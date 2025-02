20 jaar Google Maps: dit zijn de best beoordeelde hotspots in Nederland

Laatst geüpdatet op februari 7, 2025 by Redactie

Op 8 februari bestaat Google Maps 20 jaar. Met meer dan 2 miljard gebruikers is het uitgegroeid tot een onmisbaar hulpmiddel voor navigatie én voor het ontdekken van nieuwe hotspots. Gebruikers spelen hierin een grote rol door bedrijven toe te voegen, reviews te schrijven en foto’s te delen. Ter ere van het 20-jarig bestaan heeft Google Maps de best beoordeelde hotspots van Nederland in kaart gebracht, gebaseerd op het aantal reviews en de gemiddelde beoordeling.

Best beoordeelde restaurants van Nederland

Van fine dining tot hippe koffiezaakjes, en van bruisend Amsterdam tot het bourgondische Brabant – de best beoordeelde eetgelegenheden van de afgelopen twintig jaar vormen een gekleurd palet van smaken, stijlen en locaties:

Silvi Gastrobar | Den Haag

El Chaltén Empanadas | Bussum

Broodje Bolleboos | Leiden

Cursar | Hilversum

Ootaa | Leiden

Restaurant Sans Souci | Katwijk aan Zee

Mearkas | Eastermar

WOK HOLY | Rotterdam

بيتزا لاهاي|Pizza lahaye | Den Haag

Sott’olio | Zaandam

Van kunst tot natuur: de populairste plekken

Maar Google Maps keek verder dan alleen restaurants. Ook andere populaire plekken, van iconische bezienswaardigheden tot (niet zo) hidden gems, zijn gerangschikt.

Toeristische attracties met de hoogste rating in Nederland:

Alpacaervaringen | Koudekerke

RIB Action | Den Haag

Tulipbicycletour.com | Lisse

City Waterbikes | Utrecht

Mountainbiken op de Veluwe | Emst

Tour de Bonton | Amsterdam

Parken met de hoogste rating in Nederland:

Hondenresort De Kamperhoeve | Kamperland

Park KampinaStaete/ OutdoorOffice | Oisterwijk

Gazelle Experience Center Dieren | Dieren

Uiterwaardenpark Meinerswijk | Arnhem

Park Gaasperplas | Amsterdam

Schiermonnikoog National Park | Schiermonnikoog

Musea met de hoogste rating in Nederland:

C1000 Museum | Hellendoorn

Maczek Memorial | Breda

Carel Wüst Museum | Oud-Beijerland

Chess museum | Amsterdam

Stichting Museum Ergens in Nederland 1939-1945 | Emmen

Stichting Design Museum Dedel | Den Haag

Cafés met de hoogste rating in Nederland:

Bikes ’n Coffee | Tilburg

K’s Store and Café | Amsterdam

G Corner Cafe | Groningen

Solo espresso bar | Rotterdam

SUBCULT | Amsterdam

Noi Coffee and Eatery | Amsterdam

Als katten muizen, mauwen ze wél

Naast de best beoordeelde plekken brengt Google Maps ook in kaart welke eetgelegenheden de meeste reacties losmaken bij bezoekers. Of het nu gaat om enthousiaste toeristen of uitgebreide recensies over het menu: dit zijn de restaurants die de meeste reviews hebben ontvangen:

Hard Rock Cafe Amsterdam | Amsterdam

The Seafood Bar | Amsterdam

Simonis aan de Haven | Den Haag

Winkel 43 | Amsterdam

Xtracold Icebar Amsterdam | Amsterdam

McDonald’s | Best

The Pancake Bakery | Amsterdam

Pllek | Amsterdam

McDonald’s | Zwolle

Belgisch Biercafé Olivier | Utrecht

Hidden gems

Naast plekken die worden overladen met reviews laat Google Maps ook zien welke verborgen parels en opkomende spots steeds vaker in de spotlight staan. Dit zijn de locaties die nog niet massaal beoordeeld zijn, maar wel steeds meer positieve aandacht trekken. Wil je ze nog ervaren voordat de hype losbarst en de social media rijen tot om de hoek staan? Dit is je kans!

Chop Chop Tours | Schalkwijk | Toeristische attractie

Restaurant Hotel Logan Landing | Rilland | Restaurant

Suriname aan de Geul | Mechelen | Restaurant

Klipper Waterman | Harlingen | Toeristische attractie

The Good Egg | Delft | Koffiehuis

De Frontlinie | Eemnes | Park

Museum Hoogeveen | Hoogeveen | Museum

Droomcafé | Epe | Kindercafe

Retro Audio Museum | Lelystad | Museum

Fort Alpha B.V. | Alphen aan den Rijn | Sportpark