3 manieren waarop kinderen zinvolle vriendschappen ontwikkelen

Laatst geüpdatet op maart 15, 2023 by Redactie

Heb je je ooit afgevraagd waarom het zo belangrijk is voor kinderen om goede vrienden te maken en de waarde van vriendschap vanaf jonge leeftijd te begrijpen? Speciale vriendschapsbanden leren kinderen culturele normen te leren, hoe ze met een dier moeten omgaan en hoe conflicten op te lossen, om er maar een paar te noemen.



Vriendschappen die zijn gebaseerd op wederzijds respect, vriendelijkheid en zorg voor elkaar, zijn van onschatbare waarde en kunnen moeilijk zijn om ze in stand te houden. En het is gemakkelijker dan je denkt om je kind te helpen op hun reis naar het creëren van langdurige vriendschappen die voor beide partijen voordelig en bevredigend zijn. In dit artikel hebben we 3 manieren samengesteld waarop kinderen zinvolle vriendschappen ontwikkelen.

Hier zijn drie manieren waarop kinderen zinvolle vriendschappen ontwikkelen:

Lees ook: Hoe zorg je ervoor dat je kinderen vrienden worden en niet vechten?

Vrienden uitnodigen om te spelen

Kinderen maken vaak hun eerste vriendjes op school. Als ze enthousiast zijn over, of vaak over een bepaalde vriend praten, bied ze dan de mogelijkheid om die vriend uit te nodigen. Dit geeft hen de kans om de vriend op een andere manier te leren kennen en mogelijk in contact te komen met meer gedeelde interesses. Ook het uitnodigen van vrienden voor activiteiten biedt deze mogelijkheid. Als ouder kun je een vriendschap met de ouders van het andere kind stimuleren, meer interactie stimuleren en een diepere vriendschap tussen de kinderen laten groeien.

Leer je kind vriendelijk te zijn voor zijn vrienden

Een rolmodel zijn voor je kind is belangrijk. Ze bootsen na wat je doet, en de manier waarop je omgaat met andere mensen is er een van. Laat ze zien hoe je je eigen vrienden behandelt, leer ze wat een goede vriend maakt en hoe ze hun vrienden moeten behandelen. Dit kan door te spelen, en je zult zien hoe ze hun eigen relaties ontwikkelen door na te bootsen wat ze thuis zien en leren.

Troost je kind als vriendschappen niet blijven duren

Het is niet gemakkelijk om te zien hoe je kind het moeilijk heeft met zijn vrienden. Hun emoties zijn verhoogd en het is niet altijd duidelijk wat ze moeten doen. Geef je kind de kans om je te vertellen hoe hij zich voelt, want het is belangrijk om hem te troosten, maar ook om van deze ervaring te leren.