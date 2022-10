3 tips voor het creëren van een stijlvolle look

Het is niet voor iedereen even makkelijk om er stijlvol uit te zien. Dit zul je vooral merken wanneer je je aan het klaarmaken bent voor een belangrijke afspraak, een feestje of een vergadering. Je wilt er goed uitzien maar op een of andere manier lijkt iedere outfit te basic of te casual. Herkenbaar? Je zult het gevoel hebben dat je toe bent aan een hele nieuwe garderobe. Gelukkig is dit vaak helemaal niet nodig! Met een paar handige trucjes kun je iedere outfit omtoveren tot iets stijlvols. We hebben een paar handige tips voor je op een rijtje gezet!

De juiste combinatie van kleuren

De samenstelling van kleuren in een outfit is van groot belang. Wanneer je te veel felle kleuren en patronen met elkaar combineert dan kan dit leiden tot een onsamenhangend geheel. We raden je dan ook aan om te kiezen voor een basiskleur. Op basis van deze kleur kun je vervolgens nog meer kleinere accenten van kleur aanbrengen. Tien jaar geleden was het erg populair om je te houden aan een kleur en deze kleur met accesoires weer terug te laten komen. Zo creëer je een hele monotone outfit. Tegenwoordig wordt er ook vaak gekozen voor color blocking. Dit is een tactiek waarbij je twee complementaire met elkaar combineert. Je kunt gebruik maken van een kleurencirkel en hieruit tegenover elkaar staande kleuren kiezen. Denk aan blauw en oranje, geel en paar of groen en rood. De combinatie van kleuren zal zorgen voor een wow-effect!

De juiste sieraden

Goed gekozen accessoires kunnen een outfit helemaal af maken. We raden je hierbij vooral aan om te dragen wat je mooi vindt. Hou je van een neutrale look? Draag dan simplistische zilveren oorbellen in combinatie met een mooi horloge. Ben je erg outgoing? Dan kun je kiezen voor grote kleurrijke opvallende oorbellen in combinatie met opvallende schoenen. De accessoires maken een outfit helemaal af. Dit komt met name omdat je laat zien dat je tijd hebt besteed aan het samenstellen van de kleding. Je kunt eens een kijkje nemen bij Valmano voor een enorm aanbod aan prachtige accessoires.

Haar en make-up

Naast de kleding dragen haar en make-up ook bij aan een stijlvolle uitstraling. Zorg er dan ook voor dat je haar er altijd netjes uitziet. Als het om make-up gaat heeft iedereen natuurlijk haar eigen voorkeuren. We zien dat het motto ‘less is more’ ook wat make-up betreft steeds vaker nageleefd wordt. Dit zorgt voor een chique look en accentueert je natuurlijke schoonheid. Maar als jij het leuk vindt om die donkerrode lippenstift te dragen, dan moet je dit vooral doen!