3 redenen om een ​​babymoon te nemen

Laatst geüpdatet op januari 2, 2023 by Redactie

Een ding dat je gemakkelijk kan vergeten in de vlaag van activiteit voordat je baby arriveert, is het belang van quality time doorbrengen met je partner. Maar het is zo belangrijk voor stellen om tijd te hebben om contact te maken voordat twee drie (of meer!) worden. Het is moeilijk om precies te voorspellen hoe je leven zal veranderen nadat je een baby hebt gekregen, maar een universele waarheid is dat nieuwe ouders in het begin minder tijd voor zichzelf en elkaar hebben, gewoon door de hoeveelheid zorg en aandacht die op de baby wordt gericht. Een babymoon geeft koppels wat tijd weg van de rest van de wereld, zodat ze deze nieuwe fase van hun leven uitgerust en verbonden kunnen ingaan. Hier zijn 3 redenen om te overwegen om tijdens de zwangerschap een babymoon te nemen:

1. Het geeft je de broodnodige adempauze

Het lijkt misschien alsof je geen tijd hebt voor een vakantie, maar weggaan, zelfs voor een nachtje, kan een wereld van verschil maken in je stressniveau. Gewoon even weg zijn van je werk en goedbedoelende (maar soms aanmatigende) vrienden en familie kunnen je laten ontspannen en weer ademen.

2. Het stelt koppels in staat om opnieuw contact te maken

Een baby in je leven zal onvermijdelijk enkele veranderingen in je relatie veroorzaken. Tijd alleen hebben voordat de baby arriveert, geeft koppels de kans om zichzelf te herinneren aan hun gedeelde liefde voor elkaar en hun toewijding om samen op te voeden. Dit kan een goed moment zijn om over je verwachtingen en dromen voor de toekomst te praten.

3. Het is een uitstekende tijd om iets nieuws te ontdekken

Miljoenen ouders vinden manieren om met hun kinderen te reizen. Het valt echter niet te ontkennen dat reizen met een baby aanzienlijk verschilt van reizen zonder kinderen. Dit is dus een goed moment om een ​​plek te verkennen die niet per se baby- of kindvriendelijk is.



Sommige stellen gebruiken deze tijd om een ​​ander land te verkennen tijdens een uitgebreid avontuur. Anderen willen misschien actiever zijn. Toch genieten anderen van de tijd om te zitten en te genieten van de vredige stilte. Ongeacht je vakantiestijl, overleg met je arts voordat je op reis gaat. Als je van plan bent om te vliegen, plan je babymoon dan vóór je derde trimester.