20 weetjes over tomaten

Tomaten zijn een van de meest populaire en veelzijdige voedingsmiddelen – vooral in de zomer, wanneer de volledig rijpe tomaten van lokale teelt intens ruiken en heerlijk aromatisch smaken! Of het nu vers, gekookt, ingeblikt of als ketchup is, of het nu in salades, pastasauzen of op pizza’s is. Vooral in de mediterrane keuken zijn de rode alleskunners allang niet meer weg te denken. We hebben hier een aantal leuke weetjes en heel veel wetenswaardigheden over tomaten verzameld.

20 tomatenweetjes

1. 26 kg

Of het nu gaat om trostomaat, cherrytomaat of vleestomaat – de tomaat staat bovenaan de populariteitsschaal van groenten. We eten gemiddeld 26 kg van de fruitige lekkernij! Dit maakt tomaten tot onze favoriete vruchtgroente.

2. 3 1/2 kg

In 1986 oogstten Amerikanen in Oklahoma ’s werelds grootste tomaat ooit. De gigantische tomaat woog 3,5 kg.

3. Migrantenfruit

De nachtschadeplant komt oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika. Tomaten werden daar al door de Maya’s en Azteken gekweekt als “xitomatl” en werden beschouwd als geneeskrachtige planten. Zelfs vandaag de dag kan onze gezondheid profiteren van de talrijke waardevolle eigenschappen van de heerlijke vrucht, aangezien deze dankzij Christoffel Columbus ook naar Europa is gekomen.

4. Alle begin is moeilijk…

De tomaat, met zijn prachtige rode vruchten, werd aanvankelijk alleen als sierplant beschouwd. Het had waarschijnlijk zijn eerste historische verschijning in het huis van de Medici-familie in Pisa, Italië, waar een tomaat voor het eerst als verrassingsgerecht werd geserveerd in 1548. Aan het einde van de 18e eeuw vond het zijn weg naar de Encyclopaedia Britannica, waar het gebruik in de keuken als “alledaags” wordt beschreven. Even later, rond 1900, kwamen tomaten ook naar Nederland.

5. Pomi d’ori

Italianen hebben nog steeds een bijzonder warme band met de tomaat. Ze noemen ze liefkozend “pomodoro” – wat zich vertaalt als “liefdesappel” of “gouden appel”.

6. Paradeiser

Op de voet gevolgd door de Oostenrijkers. Daar wordt de tomaat “Paradeiser” genoemd, verwijzend naar het paradijs.

7. Rood, rond en gezond

Tomaten zijn niet altijd alleen maar rood. Ze komen ook in andere kleuren, zoals paars, geel, oranje, groen, bruin en zwart.

8. Fruit of groente

Tomaten zijn een vruchtgroente. Hoewel een tomatenplant kruidachtig en eenjarig is – en dus een groente – eten we de heerlijke vruchten pas na de oogst. Vanwege het solaninegehalte is het kruid sowieso niet bepaald gezond!

9. Powerfruit tomaat

Naast veel vitamine C levert de tomaat ook tal van B-vitamines, die de concentratie bevorderen. Het ijzer in de tomaat zorgt voor energie, het foliumzuur zou beschermen tegen aderverkalking en het kalium is gunstig voor de celgroei en het spier- en zenuwstelsel. Zo versterkt de tomaat met zijn secundaire plantenstoffen ook ons ​​hele immuunsysteem.

10. Klein fruit, grote werking

Tomaten bevatten ook het carotenoïde pigment lycopeen, waarvan wordt gezegd dat het vrije radicalen, gevormd door UV-straling, opvangt en neutraliseert. Desalniettemin: Tomaten kunnen het gebruik van zonnebrandcrème bij het zonnebaden natuurlijk niet vervangen!

11. Goed nieuws voor calorietellers

100 gram tomaten bevatten slechts 18 kilocalorieën. De reden hiervoor is het hoge watergehalte: Tomaten bestaan ​​voor bijna 90 procent uit water.

12. Verse tomaten

Herkenbaar aan hun knapperige, dikke schil en tomatenrode kleur. Groene vlekken aan de basis van de stengel zijn een teken dat de tomaat niet lang genoeg heeft kunnen rijpen aan de plant.

13. Oogst groene tomaten

Tomaten blijven rijpen. Maar dat geldt alleen voor de kleur en niet voor de smaak. Want de vruchten ontwikkelen hun fruitige aroma pas zolang ze aan de plant groeien.

14. Bewaren

Tomaten horen niet thuis in de koelkast, omdat ze hun smaak verliezen in de kou. De vruchtgroenten bewaar je het beste op een droge plek bij kamertemperatuur. Zo blijft het maximaal twee weken.

15. Lonely Tomatoes

Waarom worden tomaten altijd gescheiden van andere groenten en fruit bewaard? Het ethyleen dat erin zit is verantwoordelijk voor dit hermitisme – een kleurloos gas dat rijpe tomaten afgeven tijdens opslag. Ethyleen is een plantenhormoon dat het rijpingsproces versnelt, helaas ook van buitenaf – met als gevolg dat de omringende groenten en fruit veel sneller rijpen en papperig worden.

16. Droge tomaten

Als je geen speciale dehydrator hebt, kun je gewoon de oven gebruiken. Halveer de tomaten, verwijder het sap en de pitjes en spreid ze uit op een theedoek om eventueel achtergebleven vocht te verwijderen. Leg ze vervolgens met de open kant naar boven op een bakplaat of rooster (bakpapier!) en bak gedurende enkele uren op ongeveer 50 tot 100 °C (totdat de tomaten een rubberachtige consistentie hebben). Tip: Zout neemt het resterende vocht op. Ook kan het handig zijn om tijdens het bakken een houten lepel tussen de oven en de deur te plaatsen om het vocht te laten ontsnappen.

17. Tomaten schillen

Het is het beste om de schil kruislings in te snijden en vervolgens in heet water te zetten. Na het afschrikken kan de huid probleemloos worden afgepeld.

18. Tomatenvlekken verwijderen

Betekent onmiddellijk handelen! Je kunt de vlek het beste voorbehandelen met galzeep en lauw of koolzuurhoudend water. Als alternatief kan bleekmiddel worden gebruikt op lichtgekleurde kleding of kan scheerschuim worden gebruikt op vlekken die al zijn opgedroogd. Dit zal helpen om het vuil los te maken. Stop het dan in de machine en was het zo heet mogelijk.

19. “Tomaten op de ogen”

Een uitdrukking die leidt naar het middeleeuwse Spanje. Tomaten werden daar beschouwd als de vrucht van de zonde. Verraders, overspelers of dieven werden vaak veroordeeld tot: “tomates en los ojos” – in het Engels “tomatoes on the eyes!”. En het pakte als volgt uit: de veroordeelde delinquenten moesten weken en soms zelfs maanden rondlopen met tomaten voor hun ogen gebonden en kregen naast publieke vernedering ook veel spot te verduren. Want aangezien ze niet meer konden zien waar ze stapten, leidde dit keer op keer tot ongelukken en soms grappige misstappen.

20. Lokale tomaten

Bieden veel plezier dankzij korte transportroutes. Ze kunnen langer aan de struik blijven, rijpen en hun aromatische smaak ontwikkelen. Om die reden zijn bijvoorbeeld de fruitige en zoete cherrytomaten bijzonder populair, op de voet gevolgd door de intens aromatische cocktailtomaten en de vitaminerijke, uniek smakende veldtomaten.