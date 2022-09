3 manieren om ongedierte weg te houden van in de herfst geplante bloembollen

Als mensen genieten we van de levendige bloei van voorjaarsbloeiende bloembollen. Helaas zijn knaagdieren in de achtertuin zoals muizen, eekhoorns en meer dol op smakelijke bollen in de herfst en bloesems in de lente. Gelukkig zijn er eenvoudige manieren die kunnen voorkomen dat ongedierte lentetuinbedden verpesten.

Creëer een fysieke barrière dit najaar

Voorjaarsbloeiende bollen zoals tulpen, hyacinten, krokussen en narcissen worden in de herfst geplant wanneer hongerige knaagdieren op zoek zijn naar een gemakkelijke maaltijd. Het creëren van een barrière bij het planten van bollen maakt het voor ongewenste grazers moeilijker om bij de bollen te komen door te graven. Manieren om een ​​barrière te creëren zijn onder meer:



Kippengaas – Na het planten en bedekken van de bollen met aarde, knip je een stuk kippengaas of ijzerdraad af ter grootte van het geplante gebied. Bevestig de draad aan de grond met landschapspinnen of grote stenen. Dit weerhoudt gravende dieren ervan om bij de bollen te komen. Houd er rekening mee dat de draad in het voorjaar moet worden verwijderd wanneer de bollen beginnen te verschijnen.



Grind – Voor tuinders die worstelen met woelmuizen en marmotten, gebruik scherp grind onder en rond de bollen. Begin met grind in de bodem van het gat en leg dan direct aarde rond de bollen. Werk af met een laag grind rondom de bol, waardoor een beschermend schild ontstaat. Als bonus helpt het grind naast de bollen bij de waterafvoer.



Plant diep – De meeste bollen hebben een betere kans tegen beestjes als ze aan de diepere kant van hun plantinstructies worden begraven. Het is belangrijk om de aanwijzingen op de verpakking voor de gatdiepte te volgen, maar als de instructies een bereik geven, plant dan volgens de diepere meting. Als de verpakking geen plantdiepte biedt, is de algemene regel om 2-3 keer de lengte van de bol te planten. Zorg ervoor dat je de grond over de bollen pakt om het moeilijker te maken voor gravend ongedierte om er toegang toe te krijgen. Het gebruik van een vijzel maakt diep planten veel gemakkelijker en sneller.

Van ongedierte af door geuren te maskeren

Vaak worden knaagdieren aangetrokken door pas geplante bollen omdat ze ze kunnen ruiken of de verstoorde grond kunnen voelen. Ze worden ook aangetrokken door de geurige bloemen in het voorjaar. Maskeer deze geuren door strategische beplanting of insectenwerende middelen.

Juiste menging – Probeer dit najaar de bollen te mengen die onaangenaam zijn voor knaagdieren. Het combineren van tulpen en krokussen – twee favorieten van grazers – met narcissen, fritillaria of hyacinten, die knaagdieren eerder vermijden, kan hongerige beestjes ervan weerhouden om in de lente op de bollen en de bloesems te kauwen.



Opruimen – Een van de belangrijkste aanwijzingen voor hongerige knaagdieren dat er bollen in de buurt zijn, is de verstoorde grond en het achtergelaten puin. Als je dit najaar klaar bent met planten, ruim je het gebied op en verwijder je papierachtige bollen, verpakkingen of ander vuil dat de geur van de nieuw geplante bollen kan dragen.



Afweermiddelen – Probeer insectenwerende middelen nadat de bollen in de lente zijn verschenen. Veel volledig natuurlijke insectenwerende middelen zijn verkrijgbaar bij tuincentra en winkels die kleine zoogdieren effectief op afstand houden. Meestal hebben ze een onaangename geur voor de knaagdieren, waardoor ze niet gaan snacken. Online bronnen kunnen insectenwerende middelen voor thuis suggereren met een verschillende mate van werkzaamheid, maar de beste keuze is om naar een commercieel product te zoeken en dit toe te passen op basis van de instructies van het etiket.

Plant ongedierte-resistente voorjaarsbloeiende bollen

Soms is de gemakkelijkste methode om de verleiding te vermijden. Er zijn tal van mooie, gemakkelijk te kweken voorjaarsbloeiende bollen die door tuingrazers worden vermeden. Bovendien zullen veel van deze bollen na verloop van tijd verwilderen en zijn ze perfect voor bollengazons. De meest populaire zijn onder meer:

Narcis – Narcissen Hyacint

Fritillaria meleagris – Kievietsbloem

Fritillaria imperialis – Keizerskroon

Hyacinthus – Hyacinten

Allium – Sierui

Galanthus – Sneeuwklokjes

Scilla –Sterhyacint

Muscari – Druivenhyacint

Chionodoxa – Sneeuwroem

Leucojum sp. – Sneeuwvlok

Hyacinthoides hispanica – Spaanse boshyacinten

Ipheion uniflora – Oude Wijfjes

Eranthis hyemalis – Winterakoniet



Probeer dit najaar een combinatie van deze tips en wees gerust, wetende dat de tuin beschermd is tegen knaagdieren en andere kleine zoogdieren. Geniet zonder zorgen van een lente vol felle kleuren en texturen.