookte paprika

1 theelepel koosjer zout, plus extra, naar smaak

½ theelepel versgemalen zwarte peper, plus extra, naar smaak

4 lamskoteletten zonder been (1 ½ pond in totaal)

1 eetlepel olijfolie

180 ml droge wijn

2 sjalotten, fijngehakt

120 ml natriumarme kippenbouillon

1 theelepel gehakte verse tijm

200 gram pitloze druiven, gespoeld

1 eetlepel ongezouten boter

Bereiding

Combineer paprika, 1 theelepel zout en ½ theelepel peper in een kleine kom. Wrijf de karbonades in met het paprikamengsel en zet apart.



Verhit olijfolie in een grote gietijzeren pan of andere zware koekenpan op middelhoog vuur. Voeg karbonades toe en kook tot de gewenste gaarheid, ongeveer 4 minuten per kant voor medium-rare. Breng over naar schaal en houd warm.



Voeg in dezelfde pan de wijn toe, breng aan de kook en schraap alle gebruinde stukjes van de bodem van de pan. Kook tot de wijn is ingekookt tot glazuur, ongeveer 5 minuten. Voeg sjalotten, bouillon en tijm toe; kook tot de helft is verminderd, ongeveer 4 minuten. Roer de druiven en boter erdoor; draai om de boter te smelten. Breng op smaak met extra zout en peper, giet de saus over de karbonades en serveer.

Hete, in honing geroosterde broccoli met druiven en amandelen





Bereidingstijd: 10 minuten



Kooktijd: 12 minuten



Porties: 6

Ingrediënten

1 eetlepel honing

1 theelepel appelciderazijn

¼ theelepel gemalen rode pepervlokken

1 pond broccoli roosjes

1 eetlepel extra vergine olijfolie

¼ theelepel fijn zeezout

105 gram rode druiven

40 gram gesneden amandelen

Bereiding

Verwarm de oven tot 220 graden met het rek in het midden.



Meng in een kopje honing, azijn en gemalen rode pepervlokken; zet in de magnetron voor 10 seconden totdat het mengsel warm genoeg is om te roeren om te mengen; herhaal indien nodig. Zet opzij en houd warm.



Pak een ondiepe ovenschaal of omrande bakplaat, zet broccoli roosjes met olie en verspreid in een enkele laag in het midden van de pan. Rooster 7-8 minuten tot de broccoli aan de randen bruin begint te worden. Haal uit de oven.



Sprenkel hete honing over de broccoli en bestrooi met zout. Verdeel de druiven en amandelen over de broccoli en rooster 4-5 minuten tot de broccoli knapperig is, de amandelen geroosterd zijn en de druiven zijn opgewarmd.



Breng het broccoli- en druivenmengsel over op een schaal of afzonderlijke borden en serveer warm of op kamertemperatuur.