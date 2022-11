3 redenen om een ​​kom granola te eten

Veel mensen associëren granola ten onrechte met de hippies van de jaren ’60 en ’70. In recentere tijden is het woord “granola” jargonterminologie geworden voor mensen die een op gezondheid gerichte levensstijl leiden en milieubewust zijn. De eerste granola werd echter in 1863 ontwikkeld door dr. Caleb Jackson, de directeur van wat we tegenwoordig een kuuroord zouden noemen. Jackson was een uitgesproken vegetariër, wat in die tijd zeer zeldzaam was, en granola was zijn gezondere, eenvoudigere alternatief voor een gekookt ontbijt. Tegenwoordig bevat granola over het algemeen veel energie en vezels, maar dat is niet alles! Hier drie redenen om granola aan je dagelijkse voeding toe te voegen:

1. Veelzijdig

Granola kan op zoveel manieren worden genoten! Voorbij zijn de dagen dat het gewoon saaie ontbijtgranen in een doos waren – granola kan aan yoghurt worden toegevoegd om het hip te maken; gebruikt in een smoothie om het op te vullen; of toegevoegd aan je muffin- of pannenkoekenbeslag voor extra textuur en knapperigheid. Waarom strooi je niet een handvol over je salade voor een chef’s touch? Of gebruik het bovenop je vegetarische baksel in plaats van paneermeel. Je kunt zelfs wat granola aan je koekjesbeslag toevoegen om het wat pittiger te maken.

2. Handig

Granola kan onderweg worden genuttigd als een heerlijke, droge snack – pak gewoon een handvol om op te kauwen als je de deur uit rent. Je kunt ook je eigen mix maken door noten en gedroogd fruit aan de granola toe te voegen, het in kleine bakjes te zetten en in je tas of auto te stoppen voor de dagen dat je de trek krijgt of je lunch thuis vergeet.

3. Smakelijk

Granola heeft niet alleen knapperigheid en textuur, maar is ook lekker! En er is zoveel om uit te kiezen als het gaat om smaak en voordelen! Er is onder andere granola met honing, fruit, chocolade en nog veel meer.