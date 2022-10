3 herfstlooks voor je haar

Laatst geüpdatet op oktober 31, 2022 by Redactie

Het is weer herfst en dat betekent new fashion en meer lagen! Je haar kan niet achterblijven en zal zijn zomerse karakter weer een jaartje in de kast moeten zetten. Welke herfstlook rock jij dit jaar en hoe creëer je hem?

Glossy

Glossy, glans en pure shine! Dat zijn de woorden van dit najaar. Het mag soms zo glanzen dat je haar bijna nat lijkt. Het thema van dit najaar is extreem goed verzorgde lokken. De Wella Deluxe Luxurious Shine Ultra Strong Haarspray is perfect om je coupe mee te verstevigen en die glans te creëren. Om jouw haar van wortel tot punt te laten shinen, voeg je de Wella Deluxe Rich Oil toe aan je haar.

Lees ook: Haarverzorging do’s & dont’s die iedereen moet weten

Knotted

Deze stijl is ideaal om de wasdag van je haar uit te stellen. Deze gladde knot staat mega chique en is super easy te creëren. Het leuke is dat je hem van makkelijk naar wat ingewikkelder kan dragen. Zolang je hem maar lekker strak draagt. Begin met het aanbrengen van de Wella Deluxe Light Oil over de van het haar. Kam het in model en ga er vervolgens met de Wella Deluxe Volume & Protect Mousse overheen. Top it up met de Wella Deluxe Wonder Volume & Protect Haarspray, et voila.

90’s baby

We zagen deze trend ook al volop in het modebeeld voorbij komen en nu is ook de 90’s hairdo weer terug van weg- geweest. Volume, laagjes en vooral een speelse look is helemaal hot. Tijd om die slag in je haar te oefenen met je föhn en föhnborstel!

Ideaal voor deze haarstijl zijn de Wella Deluxe Pure Fullness Mousse en Haarspray. Deze verzwaren het haar niet en zorgen voor het gewenste volume wat zo belangrijk is bij deze look! De haarspray zorgt dat de slag de hele dag op zijn plek blijft.