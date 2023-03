2 tinten blond om dit voorjaar uit te kiezen

Laatst geüpdatet op maart 2, 2023 by Redactie

Neem je een levendige make-over voor het haar dit voorjaar? Wat is een betere manier om dit seizoen een tijdloos stijlstatement te maken dan met prachtige gouden lokken? Ja, blond haar is al tientallen jaren een symbool van schoonheid. Terug naar de tijd van Marilyn Monroe en de favoriete pop Barbie van elk meisje. Het is geen verrassing dat slechts 2% van de vrouwen wordt geboren met natuurlijk blond haar, terwijl zovelen het in elke mogelijke tint willen. Blond haar gaat nooit uit de mode! Met meer dan 50 tinten blond om uit te kiezen, moet het een nachtmerrie zijn om er een te kiezen. Dus, hoe kies je de juiste tint blond om dit voorjaar te rocken? Laten we 2 van de populairste tinten blond verkennen en je helpen de juiste voor jou te kiezen!

Platina Blond:

Het is een heldere, bleke tint blond en ook de lichtste tint in het blonde spectrum. Het is een echt multidimensionale kleur en vereist meer onderhoud. Als je heldere ogen hebt, zoals groen of blauw, dan zal blond je natuurlijker staan. Hoe lichter je oogkleur, hoe helderder je haar kan zijn en of ook als je een koele huidondertoon hebt. Hairinspo: Model Poppy Delevingne rockt een Zweedse witte blond. Als je meer inspiratie nodig hebt, zoek dan naar #platinumblonde op Instagram en je hebt keuze te over.



TIP: Vraag je haarstylist naar de revolutionaire game-changer in de haarverzorgingsindustrie genaamd OLAPLEX-behandeling bij je volgende salonbezoek. Dit wonderproduct helpt je om elke tint blond te krijgen zonder de schade. Het is belangrijk op te merken dat OLAPLEX geen haarkleurmiddel is, het is een revolutionair haarherstellende middel dat je haarbruggen herstelt wanneer ze worden afgebroken tijdens chemische behandelingen. Simpel gezegd, het beschermt je haar tijdens kleurbehandelingen. Wat het niet doet, is je haar eigenlijk kleuren! Om eerlijk te zijn, zou je gokken met je haar als je elke tint blond zou gaan zonder. Het is een haarverzekering die elke vrouw dit seizoen verdient!

Strawberry blonde:

Beroemdheden houden van deze tint blond en dat zou jij ook moeten doen! Perfect als je je eigen ombre-effect wilt creëren. Als je van nature blond bent en voor rood wilt gaan, dan is deze chique strawberry blonde tint iets voor jou. Hairinspo: Actrice Nicole Kidman rockt feilloos de warme roodachtige blonde tint. Je wilt voorkomen dat je goud-rode tint koperachtig wordt door wekelijks een kleurverzorgingsbehandeling te gebruiken.



Met de juiste instelling, haarkleurspecialist, haarverzorgingsproducten en fashion statement, kun je dit voorjaar overal de aandacht trekken.