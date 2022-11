Laatst geüpdatet op november 4, 2022 by Redactie

Nu de temperatuur daalt en de daglichturen korter worden, kunnen energieniveaus en stemmingen een duik nemen als de ‘winterblues’ begint. De winter wordt ook geassocieerd met een toename van de prevalentie van verkoudheid en griep bij kinderen, wat vaak meer zieke dagen betekent. We hebben een aantal op voeding gebaseerde adviezen om de kleintjes deze winter gezond en op school te houden. We hebben hier 3 eenvoudige tips om de immuniteit van kinderen te vergroten

1. Geef ze de regenboog te eten

Groenten en fruit zitten boordevol voedingsstoffen – vitamines, mineralen, voedingsvezels en meer. Fruit, vooral seizoensfruit zoals citrus, zit boordevol vitamine C, dat een sleutelrol speelt bij het versterken van de immuniteit. Groenten met sinaasappelvlees zoals pompoen en zoete aardappel zitten boordevol vitamine A en carotenoïden waarvan is aangetoond dat ze de immuniteit ten goede komen. Het voeden van kinderen met een verscheidenheid aan groenten en fruit met verschillende voedingsstoffen verhoogt niet alleen hun immuniteit, maar speelt ook een belangrijke rol bij de geestelijke gezondheid en het verbeteren van hun humeur.

2. Houd kinderen gehydrateerd

Water drinken in de winter kan moeilijk zijn omdat het koud is, wat een risico op uitdroging en een dip in de stemming betekent, waardoor de symptomen van verkoudheid en griep verergeren. Hier zijn enkele tips om kinderen deze winter gehydrateerd te houden:



· Voeg Rooibosthee toe aan het dagelijkse winterdieet van een kind, wat perfect is voor het versterken van de immuniteit. Rooibos kan geserveerd worden met of zonder suiker, honing of melk.



· Bied veel groenten en fruit aan, want deze bevatten water dat goed is voor de hydratatie. Groentesoep kan deze winter een geweldige aanvulling zijn op de hydratatie van een kind.



· Probeer water met een infusie door vers fruit, schijfjes groenten en kruiden toevoegen aan water op kamertemperatuur om kinderen te verleiden tot drinken.

3. Zorg voor voldoende slaap

Tijdens de slaap maakt het immuunsysteem eiwitten vrij die cytokines worden genoemd, waarvan sommige de slaap bevorderen. Bepaalde cytokines moeten toenemen wanneer een persoon een infectie of ontsteking heeft, of onder stress staat. Slaaptekort kan de productie van deze beschermende cytokinen verminderen. Bovendien worden infectiebestrijdende antilichamen en cellen verminderd in perioden waarin kinderen niet genoeg slapen. Enkele adviezen om ervoor te zorgen dat kinderen voldoende slapen:



· Rooibosthee gebruiken als slaapmiddel voor kinderen, met of zonder melk.



· Ervoor zorgen dat het kind zich comfortabel voelt en dat hun slaapkamer, pyjama en beddengoed op de juiste temperatuur zijn om drukte en rusteloosheid tijdens het slapen te verminderen.



· Een warm bad nemen voor het slapengaan kan een betere nachtrust voor kinderen bevorderen.