3 manieren om speelgoed schoon te maken

Het is ongelooflijk hoeveel speelgoed kinderen kunnen hebben. Hier zijn drie onverwachte manieren die je kunnen helpen hun speelgoed in een mum van tijd schoon te krijgen.

1. Wasmachine

We hebben het allemaal wel eens gebruikt om knuffels te wassen, maar wist je dat je het ook kunt gebruiken om legoblokjes mee te wassen? Stop ze in een kussensloop, rits deze dicht (helemaal strak!) en was ze op het zachte wasprogramma. Je kunt een paar handdoeken of lakens toevoegen om de gootsteen stabieler te maken.

Lees ook: Hoe je met je kinderen kunt spelen op leeftijdsgeschikte en creatieve manieren

2. Magnetron

Je kunt je magnetron gebruiken om babyflessen en speelgoed te steriliseren.

3. Vaatwasser

Het keukengerei uit het speelkeukentje en de boetseerwas tools kan je in de vaatwasser wassen. Zorg ervoor dat je ze op de bovenste plank legt en gebruik het mildste programma. Open de deur zodra de vaatwasser klaar is met wassen om ervoor te zorgen dat het speelgoed helemaal droog is. Of nog beter, laat de TotalDry-functie het voor je doen.