3 redenen voor een life coach als alternatief voor psycholoog

Als je het moeilijk hebt, kan praten met een psycholoog vaak helpen. Als alternatief voor een psycholoog kan een life coach in sommige gevallen een betere optie zijn. Een life coach stelt echter geen diagnose bij de mensen met wie hij werkt, terwijl psychologen ziekten vaststellen zodat hun patiënten klinisch kunnen worden behandeld. Dus je hebt een life coach nodig? Lees hieronder meer over 3 dingen waar een life coach je bij kan helpen.

1. Je hebt moeite om je doelen te bereiken

Voor de meeste mensen is het moeilijk om hun doelen te bereiken. Het is niet alleen de kunst om doelen te stellen die ze moeilijk vinden, maar ze ook daadwerkelijk op te volgen. Een life coach kan je echter niet alleen helpen je doelen te definiëren, maar je ook helpen sterke redenen te vinden waarom je ze in de eerste plaats zou moeten bereiken. Daarnaast kan een life coach je een nieuw perspectief geven op waarom je misschien niet de geweldige doelen hebt kunnen bereiken die je eerder wilde en hoe je je leven kunt reorganiseren om jezelf te versterken in plaats van door te gaan met je tegen te houden. Ze treden ook op als een verantwoordelijke partner die stap voor stap aan je zijde staat om ervoor te zorgen dat je dingen voor elkaar krijgt.

Lees ook: Hoe te zoeken naar de zin van het leven

2. Beperkingen hebben je tegengehouden

Meestal hebben we moeite om alles bij te houden wat er om ons heen gebeurt, omdat we in ons onderbewustzijn beperkende overtuigingen hebben die ons tegenhouden. Een life coach helpt je de beperkende overtuigingen te identificeren, zodat je door kunt gaan in plaats van je buitengesloten te voelen. Het verhaal dat je jezelf al jaren vertelt, zal je vermogen om het op te volgen tenietdoen. Een life coach kan je helpen dit soort beperkende overtuigingen te herkennen en te overwinnen.

3. Je weet niet waar je moet beginnen

Soms weten we gewoon niet waar we moeten beginnen. We worden meegezogen in het idee van succes en weten dat we iets willen bereiken, maar we voelen ons zo machteloos dat we gewoon niet kunnen beginnen. Misschien is het omdat we niet geloven dat we het verdienen, of misschien is het een andere reden, maar we weten gewoon niet hoe of waar te beginnen.

De omvang van grote doelen kan ons vaak overweldigen. Het is moeilijk om duidelijkheid te krijgen over dingen als je niet eens voorbij dat gevoel van hulpeloosheid kunt komen en niet weet waar je moet beginnen. Een life coach beoordeelt je persoonlijke situatie en helpt je op weg naar actie en je dromen.