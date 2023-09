3 vakantietips voor reizen met lenzen

Laatst geüpdatet op september 7, 2023 by Redactie

Juli en augustus zijn de drukste vakantiemaanden van het jaar, aangezien kinderen zomervakantie hebben en ouders in deze maanden een paar weken vrij nemen. Door het wegvallen van de coronamaatregelen zijn verre reizen bovendien weer mogelijk.

Reizen doen Nederlanders maar al te graag, waarbij velen inpaklijsten en kofferorganizers al paraat hebben. Wie lenzen draagt, zal echter meer voorbereidingen moeten treffen en rekening moeten houden met de volgende 3 tips om zorgeloos de vakantie tegemoet te gaan.

1. Ga niet zwemmen met lenzen of kies voor daglenzen

Veel vakanties zijn ook dit jaar weer geboekt naar het zonnige zuiden, wat betekent dat er veel toeristen op ligbedden en handdoeken hun vakantie doorbrengen. Met een zwembad of aan de zee heb je bovendien toegang tot verkoeling. Zwemmen en lenzen is echter geen goede combinatie, omdat bacteriën en vuil in het water terecht kunnen komen op je lens. Dit kan schade toebrengen aan je ogen en lenzen, waar je lang last van kan hebben. Daarbij komt dat een beschadiging aan je lens betekent dat je ze moet vervangen voor nieuwe lenzen, wat zonde zou zijn als je gebruikmaakt van maandlenzen in plaats van daglenzen. Kies daarom voor wegwerplenzen als je wil gaan zwemmen met lenzen.

2. Bestel reisverpakkingen om ruimte te besparen

Ga je niet zo lang op vakantie of pak jij het vliegtuig om van A naar B te komen? Bespaar dan ruimte in je koffer door een reisverpakking lenzenvloeistof mee te nemen. Een reisverpakking is niet alleen handig omdat het ruimte en gewicht bespaart waarmee je voorkomt dat je te veel meeneemt in je koffer, maar ook is het ideaal als je alleen handbagage meeneemt in het vliegtuig. In de handbagage mag je immers flesjes van maximaal 100 milliliter stoppen in een doorzichtige hersluitbare zak, waar je met een reisverpakking precies aan komt.

3. Koop contactlenzen met een uv-filter

Op een zonvakantie mag de zonnebrand niet vergeten worden, maar waar weinig mensen rekening mee houden is het feit dat je ook je ogen moet beschermen tegen de zon. Een zonnebril is een goede manier om dit te doen, maar tegenwoordig hebben ook steeds meer lenzen een uv-filter. Deze filter is bedoeld om de zonnestraling niet door te kunnen laten dringen tot je ogen, waardoor je ogen beschermd blijven tegen de zon. Net als dat je op een zonnige dag echter ook de schaduw even moet opzoeken om je huid rust en verkoeling te geven, is het op dag met langdurige blootstelling aan de zon noodzakelijk dat je alsnog een zonnebril op zet als je lenzen met een uv-filter draagt.