3 redenen om voor interactieve tv te kiezen

Er is de afgelopen jaren een ware revolutie in de televisiewereld geweest. Steeds meer mensen maken gebruik van streamingdiensten en de ‘gewone tv’ wordt veelal vervangen door tv online of interactieve tv. Maar wat is dat eigenlijk? En waarom zetten we massaal de gewone televisie aan de kant?

Iedereen weet uiteraard wat gewone tv is. Onze generatie is hiermee opgegroeid. Interactieve tv is een relatief nieuwe vorm van tv-kijken. Toch wint het enorm aan populariteit en beschikken veel mensen tegenwoordig al – zonder dat ze het zelf überhaupt weten – over deze vorm van tv-kijken. Het grootste verschil tussen interactieve tv en gewoon tv-kijken is dat je hierbij ook gebruik maakt van het internet. En dat biedt talloze voordelen. Benieuwd wat deze zijn? Hieronder volgen drie goede redenen om voor interactieve tv te kiezen.

1. Verschil in beeld- en geluidskwaliteit

De meeste mensen zullen liegen als ze zouden zeggen dat ze niet dagelijks even naar de televisie kijken. Hoewel de één het meer doet dan de ander, kunnen we bijna allemaal wel een avondje televisiekijken waarderen. Maar dan wil je natuurlijk wel van een redelijke kwaliteit genieten. Helaas schort het daar nog wel eens aan. Bij interactieve tv heb je dit probleem niet meer. Met deze vorm van tv-kijken beschik je altijd over een haarscherp beeld en een net zo goed geluid. Hierdoor wordt televisiekijken een stuk leuker en ervaar je het echte bioscoopgevoel in je eigen huis.

2. Films of series kijken

Wellicht maak je inmiddels ook al gebruik van enkele streamingdiensten. Bij interactieve tv ben je zonder het gebruik van een streamingdienst in staat om oudere films en series (terug) te kijken. Daarnaast is het mogelijk om voor een klein bedrag een nieuwe film te huren. Je hoeft hierbij dus geen DVD meer te kopen, maar je huurt gewoon legaal een film. Dit kost meestal slechts één of enkele euro’s. Het kost minder moeite en is ook nog eens heel leuk.

3. Kijken wanneer en wat je maar wil

Het is soms lastig de tijd te vinden om je favoriete programma te kijken. Hierdoor is de kans groot dat je soms hele afleveringen mist of pas halverwege instroomt. Zonde! Dat maakt het kijken veel minder leuk. Tel daar ook nog eens de talloze reclames bij op en je bent het tv-kijken al snel helemaal zat. Met interactieve televisie is dit probleem al snel

opgelost. Voortaan kijk je wanneer en wat je maar wil. Je kunt programma’s eenvoudig terugkijken, stopzetten of weer vanaf het begin beginnen als je te laat bent ingestroomd.

Pauzeer je een programma om even iets lekkers uit de keuken te halen of voor een toiletbezoekje? Dan kan je gewoon weer verder kijken vanaf waar je bent gebleven. Nog een groot voordeel is dat je de minuten die je hebt gemist ook weer kunt doorspoelen. Handig als er nog een commercial komt.