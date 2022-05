3 prachtige activiteiten in de natuur

De lente is volop aan de gang en er zijn genoeg goede redenen om de praktische wandelschoenen te zoeken en de natuur in te gaan met familie, vrienden of gewoon in je eigen goede gezelschap. Misschien vind je het wel leuk om gewoon rond te lopen en te genieten van het prachtige uitzicht van de bodem en de bladeren die wapperen in de wind, zonder iets anders te doen dan aanwezig te zijn. Maar het kan ook zijn dat je wat concrete activiteiten wilt ondernemen als je op pad gaat in de natuur. Daarom geven we je hier drie suggesties voor activiteiten die je kunt doen op een mooie lentedag.

1. Doe bosbingo

Bosbingo is een leuke activiteit waarbij je moet letten op de kleine details van de natuur en daardoor veel kleine dingen ziet die je anders misschien niet zou zien. Zoals je waarschijnlijk wel kunt begrijpen, is bosbingo een activiteit die je in het bos doet. Voordat je vertrekt, print je vellen uit met afbeeldingen van verschillende dingen die je in een bos kunt vinden. Je kunt ook je eigen blad met tekeningen maken, of gewoon de woorden opschrijven op de elementen die je moet zoeken. Het kan bijvoorbeeld een beukenblad zijn, een mier, daslook en dergelijke – alleen de verbeelding stelt grenzen. Zorg ervoor dat er items zijn die gemakkelijk te vinden zijn en items die moeilijk zijn. De persoon die als eerste alle items vindt, heeft bingo.

2. Ga vissen

Trek een oude trui aan en ga op een visreis! Zorg dat je een duidelijk beeld hebt van waar je op gaat vissen, en zorg dat je een plek vindt waar je kunt gaan vissen. En dan moet je natuurlijk wel de spullen klaar hebben staan. Het enige wat je nodig hebt om te vissen is een vislijn, hengel, hengelmolen en een haak. Onthoud ook een camera zodat je een foto kunt maken wanneer je kind (misschien) zijn of haar allereerste vis vangt.

3. Maak een mandala in de natuur

Mandala’s zijn prachtige symmetrische patronen die in een cirkel kunnen worden getekend. Veel mensen kennen de mandala’s waarschijnlijk uit kleurboeken, waar je de symmetrische patronen inkleurt. Maar het is ook vermakelijk en vrij eenvoudig om je eigen mandala’s te maken van de materialen uit de natuur. Mandala’s maak je precies waar je wilt: op het strand, in het bos, op een weiland of in de tuin.

Zoek je eigen patroon of kies een sjabloon dat je wilt namaken van natuurlijke materialen. Teken dan de cirkel, en teken dan het patroon binnen de cirkel met je vinger, met stokjes, bladeren, stenen, kegels en wat je verder maar kunt bedenken.