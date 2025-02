3 x Week Zonder Vlees & Zuivel recepten

Laatst geüpdatet op februari 28, 2025 by Redactie

Van 3 t/m 9 maart komt hij er weer aan: de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel! Met deze campagne wordt sinds 2018 heel Nederland geïnspireerd om een flexitarisch eetpatroon te omarmen. Door vlees, vis en zuivel af te wisselen met vega(n) gerechten ervaren deelnemers hoe eenvoudig en lekker het is om vaker plantaardig eten. Het motto van de Week Zonder Vlees is: proeven is geloven! Daarom deelt de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel 3 plantaardige recepten met je. Met deze recepten zal niemand vlees of zuivel missen.

Kleurrijke bonenburrito met knoflooksaus

Deze kleurrijke bonenburrito is in Mexicaanse stijl! Dat betekent lekker met avocado, mais, bonen en knapperige verse groenten. Probeer hem uit tijdens de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel van 3 t/m 9 maart!



Recept: Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel | Fotografie: Leonie Koker

Ingrediënten

Voor 4 personen

4 grote wraps

2 avocado’s, geschild, gehalveerd en ontpit

1 winterpeen, in dunne reepjes (julienne)

1 rode paprika, in blokjes

1 rode ui, gesnipperd

1 teen knoflook

1/4 rode kool, fijngesneden

1 blik (400 g) tomatenblokjes

1 blik (200 g) zwarte bonen, afgespoeld en uitgelekt

1 blik (200 g) kidneybonen, afgespoeld en uitgelekt

200 g witte rijst

150 g mais

3 el plantaardige mayonaise

3 el sojayoghurt

2 tl Mexicaanse kruiden

Zonnebloemolie

Azijn

Zout en peper

Optioneel: 150 g plantaardig alternatief voor geraspte kaas

Bereidingswijze

Maak ingelegde rode kool: doe de fijngesneden rode kool in een bakje en voeg 100ml water en 100ml azijn toe.

Verhit zonnebloemolie in een koekenpan op middelhoge temperatuur en fruit de ui 1-2 minuten totdat deze glazig begint te worden.

Voeg de bonen toe en bak op middelhoge temperatuur 3-4 minuten mee.

Voeg de tomaten en de Mexicaanse kruiden toe en laat op lage temperatuur 3-4 minuten pruttelen.

Voeg de mais toe, proef en breng op smaak met zout en peper.

Bereid de rijst volgens de instructies op de verpakking.

Doe de avocado’s in een kom en prak ze grof met een vork. Proef en breng op smaak met zout en peper.

Maak een knoflooksaus door de sojayoghurt te mengen met de plantaardige mayonaise en de knoflook er doorheen te persen.

Verdeel de avocadopuree, bonenvulling, rijst, paprika, wortel en ingelegde rode kool over de wraps en rol ze op tot burrito’s. Serveer met knoflooksaus. Eet smakelijk!

Kruidige kikkererwtencurry met tofu en zoete aardappel

Deze smeuïge, kruidige curry: wie houdt er niet van? Probeer deze variant kikkererwten, zoete aardappel en tofu tijdens de Week Zonder Vlees & Zuivel van 3 t/m 9 maart. Strooi nog wat koriander over het geheel als finishing touch en eet met naanbrood.



Recept: Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel | Fotografie: Leonie Koker

Ingrediënten

Voor 4 personen

3 zoete aardappels, in blokjes

2 teentjes knoflook, geperst

1 verpakking (375 g) tofu, in blokjes

400 g tomatenblokjes

400 g kikkererwten, afgespoeld en uitgelekt

200 g rijst

80 g plantaardige margarine

10 g koriander, fijngesneden

250 ml plantaardig kookroomalternatief of kokosmelk

2 tl garam masala kruiden

Zout en peper

Zonnebloemolie

Handje cashewnoten, fijngehakt

Naanbrood om mee te serveren

Bereidingswijze

Verhit de plantaardige margarine in een pan met dikke bodem op middelhoge temperatuur en bak de knoflook en de garam masala kruiden 2-3 minuten totdat ze beginnen te geuren.

Voeg de tomatenblokjes, zoete aardappel, kikkererwten en het plantaardige kookroomalternatief toe.

Doe een deksel op de pan en laat de saus op lage temperatuur 15-20 minuten pruttelen. Roer af en toe door.

Bak de tofu in wat zonnebloemolie in een koekenpan goudbruin.

Voeg de tofu en de koriander toe aan de saus en roer door.

Bereid het naanbrood volgens de verpakking.

Verdeel de curry over de borden en serveer met de rijst en naanbrood. Garneer met wat extra verse koriander en fijngehakte cashewnoten. Eet smakelijk!

Romige pompoenpasta met plantaardige spekjes

Deze romige pompoen-wortel pasta met salie en knapperige plantaardige spekjes is perfect om jezelf mee te verwennen tijdens de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel van 3 t/m 9 maart!

Recept: Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel | Fotografie: Leonie Koker

Ingrediënten

Voor 4 personen

150 g plantaardige spekjes

300 g linguine

2 wortels, in blokjes

2 sjalotten, grof gesneden

2 teentjes knoflook

2 takjes tijm

400 g pompoen, in blokjes

150 g plantaardige room

10 g salie

2 el edelgistvlokken

¼ chilivlokken

Olijfolie

Zout en peper

Bereidingswijze

Bereid de linguine volgens de instructies op de verpakking. Houd na het koken een deel van het pastawater apart.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Verdeel de pompoen, wortel, sjalot, knoflook en tijm met een scheut olijfolie over een met bakpapier beklede bakplaat. Breng op smaak met zout en peper. Bak 20-25 minuten totdat de wortel en pompoen zacht zijn geworden.

Houd een paar blokjes pompoen apart voor de garnering. Doe dan de sjalot, knoflook, rest van de pompoen, wortel, room, edelgistvlokken en ongeveer 100 milliliter pastawater in de blender. Blend tot een gladde saus. Proef en breng op smaak met zout en peper.

Bereid de plantaardige spekjes volgens de instructies op de verpakking. Haal de plantaardige spekjes uit de pan en bak de salie in dezelfde pan totdat deze krokant is geworden. Haal de salie uit de pan.

Doe de saus in de pan en voeg hier de linguine aan toe. Roer goed door elkaar en voeg eventueel wat meer pastawater toe om het bij elkaar te brengen.

Verdeel de linguine over de borden, top af met wat geroosterde pompoen, de plantaardige spekjes, chilivlokken en krokante salie.