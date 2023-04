3 manieren om je kinderen over eerlijkheid te leren

Laatst geüpdatet op april 3, 2023 by Redactie

Kinderen leren over eerlijkheid is geen gemakkelijke taak. Hoe vaak heb je niet gehoord: “DAT IS NIET EERLIJK!!” bij jou thuis?! Het is een ietwat gecompliceerd onderwerp dat verder gaat dan gelijkheid. Eerlijkheid gaat over het gelijk maken van het speelveld en het creëren van dezelfde kansen. Ook al is het complex, het is belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd te leren over eerlijkheid, zodat iedereen de kans krijgt om te gedijen. Hier zijn een paar manieren waarop je het gesprek met je kinderen over eerlijkheid in het leven kunt beginnen…

Bespreek gelijkheid, noodzaak en verdiendheid

Onderzoek leert ons dat dit drie algemene concepten zijn die mensen gebruiken om eerlijkheid te beschrijven. Hoewel alle drie deze concepten verschillende betekenissen hebben, dragen ze allemaal bij aan het idee van rechtvaardigheid. Praat met je kind over wat elk woord betekent, zodat het eerlijkheid als geheel kan gaan begrijpen. Een deel van het begrijpen van eerlijkheid op jonge leeftijd is begrijpen dat het in feite een ingewikkeld onderwerp is. Wat een 5-jarige als oneerlijk beschouwt, kan in werkelijkheid heel anders zijn. Werk met hen samen om hen te helpen dit concept op hun niveau te begrijpen.

Wees specifiek

Er zijn veel geweldige kinderboeken en films die een bij de leeftijd passend begrip van rechtvaardigheid kunnen introduceren. Betrek je kinderen erbij en vraag hen naar eerlijkheid tussen de personages. Praat specifiek over wat zij denken dat eerlijk was en wat niet. Dit kan kinderen echt helpen het concept van rechtvaardigheid te begrijpen door een gemeenschappelijke basis voor discussie te bieden.

Kijk naar het grotere geheel

Zodra ze eerlijkheid in hun persoonlijke leven beter kunnen begrijpen, zullen ze het concept van eerlijkheid in de samenleving begrijpen. Door hen op jonge leeftijd waardevolle vaardigheden als empathie en mededogen aan te leren, kan hun begrip van eerlijkheid worden vergroot. Een van de beste dingen die je als ouder kunt doen, is kinderen op jonge leeftijd helpen concepten als eerlijkheid, empathie en mededogen te begrijpen. Kinderen zijn van nature egocentrisch en richten zich veel op hun eigen vervulling.



Door deze concepten te introduceren, kunnen ze groeien in een verzorgende omgeving die een blijvende impact zal hebben.