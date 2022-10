3 regels van geluk

Het is niet gemakkelijk om je elke dag gelukkig te voelen. Maar ook al is het moeilijk, je kan wel elke dag proberen om een ​​gelukkig mens te zijn. Het komt door veel oefening, en het komt door het creëren van regels voor jezelf, regels die je inspireren om elke dag beter te worden.

1: Stroom in de goede richting

Onthoud dat je gedachten extreem krachtig zijn. We zijn gewoontedieren, en daarom moet je er elke dag aan werken om goede gewoonten te bevorderen (goed eten, bewegen, mediteren, vrienden en familie bellen) en de slechte vermijden. Dat omvat gewoonten van de geest; je wilt niet negatief over jezelf of anderen denken, of wrok, jaloezie en onzekerheden in je laten doordringen. Positief denken is een gewoonte; oefen het, en het zal natuurlijk beginnen te worden. Wees licht. Wees positief. Houd je geest stromen in de goede richting.

2: Begin met uit te gaan van het beste

Probeer het goede in mensen te zien en ga de dag door met de verwachting dat vrijwel iedereen zijn best doet. Soms, hoe positief je ook bent, krijg je een terugslag. Maar we hebben allemaal momenten waarop ons best niet zo goed is. Misschien heeft de persoon met wie je het moeilijk hebt, veel vreselijke dingen in hun leven, of ze hebben vreselijk nieuws gekregen en kunnen er niets aan doen dat die donkere wolken uitrollen.

3: Doe het volgende gezonde ding

Je hoeft deze vaardigheden niet in één keer onder de knie te krijgen. Je hoeft je kijk op het leven niet in een oogwenk volledig te veranderen. Doe gewoon het volgende gezonde ding. Maak bij de volgende beslissing die je neemt als je dit hoofdstuk sluit, de keuze die je naar je droom beweegt. Als je daarna voor de volgende beslissing staat, doe dan hetzelfde. Dat is alles wat je hoeft te doen. Neem het één beslissing tegelijk.