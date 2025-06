3 beautyboosters met avocado

Laatst geüpdatet op juni 19, 2025 by Redactie

Als je alleen maar avocado’s eet wanneer je om extra guacamole vraagt, dan mis je een van de beste beautyboosters van de natuur! Avocado heeft heel veel voordelen voor haar en huid, ook al klinkt het een beetje vreemd. Niet alleen zijn avocado’s een voedingskrachtcentrale, ze hebben ook talloze voordelen als ze op de huid worden aangebracht, waardoor zelfs het droogste gezicht een “van binnenuit verlichte” glans krijgt. We geven tips en trucs over hoe heilzaam avocado kan zijn, en hoe je het in je eten of op je gezicht kunt stoppen, maar we raden je aan om beide te doen!

Avocado gezichtsmasker

Avocado’s bevatten niet alleen veel gezonde vetten, ze zijn ook een uitstekende bron van vitamine C en E, die beide een sleutelrol spelen in de gezondheid en vitaliteit van je huid. Dit doe-het-zelf-gezichtsmaskerrecept is voor zowel mannen als vrouwen! Of je huid nu droog is door schade door de zon, scheerirritatie of gewoon door de winterse elementen, deze behandeling vervangt verloren vocht en voedingsstoffen, zoals essentiële vetzuren en vitamines.

Ingrediënten en benodigdheden:

1 handdoek

1 rijpe avocado

1 eetlepel mayonaise (droge huid)

1 vers geperste citroen (vette huid)

Beschrijving:

Reinig de huid zoals normaal.

Meng de verse avocado met een vork in een kom. Als de huid extreem droog is, voeg dan 1 eetlepel mayonaise toe. Als de huid van nature vochtig of vettig is, voeg dan alleen het sap van 1 verse citroen toe.

Breng het maskermengsel aan op je gezicht en keel en laat het 10-15 minuten intrekken.

Week de handdoek in warm water, wring hem uit en breng hem over je gezicht aan, waarbij je ruimte laat voor je neus en mond. Laat de handdoek even op je gezicht liggen en veeg het masker vervolgens weg met de handdoek.

De resultaten van dit masker zouden je huid merkbaar zachter en gladder moeten maken en ongeacht het seizoen, de goedheid van avocado is perfect om een droge huid te behandelen.

Vochtpakket voor haar en hoofdhuid

Avocado’s hydrateren niet alleen je hoofdhuid en haar; ze helpen ook bij het ontstressen van je haar, waardoor het een stralende glans krijgt. Zo maak je het ultieme avocado-haar- en hoofdhuidmaskerpakket.

Ingrediënten en benodigdheden:

1 rijpe avocado

1 vers geperste citroen

Een douchemuts

Je gewone shampoo en conditioner

Beschrijving:

Om het masker te bereiden: pureer het vruchtvlees van de avocado in een kom, pers het sap van een halve citroen uit en roer.

Maak het haar nat met warm water in een gootsteen of douche.

Breng het avocado/citroenmengsel aan door het grondig in je haar en hoofdhuid te wrijven. Het is het beste als je hoofdhuid nog warm is, zodat de natuurlijke avocado-oliën gemakkelijker kunnen doordringen.

Plaats een douchemuts over je hoofd om vlekken te voorkomen en laat deze 20 minuten intrekken.

Grondig uitspoelen, wassen met shampoo en volgen met je favoriete conditioner.

Avocado-rugmassage

Deze avocado beautytip is er één om te bookmarken voor een date-night-verrassing. Deze reinigende rugmassage verlicht stress en spanning terwijl het de rug van je partner reinigt en de huid voorziet van de broodnodige vocht en voedingsstoffen. In wezen is dit een doe-het-zelf-koppel massage met avocado’s.

Ingrediënten en benodigdheden:

2 washandjes

Een microvezeldoek

2 rijpe avocado’s

2 vellen plasticfolie

4 vochtige handdoeken

Hydraterende lichaamsolie

Beschrijving:

Reinig de rug van je partner met een washandje en exfolieer vervolgens met een microvezeldoek.

Breng het vruchtvlees van één rijpe avocado over de hele rug aan.

Bedek de met avocado besmeurde achterkant met een vel plasticfolie, doe er een warme handdoek overheen en plaats de vochtige handdoek op het plastic.

Rust 15-20 minuten en verwijder vervolgens de handdoek en het plastic. Gebruik een andere vochtige handdoek om de avocado weg te vegen.

Breng vochtinbrengende olie aan.

Nu is het jouw beurt! Geef deze aanwijzingen aan je partner en herhaal.