3 heerlijke saus recepten

Zelfgemaakte saus voor bij het avondeten is lekker, en het is ook niet moeilijk om te maken. En de variaties zijn legio. Je kunt onder meer kiezen tussen rijk en mager of tussen smaakvolle en meer neutrale sauzen. We hebben hier 3 heerlijk lekkere saus recepten.

Vissaus met paprika

Deze saus is heerlijk bij witvis, maar probeer hem ook gerust eens bij licht vlees zoals kip, kalkoen of varkensvlees. Dan vervang je de visbouillon gewoon door lichte vleesbouillon.

Ingrediënten (4 porties)

1 kleine prei

1 kleine paprika

1 dl slagroom

2 eetlepels boter

1 tl paprikapoeder

1 ½ el tarwebloem

3 dl visbouillon

Versgemalen zout en witte peper

Bereiding

Snijd en was de prei en snijd deze in dunne plakjes. Snijd de paprika in kleine blokjes. Klop de slagroom luchtig. Smelt de boter in een pan, voeg paprikapoeder en fijngesneden prei toe. Roerbak de prei 6-8 minuten op laag vuur tot hij zacht is geworden. Voeg de bloem toe en roer snel. Haal de pan van het vuur en voeg geleidelijk de visbouillon toe, onder voortdurend roeren. Zet de pan terug op het bord en breng al roerend aan de kook. Voeg paprikablokjes toe en laat de saus 5-10 minuten sudderen. Roer af en toe. Voeg de slagroom toe en breng op smaak met peper en zout.

Limoensaus

Een pittige en frisse saus die goed samengaat met wit vlees, gebraden varkensvlees en witte vis.

Ingrediënten (4 porties)

3 dl kippenbouillon

1 limoen (geraspte schil en sap)

1 eetlepel maizena

50 g ongezouten boter

3 eetlepels verse koriander, fijngehakt

Versgemalen zout en witte peper

Bereiding

Kook kippenbouillon samen met limoenschil. Laat de bouillon een paar minuten sudderen. Roer de maizena door het limoensap en voeg het mengsel al roerend toe aan de kokende bouillon. Klop er kleine blokjes koude boter door tot de saus glanzend en glad is. De saus mag niet koken nadat de boter erdoor is geklopt. Voeg fijngehakte koriander toe en breng op smaak met peper en zout.

Bospaddestoelensaus

Een krachtige en smaakvolle saus die vraagt ​​om vlees met veel smaak, zoals rood vlees of wild.

Ingrediënten (4 porties)

1 ½ dl donkere bouillon

1 dl melk

10 g bospaddenstoelen, gedroogd (bij voorkeur cantharel)

100 g champignons of andere verse champignons

3 sjalotten

2 eetlepels boter

1 eetlepel tarwebloem

2 el glühwein (sherry/port) – kan weggelaten worden

1 dl slagroom of kookroom

½ tl zout en wat versgemalen peper

Bereiding

Kook de bouillon en melk, en voeg gedroogde bospaddestoelen toe. Draai het vuur op het bord laag en laat de champignons in het vocht weken tot ze zacht zijn.



Snijd verse champignons en sjalotten fijn en bak deze al roerend apart in boter. Roer de tarwebloem goed door het mengsel van champignons en boter.



Giet de vloeistof met de gedroogde paddenstoel in een hogesnelheidsblender/staafmixer en mix tot een gladde massa. Deze massa wordt al roerend aan het paddenstoelen-uimengsel toegevoegd. Kook de saus en voeg glühwein en room toe. Laat het ca. 10 minuten en breng op smaak met peper en zout.