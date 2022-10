2 Sushi recepten: Sushi Roll en Sushi Burger met een Mediterrane twist

Sushi, een heerlijk gerecht en tegelijkertijd licht en uitgebalanceerd, wordt steeds populairder. Waarom geniet je niet van dit gerecht door het in je eigen keuken te bereiden? We hebben hier twee themarecepten: Sushi Roll en Sushi Burger, met een Mediterrane twist. Dankzij de combineerbare ingrediënten is sushi in feite een gerecht dat zich leent voor talloze experimenten en fusion met elementen en specialiteiten uit andere keukens om alle smaakpapillen tevreden te stellen.

SUSHI ROL MET ZEEBAARS

Ingrediënten voor 5 rollen:

250g zeebaarsfilet

310g sushirijst

5 vellen Nori zeewier (zeewier voor sushi)

1 stuk Kombu zeewier

120 ml rijstazijn

3 eetlepels Mirin

2 eetlepels suiker

½ theelepel zout

1 eetlepel zonnebloemolie

1 eetlepel sojasaus

1 rijpe hele avocado

1 oranje paprika

½ komkommer

4 eieren

Voor de decoratie:

Tobiko (vliegende viskuit)

Gemarineerde gember

Wasabi

Japanse mayonaise

Sojasaus

Methode:

Kook de rijst met een stukje Kombu zeewier 12 minuten. Verwijder de Kombu en doe de rijst in een kom. Voeg voordat het volledig is afgekoeld de rijstazijn toe waarin de Mirin, suiker en zout eerder waren gemengd. Laat 5-6 minuten rusten. Bak de zeebaarsfilet licht aan in zonnebloemolie, giet de sojasaus erover en snij in reepjes. Klop de eieren los en maak een dunne omelet; ook in reepjes snijden.



Om te rollen, verdeel je twee eetlepels rijst over het Nori-zeewierblad en voeg je de in dunne staafjes gesneden groenten, de omeletreepjes en de vis toe. Rol alles op met het speciale bamboe sushimatje.

Eenmaal opgerold, 30 minuten in de koelkast laten rusten. Snijd het vervolgens in kleinere rolletjes om te decoreren met tobiko.



Serveer met gemarineerde gember, wasabi, sojasaus en Japanse mayonaise.

SUSHI BURGER

Ingrediënten voor 2 personen:

250g zeebaarsfilet

310g sushirijst

5 vellen Nori zeewier (zeewier voor sushi)

1 stuk Kombu zeewier

120 ml rijstazijn

3 eetlepels Mirin

2 eetlepels suiker

½ theelepel zout

1 eetlepel zonnebloemolie

1 eetlepel sojasaus

1 rijpe hele avocado

1 gele paprika, 1 rode, 1 sinaasappel

½ komkommer

1 wortel

1 courgette

1 hart van radicchio

1 ijsbergsla

4 eieren

Japanse mayonaise naar smaak

Ketchup naar smaak

Wasabi naar smaak

Voor de decoratie:

Avocado

Gebakken ui

Nori zeewier

Tobiko (vliegende viskuit)

Gemarineerde gember

Zwart en wit sesamzaad

Methode:

Kook de rijst met een stukje Kombu zeewier 12 minuten. Verwijder de Kombu en doe de rijst in een kom. Voeg voordat het volledig is afgekoeld de rijstazijn toe waarin de Mirin, suiker en zout eerder waren gemengd. Laat 5-6 minuten rusten. Vorm de rijst in twee ballen om te worden geperst en vervolgens met de palm van de hand om het de vorm van twee hamburgerbroodjes te geven. Smeer het oppervlak in met Japanse mayonaise en ketchup.



Bak de zeebaarsfilet lichtjes in zonnebloemolie en giet er de sojasaus over. Klop de eieren los en maak een dunne omelet. Snijd het in cirkels met een koekjes uitsteker en leg het op de rijst “sandwich”, samen met een stuk zeebaarsfilet en een beetje ijsbergsla of radicchio. Bedek met de andere helft van de rijst en versier met avocado, gebakken ui en Nori zeewier, tobiko, gemarineerde gember en maak het geheel af met een handvol zwart-wit sesamzaad.



Serveer met gemarineerde gember, wasabi, sojasaus en Japanse mayonaise.