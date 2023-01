21 januari 2023: gratis tulpen plukken op het Museumplein

Laatst geüpdatet op januari 6, 2023 by Redactie

Nederlandse tulpenkwekers vieren op 21 januari 2023 Nationale Tulpendag, het vrolijkste bloemenfeest van het jaar. In Amsterdam wordt, voor het eerst op het Museumplein, een unieke pluktuin aangelegd met ruim 200.000 kleurrijke tulpen. Vanaf 13.00 uur mag iedereen gratis twee bossen tulpen plukken. Een vrolijke bos voor jezelf en één voor een ander. Gedeelde vreugd is immers dubbele vreugd. Naar verwachting is de tuin rond 16.30 uur helemaal ‘leeggeplukt’ en zie je overal blije gezichten in de stad.

Voor iedereen

Arjan Smit, namens de Nederlandse tulpenkwekers: “We leven in een onzekere, moeilijke tijd en we kunnen best wel wat vrolijkheid gebruiken. Met tulpen tover je een glimlach op ieders gezicht. We nodigen daarom iedereen uit om de pluktuin op het Museumplein te bezoeken. Ongeacht leeftijd, geslacht, geloof en etnische achtergrond… wie zin heeft in een beetje positiviteit is welkom!”

Tijd voor tulpen

Nationale Tulpendag wordt sinds 2012 jaarlijks op de derde zaterdag van januari gehouden. De dag markeert de start van een nieuw tulpenseizoen. Tot eind april, zo’n 100 dagen lang, is de populairste en vrolijkste voorjaarsbloem van Nederland volop verkrijgbaar in talrijke soorten, vormen en kleuren. Tulpendag is een initiatief van Nederlandse tulpenkwekers (TPN) die samen met vele vrijwilligers, familie en vrienden de pluktuin aanleggen. Iedereen is uitgenodigd en de toegang is gratis!



Fotocredit: TPN