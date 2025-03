Laatst geüpdatet op maart 7, 2025 by Redactie

Met de komst van de lente kunnen we onze keukens weer vullen met smaken die we het hele jaar hebben gemist. We hebben hier 3 heerlijke lente recepten voor moderne, seizoensgebonden gerechten. Hoe maak je op basis van klassieke bouillon een originele lente soep vol groene accenten? Hoe kun je rivierkreeften op de lente tafel introduceren? Wat kun je doen om een ​​simpele appeltaart eleganter te maken? De antwoorden op deze vragen vindt je in de volgende lente recepten.

Lees ook: Asperges met een verschil: herontdek de edele lentegroente

Lentesoep met gepocheerd ei en spinazie pannenkoekjes (4 personen)

Ingrediënten

1,2 l bouillon

4 gepocheerde eieren

100 ml room 30%

2 eidooiers

30 g basilicumpesto (bij voorkeur zelfgemaakt)

100 g geblancheerde courgette, in dunne reepjes gesneden

Spinazie pannenkoekjes in reepjes gesneden

Bereiding

Breng de bouillon aan de kook en voeg, nadat je de pan van het vuur hebt gehaald, de eidooier met de room toe. Leg de spinaziepannenkoekjes en courgette in een diep bord en giet de bouillon, room en eidooier eroverheen. Bestrijk het geheel met pesto.

Gepocheerd ei

Ingrediënten

1 ei

0,5 l water

een snufje zout

1 eetlepel azijn

Bereiding

Kook water, voeg zout en azijn toe en roer alles. Breek vervolgens voorzichtig het ei in het midden van de kokende vloeistof. Nadat het ei een tijdje gekookt heeft, haal je het uit de pan.

Spinazie pannenkoeken

Ingrediënten

200g bloem

300 ml melk

1 ei

50 g verse spinazie

50 ml olie

Zout

Bereiding

Meng alle ingrediënten, bij voorkeur met een blender, tot een glad mengsel en bak ze vervolgens in een pan aan beide kanten. Snijd de pannenkoeken in dunne reepjes.

Snoekbaars met jonge aardappelen en rivierkreeftensaus

Ingrediënten

1 kg snoekbaarsfilet

100g boter

200 ml room

1 kg jonge aardappelen

Een half bosje dille

4 oesterzwammen

50 g rivierkreeften

1 sjalot

12 cherrytomaatjes

50 ml droge witte wijn

Zout

Gemalen zwarte peper

Citroenpeper

2 theelepels olijfolie

Bereiding

Maak eerst de snoekbaarsfilets klaar: spoel ze af, verdeel ze in porties en marineer ze met zout en citroenpeper. Schil en kook de aardappelen. Smelt de helft van de boter in een pan, voeg de in plakjes gesneden oesterzwammen met zout en peper toe en bak ze op laag vuur gedurende ongeveer 7-10 minuten. Giet aan het einde van het bakken een half portie wijn in de pan.

In de volgende stap bereidt je de saus voor de rivierkreeften. Fruit de sjalotten en de rivierkreeftstaarten in een kwart van de boter in een pan. Giet de wijn erbij, laat deze verdampen, voeg de room toe en breng op smaak met zout en peper. Laat de saus inkoken en voeg vlak voor het serveren de rest van de boter toe. Blijf roeren tot het vet volledig is opgelost.

Bestrijk de snoekbaars en de cherrytomaatjes met olijfolie en zet ze 15 minuten in een voorverwarmde oven van 180°C.

Leg de met dille bedekte aardappelen op een bord en schik de plakjes oesterzwam ernaast, evenals de gebakken snoekbaars en cherrytomaatjes. Giet de saus van rivierkreeftstaarten erover.

Lees ook: 3 groente recepten op de barbecue

Tarte tatin (recept voor een bakvorm van 24 cm doorsnede)

Ingrediënten

Zanddeeg

200 g tarwemeel

100 g plantaardige boter

2 eieren

60g suiker

Een snufje zout

Karamel

80g suiker

50 ml water

Andere ingrediënten

1,2 kg zure appels

Sap van een halve limoen

40 g boter

Bereiding

Maak eerst het deeg. Meng de eidooiers met de suiker en klop tot een luchtig mengsel. Voeg de overige ingrediënten toe, kneed het deeg en zet het vervolgens 2 uur in de koelkast. Als je moeite hebt om een ​​bal van het deeg te vormen, voeg dan een klein beetje koud water toe. Terwijl het deeg afkoelt, schil je de appels en snijd je ze in vieren. Vergeet niet om het klokhuis te verwijderen. Verwarm de suiker en het water in een pan met dikke bodem op laag vuur tot er een lichte karamel ontstaat. Voeg de appels toe, bak ze ongeveer 3-4 minuten en voeg dan de boter en het limoensap toe.

Bekleed een bakvorm met een diameter van 24 cm met bakpapier en leg de appels er dicht op elkaar. Rol het zanddeeg op een aanrecht of op bakpapier uit tot een taart van 26/27 cm lang. Leg het deeg op de appels en druk het overtollige deeg voorzichtig tegen de zijkanten aan door het te kneden. Doe het deeg en de appels in een voorverwarmde oven op 200 graden en bak ze op de heteluchtfunctie gedurende ongeveer 25 minuten. Afhankelijk van de oven kan de baktijd korter of langer zijn. Houd de cake de laatste 5 minuten goed in de gaten om te voorkomen dat hij te bruin wordt. Haal de cake na het bakken uit de oven en laat hem 20-30 minuten staan. Bedek ze vervolgens met een bord en draai ze om. De taart smaakt het lekkerst als hij warm is, met slagroom en vanille-ijs of zure room.

Eet smakelijk!