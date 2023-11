3 op de 4 onbedoelde zwangerschappen vindt plaats binnen een relatie

Laatst geüpdatet op november 20, 2023 by Redactie

Meer dan 3 op de 4 (79%) onbedoelde zwangerschappen ontstaan binnen een vaste relatie, blijkt uit recent onderzoek van Fiom. Het beeld heerst dat onbedoelde zwangerschappen vooral voorkomen bij jonge single vrouwen die nog geen kinderen hebben. Toch heeft de grootste groep onbedoeld zwangeren een vaste partner, die in 95% van de gevallen ook de verwekker is, en vaak ook al een of meerdere kinderen (43%).

Bespreekbaar maken

Uit keuzehulpgesprekken blijkt dat vooroordelen en stereotyperingen rondom onbedoelde zwangerschappen veel stellen (en hun omgeving) belemmeren in het bespreekbaar maken van een onbedoelde zwangerschap. Fiom zet zich ervoor in dit taboe te doorbreken zodat stellen een weloverwogen besluit kunnen nemen. De organisatie weet uit meer dan 90 jaar ervaring dat mensen die te maken hebben (gehad) met onbedoelde zwangerschap er op de lange termijn last van krijgen wanneer ze daar niet over praten.



“Veel voorkomende vooroordelen over onbedoelde zwangerschap zijn bijvoorbeeld dat alleen onoplettende tieners onbedoeld zwanger raken of dat dit voornamelijk voorkomt bij mensen die losse contacten of onenightstands hebben. Dat is niet waar, de meeste onbedoelde zwangeren zijn tussen de 25 en 35 jaar oud en 3 van de 4 hebben een vaste relatie,” aldus Eline Dalmijn, expert op het gebied van onbedoelde zwangerschap en werkzaam bij Fiom.

Verschillende verhalen en keuzes

Onbedoelde zwangerschap komt vaak voor: 1 op de 5 vrouwen raakt in haar leven onbedoeld zwanger, waarvan 79% een vaste relatie heeft. Iedere vrouw heeft haar eigen verhaal, ervaring en keuzes. Zo dacht Linda tot haar 25e dat ze onvruchtbaar was, tot ze onbedoeld zwanger raakte: “Terwijl we onze keuze maakten, trokken we ons weinig aan van de oordelen en kritiek van anderen over anticonceptie. Ik kon met 100 procent zekerheid zeggen dat ik de pil nooit vergeten was, en bovendien had ik een hormonale aandoening die een eisprong bijna onmogelijk maakte. En toch, tegen alle verwachtingen in, raakte ik zwanger. Het was een harde herinnering dat dit iedereen kon overkomen, ongeacht hoe voorzichtig je ook bent met anticonceptie. Inmiddels zijn we bijna zes jaar samen en is onze dochter drie jaar oud.”

Druk ervaren

Petra heeft drie onbedoelde zwangerschappen gehad. Twee keer heeft ze gekozen voor abortus en beide keren zat ze in een relatie. Ze hield het stil voor haar omgeving. “Ik wilde het houden, maar mijn partner wilde geen kinderen meer. Dit leidde tot een emotionele achtbaan en meningsverschillen. Ik voelde me eenzaam en verscheurd tussen mijn emoties en mijn verstand. Het stilzwijgen was vreselijk en ik brak van binnen. Gaandeweg leerde ik dat er veel vrouwen zijn met deze stille pijn. Het was voor mij een zwaarte en een last. Ik hoop dat ik door openheid er iets positiefs mee kan bewerkstelligen.” Deze ervaring staat niet op zichzelf: een kwart van de vrouwen en 16% van de mannen ervaart druk bij het maken van een keuze bij een onbedoelde zwangerschap. In de meeste gevallen is deze druk afkomstig van de partner.