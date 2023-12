3 op de 10 Nederlanders gebruikt dagelijks een scherm tijdens het eten

Laatst geüpdatet op december 1, 2023 by Redactie

Tablets, telefoons, en soms nog de goede oude televisie, schermen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Zo ook tijdens het eten, blijkt uit onderzoek van maaltijdboxleverancier HelloFresh. Want maar liefst 30% van de Nederlanders geeft aan dagelijks een scherm te gebruiken tijdens het eten. 7 op de 10 Nederlanders tolereert de inmenging van een scherm gedurende het eetmoment op wekelijkse basis.



Wat we hier zelf van vinden is niet helemaal duidelijk: bijna de helft (48%) van de Nederlanders weet niet of ze zich er goed of slecht over voelen als er schermen bij komen kijken tijdens het eten. Julie Lootens, diëtiste bij HelloFresh, legt graag uit wat de impact van schermtijd tijdens het eten echt is.

Digitale afleiding

“Eten terwijl je naar een scherm kijkt kan negatieve impact hebben op je gezondheid, op meerdere manieren”, vertelt Julie, “Zo zorgt scrollen op je telefoon of kijken naar een tablet gedurende de maaltijd voor afleiding. Omdat je afgeleid bent en dus niet bewust eet, negeer je de signalen die je maag naar je hersenen stuurt. Je hebt gegeten, maar je lichaam heeft dit niet goed door. Zo bestaat er een kans dat je op een later moment gaat snacken of opnieuw zin krijgt in eten.”



Meerdere keren per week of zelfs dagelijks schermen gebruiken tijdens het eten kan er daarom op de lange termijn voor zorgen dat je je gewichtsbeheersing verliest en onbewust aankomt. Zo creëer je een verband tussen het scherm en eten. “Dit noemen we hoofdhonger”, deelt Julie. “Telkens wanneer je een scherm ziet, ontvang je automatisch een signaal in je hoofd; dat denkt te gaan eten. Hierdoor kun je honger ervaren, zelfs als het lichaam eigenlijk geen trek heeft.” Als je aandacht bij je scherm is, ben je vaak ook niet bewust bezig met het kauwen van voedsel. De kans dat je grote stukken voedsel binnenkrijgt is hierdoor groter. Julie legt uit: “Voor je spijsvertering is het beter om kleine stukjes door te slikken in plaats van grote stukken voedsel.”



Moeten we schermen dan helemaal van de eettafel verbannen? Zo streng hoeven we niet te zijn volgens Julie: “Af en toe met je smartphone in de hand of voor de TV eten kan geen kwaad. Maak er dan liever eens per maand echt een feestje van en kijk je favoriete film op de bank met je lievelingsgerecht, in plaats van dat het de standaard is.” Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 40% van de Nederlanders vaker samen zou willen eten met familie/huishouden. Als we daar gehoor aan geven, dan blijft het scherm vanzelf wat vaker in de kast/broekzak.