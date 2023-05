3 tips voor duurzaam tuinieren – voor jezelf en het milieu

Laatst geüpdatet op mei 25, 2023 by Redactie

We dromen er tegenwoordig over om zelfvoorzienend te zijn, duurzaam en seizoensgebonden te eten, en verbonden te voelen met de natuur. Tomatenplanten, kruiden als rozemarijn en basilicum of een kleine citroenboom op het balkon of in de tuin zijn niet meer ongewoon. Velen vragen zich echter af hoe ze hun tuin niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het milieu duurzaam kunnen houden. We hebben hier 3 tips voor duurzaam tuinieren – voor een tuin waar mens en milieu blij van worden.

Geen gazon

In tegenstelling tot het klassieke gazon kunnen wilde bloemenweiden of beplanting met geschikte vaste planten en heesters beschutting en voedsel bieden aan insecten, vogels en kleine zoogdieren zoals egels. Nog een voordeel: een natuurlijk gazon betekent minder inspanning dan een conventioneel gazon. Een wilde bloemenweide of beplanting moet ongeveer twee keer per jaar met een zeis of een bosmaaier worden gemaaid. Voorwaarde voor succes is een selectie van zaden die is aangepast aan de omgeving, bij voorkeur van lokale zaden uit de regio.

Creëer ruimte voor insecten: houtstapel en insectenhotel

Een houtstapel vormt een belangrijk leefgebied voor insecten en schimmels – en daar help je de natuur mee. Om dit te doen, stapel je het overgebleven hout uit de tuin (hardhout of fruitboomhout, geen naaldhout) op een stapel. Dit mag achteraf niet worden verplaatst of opnieuw worden ingezet. De omgeving doet de rest.



Je kunt ook zelf een insectenhotel maken. Hiervoor heb je hardhout en een boormachine nodig. Eerst worden er gaten geboord in één kant van het blok. Zorg ervoor dat de gaatjes niet rafelen, anders lopen de insecten het risico hun vleugels te scheuren. Het insectenhotel dient afgeschermd te worden met een plankje als dak zodat er geen regenwater in de gaten kan lopen. Plaats het afgewerkte “hotel” op een plaats waar de zon van ’s middags tot’ s avonds schijnt.

Vertrouw op lokale groenten en fruit

Velen willen graag zo exotische planten of groenten als mogelijk is. Maar moet het echt een citroen- of avocadoboom zijn? Wat vaak wordt vergeten, is dat in huistuinen noch het klimaat, noch de natuurlijke omgeving voor dergelijke planten bestaat. En het regionale plantenaanbod biedt een grote variëteit – probeer bijvoorbeeld snijbonen in de tuin of op het balkon. De plant kan prachtig om balkonleuningen of tuinhekken geplaatst worden, heeft niet zoveel water nodig als een avocado en je kunt al na een paar weken de eerste bonen oogsten.