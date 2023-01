3 tips die honden motiveren om te leren

Laatst geüpdatet op januari 11, 2023 by Redactie

Mensen houden van honden vanwege hun intuïtieve zintuigen. Toch zijn veel hondenbezitters teleurgesteld als hun hond niet bereid lijkt te leren of te gehoorzamen. Het probleem ligt hier echter vaak bij de mensen zelf, want zelfs “ongehoorzame” honden passen zich aan het gedrag van de mensen aan.



Elke hondenbezitter wil een metgezel aan zijn zijde die hem intuïtief begrijpt en voelt hoe hij zich gepast moet gedragen in de meest uiteenlopende situaties. Desalniettemin dwarsbomen wij mensen de geroemde intuïtie van de hond met commando’s en conditionering. Maar hoe kunnen we een vertrouwensrelatie met onze hond opbouwen zonder controles en traktaties of sancties?

Lees ook: Vijf misvattingen over hondentraining

Communicatie is geen eenrichtingsverkeer

Ouders kennen het probleem van hun eigen kinderen: als ze hen 15 minuten op de mobiele telefoon toestaan, maar de smartphone de hele dag in hun handen houden, verliezen ze hun geloofwaardigheid. Zo is het ook met voeding: kinderen aanmoedigen om groente en fruit te eten terwijl je zelf het liefst diepvriespizza eet, betekent dat de kinderen ook de voorkeur geven aan pizza – en dat is volkomen terecht. We zijn tenslotte, zoals alle zoogdieren, sociale wezens, die ons aanpassen aan de groep en leren van de oudere “roedelleden” – door imitatie.



Dit gedrag is zelfs meer uitgesproken bij puppy’s dan bij onze kinderen, omdat de taal van honden non-verbaal is. Onze stemmingen, onze bewegingen, onze acties en gevoelens – alle dingen die we onbewust uitstralen zijn signalen voor onze hond om van te leren. Voor ons mensen betekent dit dat als we ons eigen gedrag begrijpen, de hond het goed kan begrijpen en doen wat we willen dat het doet. Hieronder geven we drie tips waar hondenbezitters op moeten letten bij het trainen van hun honden.

1e tip: Maak onderscheid tussen bewust en onbewust leren

Zodra mensen een hond hebben, beginnen ze hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij mensen leren net zo graag als honden – daarom lezen veel hondenbezitters alles wat ze kunnen vinden over hondentraining. Helaas zijn er talloze tips die conditionering met bijvoorbeeld lekkernijen aanbevelen. Dit is gericht op bewust leren, omdat de hond door herhaling begrijpt dat hij voor een bepaalde handeling een bijbehorende beloning krijgt. Deze benadering is echter niet levensvatbaar voor sociale interactie en is daarom niet duurzaam. In de natuur leren honden zich sociaal te gedragen.



Want in de natuur leren met name jonge honden niet door commando’s en beloningen, maar door observatie, imitatie en aanpassing aan de oudere, ervaren roedelleden. Kennelijke gehoorzaamheid kan zeker tot op zekere hoogte worden bereikt door middel van traktaties. Dit leereffect is echter niet betrouwbaar omdat het niet gericht is op het sociale ontwikkelingsproces van de hond. In de natuur leren jonge honden door observatie, maar ook door van het vermogen van volwassen dieren om te handelen, die gepast reageren op hun gedrag. Leren door observatie en aanpassing is effectiever omdat het in de natuur het behoren tot de groep en bescherming garandeert. Dit zorgt voor het voortbestaan ​​van jonge honden en is daarom een ​​belangrijk instinct.

2e tip: De betekenis van commando’s ter discussie stellen

Mensen denken vaak dat het belangrijk is om puppy’s zoveel mogelijk commando’s aan te leren, omdat jonge honden sneller leren dan oudere dieren. Maar zijn commando’s echt nodig als de pup zich nog in de levensfase bevindt waarin hij zich onbewust wil oriënteren op ons handelen om zich te integreren in ons dagelijks leven? De basisvereiste voor honden om commando’s uit te kunnen voeren is een stabiele basis van vertrouwen. Een commando bevat altijd een evaluatie en stelt de hond voor een beslissing: voer ik het commando uit of niet? Het leereffect is echter veel groter wanneer jonge honden steeds weer dezelfde handelingen kunnen waarnemen en zich daaraan kunnen aanpassen – bijvoorbeeld stoppen langs de kant van de weg.

Lees ook: Deze dingen moet je vermijden tijdens het trainen van een nieuwe puppy

Tip 3: Benut het aanpassingsvermogen van de hond

Puppy’s leren op de juiste manier door middel van observatie en signaalinterpretatie. De signalen die zonder oordeel worden geleerd, kunnen vervolgens worden geïnternaliseerd en leiden tot de gewenste terugkerende reflexacties. Hondentraining is alleen mogelijk door een waardevrije oriëntatie op mensen als sociale partners. Waardevrij en onbewust leren schept de noodzakelijke basis van vertrouwen omdat het continuïteit belooft. Zodra deze basis is gelegd, kan het respectvol africhten van jonge honden beginnen. Want dan is de hond ook in staat om belangrijke commando’s te leren en deze met vertrouwen op te volgen. Wanneer rekening wordt gehouden met de genetische en biologische ontwikkelingsprocessen, kan elke hond zich met plezier ontwikkelen tot een betrouwbare en enthousiaste metgezel. Want als de emotionele basis goed is, leren honden commando’s uit te voeren om zich aan te passen aan hun mens en het gevoel te krijgen dat ze erbij horen – niet om iets lekkers te krijgen.