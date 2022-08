3 dont’s voor zomerse huidverzorging

Nu het volop zomer is, is het ook belangrijk om te werken aan het veranderen van je huidverzorgingsroutine. We leggen hier de 3 dingen uit die je moet vermijden met zomerse huidverzorging.

1) Grijp niet naar je gewone retinoïden of zuren

Met het ouder worden verliest de huid een eiwit dat collageen wordt genoemd. Dit verlies draagt ​​drastisch bij aan rimpels en verslapping van de huid tijdens het verouderingsproces. Een geweldig huidverzorgingsregime maakt gebruik van wetenschappelijk bestudeerde actieve ingrediënten zoals retinoïden (vitamine A) en alfahydroxyzuren (AHA’s) om de natuurlijke productie van collageen door de huid te stimuleren. Zowel retinoïden als AHA’s verhogen echter de gevoeligheid van de huid voor de zon (lichtgevoeligheid) en kunnen huidbeschadiging en veroudering als gevolg van blootstelling aan de zon vergroten.



Probeer tijdens de zomermaanden retinoïden en AHA’s te vervangen door wetenschappelijk bewezen cosmeceutische technologieën. Dergelijke technologieën zorgen ervoor dat de huid nog steeds regenereert, maar voorkomt extra schade door de zon.​

2) Sla je SPF niet over … nooit!

Blootstelling aan UV-straling is de belangrijkste oorzaak van rimpels en verslapping met de leeftijd. Dit komt omdat UV-straling (samengesteld uit UVA- en UVB-straling) zonnebrand, DNA-schade, aantasting van de huidbarrière, trans-epidermaal vochtverlies, onderdrukking van het immuunsysteem (ontsteking) en vernietiging van collageen veroorzaakt. Daarnaast stelt zonlicht de huid ook bloot aan zichtbaar licht, dat oxidatieve schade veroorzaakt, en infraroodstraling (IRR), die de huid door hitte beschadigt.



Aangezien onze blootstelling aan zonlicht tijdens de zomermaanden dramatisch toeneemt, is het essentieel om de huid dagelijks tegen deze elementen te beschermen! Het wordt aanbevolen om te investeren in een breedspectrumzonwering die is ontworpen om te beschermen tegen UVA- en UVB-straling, maar ook tegen zichtbaar licht en IRR.

3) Gebruik geen rijke vochtinbrengende crèmes na blootstelling aan de zon

Een van de grootste fouten in huidverzorging die wordt gemaakt na blootstelling aan de zon, is het gebruik van rijke, sterk occlusieve, op olie gebaseerde/petrolatum-gebaseerde hydrators direct na blootstelling aan de zon.​ Dit komt omdat wanneer de huid wordt blootgesteld aan de zon, infraroodstraling (IRR) warmte genereert die de huid beschadigt. Het vasthouden van deze warmte in de huid met rijke hydrators, kan deze schade versterken.



Na blootstelling aan de zon moet de huid worden gereinigd met een milde, niet-schuimende, pH-gebalanceerde reiniger. Vervolgens kan een hydrator op waterbasis (olie-in-water-emulsie) worden aangebracht, omdat hierdoor warmte kan ontsnappen. Iets rijkere producten met een hoger oliegehalte kunnen de vochtarme huid verlichten nadat de huid kalm en koel is. In alle stadia zijn producten die antioxidanten en ontstekingsremmende actieve ingrediënten bevatten, zoals vitamine E, nuttig bij het verminderen van huidbeschadiging.