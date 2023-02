200 jaar hortensia in Nederland

Laatst geüpdatet op februari 17, 2023 by Redactie

Als het aan de hortensiakwekers ligt, wordt 2023 een vrolijk jaar. Het is namelijk precies 200 jaar geleden dat dokter en botanicus Philipp Franz von Siebold naar Japan vertrok en kennismaakte met hortensia. Na zijn terugkomst begon de teelt in Nederland. Anno 2023 zijn er tientallen soorten in verschillende kleuren en vormen en is de plant niet meer weg te denken uit onze huizen en tuinen.

Lees ook: Tips om optimaal te genieten van hortensia

Hydrangea

De botanische naam Hydrangea is afgeleid van het Griekse woord voor water (hydro) en kruik (angeion). De plant is er in veel verschillende soorten met opvallende vormen, kleuren en soms reusachtige bloemen. Er is onderscheid tussen kamer- en tuinhortensia’s. Het bloeiseizoen van de kamerplant begint al vroeg in het jaar, de tuinplant laat vanaf mei haar bloemen zien. De kamerhortensia wordt in een kas gekweekt, is geschikt voor toepassing in huis, doet het goed bij kamertemperatuur en heeft vaak een kleiner formaat. De tuinhortensia daarentegen wordt buiten gekweekt en is dus goed bestand tegen weer en wind. Als de kamerplant is uitgebloeid, kun je ‘m een plekje in de tuin geven. Doe dat wel pas vanaf half mei zodat de plant goed kan acclimatiseren. De kans is groot dat ie de winter overleeft en volgend jaar weer gaat bloeien… als tuinhortensia!

Kamerhortensia: kleurrijk met extraatje

Kamerhortensia past helemaal bij de huidige trend om naast groene ook bloeiende planten in huis te halen. Met z’n opvallende kleuren zorgt de kamerhortensia voor een vrolijke lentesfeer. Daarnaast levert de plant ook een positieve bijdrage aan het binnenklimaat. Als geen andere kamerplant verbetert de kamerhortensia de relatieve luchtvochtigheid in huis. Terwijl gezondheidsklachten als droge ogen en hoofdpijn afnemen, geniet jij van de prachtige bloemen. Dat in het vroege voorjaar de verwarming uit of lager staat, maakt niet uit. Kamerhortensia’s bloeien ook uitbundig als de kamertemperatuur rond de 15 graden is. Een plekje met veel daglicht is perfect, maar zet ze liever niet in de volle zon. Zo lang de potgrond licht vochtig aanvoelt, blijft de kamerhortensia uitbundig bloeien.

Lees ook: Magical hortensia voor huis, tuin, balkon en terras

Tuinhortensia: bloeiend de zomer in

Er zijn weinig tuinplanten die zo lang en uitbundig bloeien als de tuinhortensia. De meeste soorten doen dat vanaf eind mei en pas diep in het najaar is het afgelopen. Zowel schaduwhoekjes als zonnige plekken vrolijk je eenvoudig op met hortensia’s. In de volle zon en halfschaduw doen met name de pluimhortensia’s (Hydrangea paniculata) en kleurrijke boerenhortensia’s (Hydrangea macrophylla) het goed. Witte boerenhortensia’s houden liever van een plekje in de (half)schaduw. Omdat het lijkt dat we in Nederland steeds vaker te maken krijgen met droge zomers, is het slim om rond de voet van hortensia’s houtsnippers te strooien. Zo droogt de grond minder snel uit en hoef je minder vaak water te geven. De beste periode om een hortensia te snoeien is in het voorjaar. Behalve in de border, kun je natuurlijk ook een zomerlang genieten van hortensia’s in potten op het terras of bij de voordeur.



Fotocredit: Hydrangeaworld.com