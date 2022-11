3 redenen om nu aan je goede voornemens voor het nieuwe jaar te beginnen

We kennen allemaal het idee van goede voornemens voor het nieuwe jaar. Maar wees eerlijk. Hoe goed gaan de voornemens die je in januari hebt gemaakt nu? Als het antwoord “niet goed” is of “welke voornemens?” ben je bent niet alleen. Vasthouden aan de goede voornemens voor het nieuwe jaar is een uitdaging! Een reden hiervoor is dat januari over het algemeen een vreselijke tijd is om te proberen een nieuwe routine te beginnen.



Proberen om direct na de feestdagen in een nieuwe routine te springen, kan een recept voor rampen zijn. Denk er over na. In januari zitten mensen financieel vast, dragen ze een beetje extra gewicht van al die feesten en hebben ze te maken met koud, somber weer dat niet schreeuwt “ga naar buiten en ga sporten”. Overweeg dus om dit jaar een nieuwe traditie te starten om voor de feestdagen goede voornemens voor het nieuwe jaar te vormen.

Hier zijn drie redenen om van de herfst het nieuwe seizoen te maken voor goede voornemens.

1. Voorkom slechte feestdagen gewoonten

Een voorsprong nemen op gezondheidsgerelateerde goede voornemens voor het nieuwe jaar kan je helpen je typische eet- en bewegingsgewoonten tijdens de feestdagen te veranderen. In plaats van bijvoorbeeld te veel te eten door tegen jezelf te zeggen dat je in januari “weer normaal” zult worden, kun je gezondere gewoonten aanleren die voorkomen dat je in de eerste plaats te veel eet.



Dat betekent niet dat je jezelf moet onthouden van lekkernijen. In plaats daarvan kan het vroegtijdig vormen van voornemens voor het nieuwe jaar ervoor zorgen dat je al meer beweegt, meer water drinkt en gezonder voedsel eet tegen de feestdagen. Op die manier kan je lichaam wat extra lekkers beter aan zonder je in een neerwaartse spiraal te brengen.

Lees ook: Drie tips om je aan je goede voornemens te houden

2. Ga voor een geleidelijke verandering

Als je in het nieuwe jaar een belangrijk doel wilt bereiken, zoals trainen voor een marathon, kan het je helpen om nu te beginnen met een nieuwe routine. Je kunt bijvoorbeeld in november beginnen met dagelijkse wandelingen om routine te krijgen en je conditie te verbeteren, zodat je in januari klaar bent om te gaan hardlopen. Dit kan je helpen op koers te blijven en de kans groter maken dat je je aan je goede voornemen voor het nieuwe jaar houdt in plaats van deze voor februari op te geven.

3. Versla de haast

Fitnesscentra en sportscholen hebben de neiging om de eerste weken van januari vol te zitten. Daarentegen zijn ze rustig in november en december. Dus als je een fitnessgerelateerd doel hebt, kun je aan het eind van het jaar je uitrusting kiezen als je een van de weinige mensen bent die aan het trainen is.