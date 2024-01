3 tips om je inkomen voor toeslagen goed in te schatten

Laatst geüpdatet op januari 22, 2024 by Redactie

Deze week ontvangen veel mensen hun eerste loonstrookje of uitkeringsspecificatie van 2024. Dienst Toeslagen herinnert mensen eraan om meteen hun inkomen voor hun toeslagen te checken via Mijn toeslagen. En wijzigingen door te geven. Door veranderingen in je leven altijd meteen door te geven, verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt.



Meer dan de helft van de Nederlanders ontvangt toeslag. De meeste toeslagen zijn per 1 januari omhoog gegaan. Ook kunnen meer mensen huurtoeslag en kindgebonden budget aanvragen.



Of en hoeveel toeslag jij kunt krijgen, hangt onder andere af van je inkomen. Wordt jouw inkomen in 2024 hoger of lager? Dan heeft dat dus ook invloed op hoeveel toeslag je krijgt. Kijk via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of jouw inkomen voor 2024 nog klopt en pas het zo nodig meteen aan.

Drie tips bij het doorgeven van jouw inkomen

Gebruik de rekenhulp om jouw inkomen voor je toeslagen te berekenen. Voor toeslagen geldt je ‘toetsingsinkomen’. Door de rekenhulp te gebruiken weet je precies welk inkomen hier onder valt. Schat je inkomen liever iets hoger in. Twijfel je over je inkomen of heb je een flexibel inkomen? Dan kan je jouw inkomen beter iets hoger inschatten. Zo verklein je de kans dat je te veel toeslag krijgt. En later geld moet terugbetalen. Blijkt achteraf dat je inkomen toch lager was? Dan krijg je de toeslag die je te weinig kreeg alsnog. Heb je een toeslagpartner? Geef dan ook het inkomen van je toeslagpartner door. Je hebt bijvoorbeeld een toeslagpartner als je getrouwd bent of samen een koophuis hebt en op hetzelfde adres woont. Twijfel je of jij een toeslagpartner hebt? Check het op toeslagen.nl.

Waarom het doorgeven van veranderingen zo belangrijk is

Toeslagen ontvang je als voorschot. Dat betekent dat je alvast elke maand geld krijgt. Je ontvangt de toeslag rond de 20ste van de maand, voor de maand erop. Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van hoe jouw persoonlijke situatie er in 2024 naar verwachting uitziet. Bijvoorbeeld hoeveel je verwacht te verdienen.



Verandert er iets in jouw leven? Dan moet je dat zelf doorgeven. Want Dienst Toeslagen weet pas na afloop van het jaar hoe jouw situatie echt was. Blijkt na afloop van het jaar dat je situatie toch anders was dan je hebt opgegeven? De toeslag die je te veel hebt gehad moet je terugbetalen. De toeslag die je te weinig hebt gehad, krijg je dan nog. Geef veranderingen dus altijd meteen door. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt.

Geen recht op toeslag in 2023? Misschien in 2024 wel!

Sinds 1 januari kunnen méér mensen toeslag krijgen. Misschien geldt dat ook voor jou. Maak een proefberekening op toeslagen.nl/proefberekening om te zien of jij recht hebt op toeslag. En vraag het daarna meteen aan.