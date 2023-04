3 lekkere cocktails met Martini Fiero

Laatst geüpdatet op april 3, 2023 by Redactie

Waar Pasen ook wordt gevierd, er gaat niets boven het gevoel van een lekker drankje in de (hopelijk) zon. Met Martini Fiero breng je gemakkelijk de paassfeer in huis. De drank is zowel zoet, fris en makkelijk te drinken. Het wordt geserveerd in grote glazen, en liefst met stukjes sinaasappel en ijsblokjes erin.

Populair drankje in de zon

Het makkelijk drinkbare drankje bevat een alcoholpercentage dat niet hoger is dan dat van bier, waardoor het perfect is om met Pasen in de zon van te genieten. Het drankje is perfect als aperitief, als je even wilt opfrissen na een dagje uit of als je thuis op de veranda zit. Het is gemakkelijk te mengen met tonic: Een deel Martini Fiero en twee delen tonic, of met mousserende wijn en sodawater.

De traditionele spritz uitdagen

Martini Fiero is ontwikkeld om te mengen met tonic. Het feit dat je maar twee ingrediënten nodig hebt, maakt de Martini Fiero zowel een goedkoper als eenvoudiger alternatief voor de meer traditionele spritz, die naast bittere aperitivo mousserende wijn en sodawater vereist. Als het op smaak aankomt, is de nieuwe uitdager onberispelijk.



Voor een meer uitgesproken sinaasappelsmaak kun je het sinaasappelschijfje over de drank uitknijpen. Voor een zoetere smaak aan de rood-oranje drank kan je de sinaasappel grillen voordat je hem in het glas doet. Zo wordt de borrel ook nog eens extra fotovriendelijk.

Recepten

Fiero & Tonic

4cl Martini Fiero

10 cl tonic

Schenk de Martini Fiero en vervolgens de tonic in een groot longdrinkglas met ijs (of een groot rode wijnglas).

Garneer met een schijfje sinaasappel of bloedsinaasappel.

Fiero Spritz

6cl Martini Fiero

6cl Martini Prosecco

Vul aan met sodawater

Schenk Martini Fiero en Martini Prosecco in een longdrinkglas met ijs (of een groot glas rode wijn) en vul aan met sodawater. Garneer met een schijfje sinaasappel.

Sangrini

7,5cl Martini Fiero

5 cl appelsap

2,5 sodawater

4 cl zwarte bessensiroop

Meng alles in een grote karaf met ijs. Garneer met stukjes sinaasappel.