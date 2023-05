3 lekkere hot dog recepten

Ook al staat gezond eten boven op ons lijstje, op zijn tijd wat comfort food zoals een lekkere hot dog, mag best. Als je geen zin hebt in normale saaie hot dog recepten, hebben we hier enkele eenvoudige en echt lekkere hot dog recepten.

Gegrilde hot dog met gekarameliseerde uien

Een scheutje ketchup in alle glorie. Maar waarom niet genieten van de hot dog met zelfgemaakte mosterdcrème en gekarameliseerde uien? Volg ons eenvoudige recept en krijg een hot dog in de gourmetklas.

Ingrediënten (4 porties)

4 hot dogs naar keuze

4 stuks hot dog brood

2 el tomatenketchup



Gekarameliseerde uien en mosterdcrème

2 rode uien

25 gram boter

1 dl creme fraiche naturel

3 eetlepels grove mosterd

1 theelepel kristalsuiker

Zout en zwarte peper

Verse peterselie

Bereiding

1. Schil en snijd de ui. Fruit de ui in boter op middelhoog vuur tot de ui glazig is. Voeg suiker toe en bak nog 2-3 minuten tot de ui goed gekaramelliseerd is.

2. Meng creme fraiche met grove mosterd en breng op smaak met zout en peper.

3. Bak/grill eventueel hot dog en brood.

4. Garneer je hot dog met ketchup, mosterdcrème en gekarameliseerde uien. Strooi er wat fijngehakte peterselie over. Eet en geniet!

Gegrilde hot dog met jalapeño en maïssalsa

Een gegrilde hot dog is het perfecte snelle gerecht en kan met bijna alles worden gegarneerd. Een knapperige maïssalsa met limoen en jalapeño is heerlijk.

Ingrediënten (4 porties)

4 hot dogs naar keuze

4 stuks hot dog brood



Jalapeño en maïssalsa

380 g maïskorrels

2 theelepels koolzaadolie

1 avocado

1 pot verse koriander

1 limoen

Zout en zwarte peper

Jalapeño vlokken

4 el jalapeñomayonaise

Bereiding

1. Zeef de maïs. Verhit koolzaadolie in een koekenpan en bak de mais krokant. Giet de maïs in een kom en laat afkoelen.

2. Voeg in blokjes gesneden avocado, fijngehakte koriander en limoensap toe. Breng op smaak met peper, zout en jalapeñovlokken.

3. Bak/grill eventueel hot dog en brood.

4. Garneer je worst met jalapeño-maïssalsa en jalapeño-mayonaise. Eet en geniet!

Gegrilde hot dog met huisgemaakte garnalensalade en geroosterde uitjes

Wat is er lekkerder dan garnalensalade op hot dogs? Ja, garnalensalade die je zelf hebt gemaakt. Voeg wat verse sla en geroosterde uien toe en je krijgt een echte traktatie.

Gegrilde hot dog met garnalensalade

Ingrediënten (4 porties)

4 hot dogs naar keuze

4 stuks hot dog brood



Garnalensalade en geroosterde uien

170 g handgepelde garnalen

¼ komkommer

¼ pot verse bieslook

15 g groene uien

½ citroen

50 gram creme fraiche

1 el mayonaise

Zout en zwarte peper

50 g kardemomsalade

4 el geroosterde ui

Bereiding

1. Maak de garnalen schoon.

2. Snijd de komkommer in kleine blokjes, hak de bieslook fijn en snipper de uien.

3. Meng in een kom met de garnalen en voeg geraspte citroenschil, creme fraiche en mayonaise toe. Breng op smaak met citroensap, zout en peper.

4. Bak/grill eventueel hot dog en brood.

5. Leg slablaadjes tussen het brood en de hot dog. Garneer je hot dog met garnalensalade en geroosterde uien. Eet en geniet.